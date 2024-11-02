Во вторник, 5 ноября, в США будут выбирать 47-го президента. Кандидаты – вице-президент Камала Харрис и экс-президент Дональд Трамп – до последнего идут плечо к плечу. Опросы до сих пор не показывают победителя. Результат определят семь колеблющихся штатов, которые могут проголосовать за каждого из них.

Скорее всего, мир не узнает окончательных результатов даже через несколько дней после выборов, говорит LIGA.net эксперт по политике США, внештатный сотрудник Центра глобального правления (Брюссель) Артур Колдомасов: "Из-за большого количества пересчетов голосов или отказа Трампа признать результаты, если проиграет".

Демография колеблющихся штатов такова, что предложения кандидатов не удовлетворяют их смешанное население в той мере, чтобы большинство однозначно избрало одного из них, объясняет LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев.

"Эти выборы о личностях – кто больше нравится. Похоже на шоу-бизнес, к которому привыкли украинцы, а не на нормальную политику", – считает Краев.

Риторика Трампа сделала избирательную кампанию экстремальной. Его избирателям это нравится. Американцы больше не реагируют на экстремизм адекватно, подчеркивает научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

LIGA.net разобрала каждый из колеблющихся штатов: что волнует избирателей, кто может победить и какова роль украинцев. А также попыталась нарисовать портрет избирателя каждого кандидата.

Перевес – в рамках статистической погрешности

По опросу FiveThirtyEight, на национальном уровне Харрис совсем чуть-чуть опережает Трампа: 48,7% против 47,3% голосов (данные на 1 ноября).

Большинство штатов в США традиционно голосуют либо за демократов, либо за республиканцев. Так, по данным аналитиков 270towin, у Харрис сейчас почти гарантированная поддержка 20 штатов и 226 выборщиков – ей не хватает 44 голоса. У Трампа – 21 штата и 219 выборщиков, не хватает 51. Борьба идет за семь колеблющихся штатов и их 93 выборщиков.

После того, как Харрис в июле заменила в избирательной гонке президента Джо Байдена, с августа, по опросам NPR, она имела преимущество в трех из семи колеблющихся штатов. С октября Трамп перехватил лидерство: в пяти из семи. Опросы нескольких последних недель двигаются в его сторону. Между кандидатами преимущество в каждом штате в пределах погрешности.

Опросы критикуют за неопределенную методологию, говорит Колдомасов.

У Трампа шансы на победу в большинстве колеблющихся штатов хорошие, но не существенно выше, говорит Краев. Рост поддержки Харрис здесь – постепенный. У Трампа – кривая: резкие подъемы и спады. В последний момент он может получить прорыв или обрушение.

Справка В США непрямые выборы – выбирают избирателей, голосующих за президента. Их количество равно количеству представителей каждого штата в Конгрессе – всего 538.



В 48 штатах действует принцип "победитель забирает все", так что даже если проголосовали 50% и один избиратель – забирает всех избирателей. Для победы нужно 270. В США непрямые выборы – выбирают избирателей, голосующих за президента. Их количество равно количеству представителей каждого штата в Конгрессе – всего 538.В 48 штатах действует принцип "победитель забирает все", так что даже если проголосовали 50% и один избиратель – забирает всех избирателей. Для победы нужно 270.

Вот семь штатов, которые определят судьбу выборов

Три из семи колеблющихся штатов – на северо-востоке, известны как "голубая стена": Висконсин, Мичиган, Пенсильвания. Ранее были за демократами, но в последние годы – нет.

Трамп в этих штатах апеллировал преимущественно к "белым избирателям без высшего образования". А Харрис – к классу образованных жителей больших городов.

"Голубая стена" обычно голосует одинаково. Когда Трамп завоевал Белый дом в 2016 году – выиграл во всех троих. Когда Байден победил в 2020 году – тоже во всех троих.

Остальные колеблющиеся штаты, известные как "солнечный пояс" – на юге и в центре. Там растет численность населения – Аризона, Невада, Северная Каролина и Джорджия. Первые три раньше были надежно за республиканцами, а теперь иногда за демократами.

Преимущество Харрис или Трампа в колеблющихся штатах (Инфографика: Дарья Дмитренко/Liga.net)

Мичиган (15 голосов избирателей). Как пишет The National, штат стал серьезным вызовом для демократов. Там проживают крупные арабские и мусульманские общины, раздраженные Харрис и Байденом. Этих избирателей возмущает поддержка США Израиля в войны в Газе. Харрис, как пишет Financial Times, имеет преимущество всего в 1,2%.

В Мичигане на двух последних выборах подряд выбирали именно их победителей: Трампа и Байдена. Там самая большая из штатов арабская община, говорит Колдомасов.

Трамп выступает перед сторонниками в Висконсине, 30 октября (Фото: EPA-EFE/JEFFERY PHELPS)

Висконсин (10 голосов). Здесь результат определит рабочий класс. Как пишет San Antonio Express-News, одно из основных посланий Трампа – вышвырнуть из США более 11 млн нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки, годами живущих без документов. С одной стороны, они якобы порождают наркоманию и преступность. С другой – это источник дешевой рабочей силы, без которой местный бизнес не может.



Харрис имеет в Висконсине преимущество всего в 0,1%.

За штат продолжается упорная борьба – еще Байден напоминал избирателям, как помог создать здесь новые рабочие места через открытие центра Microsoft, говорит Колдомасов.

Харрис выступает перед сторонниками в Пенсильвании, 30 октября (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Пенсильвания (19 голосов). Трамп и Харрис посвятили много времени этому штату. Большие города – традиционная база демократов. Пригород и деревни – республиканцев.

Трамп имеет в Пенсильвании мизерное преимущество в 0,6%.



В Пенсильвании большая украинская община (кстати, в Мичигане, Висконсине и Пенсильвании – польская, 6-8% населения). Украинская и польская диаспоры "голубой стены" могут повлиять на результаты, говорит Краев: "Каждый голос там имеет значение. Один голос пенсильванца весит, как 50 голосов калифорнийцев".

Учитывая, что окончательные результаты выборов президента США решат всего несколько тысяч голосов в нескольких округах, украинская или польская общины в Мичигане, Висконсине или Пенсильвании могут повлиять на будущее США, убежден Колдомасов.

"Классически центральноевропейские диаспоры – республиканские. Это, прежде всего, верующие, консервативных взглядов, рабочие. Последние два избирательных цикла они преимущественно голосовали за Трампа. И украинцы – тоже. Но сейчас будет голосовать их второе-третье поколение, уже младше и либеральнее. Они прежде всего американцы, хотя и не забывают о корнях. Этот конфликт отцов и детей может быть даже в семьях", – рассказывает Краев.

Диаспоры из Центральной Европы могут сыграть ключевую роль в штатах "голубой стены", говорит Дикинсон. Но многие украинцы и поляки – за Трампа, несмотря на его антиукраинскую риторику, поэтому не будут иметь того влияния, которое могли бы, если бы были едины.

Аризона (11 голосов). Каждый четвертый избиратель штата на границе с Мексикой – латиноамериканец. Эта группа традиционно поддерживает демократов. Но ситуация может измениться на фоне роста страхов по поводу нелегальной миграции, безопасности границы и состояния экономики. На этом этапе опросы дают Трампу преимущество здесь на 2,1%.

В Аризоне кандидаты акцентируют внимание на миграционной политике, говорит Колдомасов. Кроме того, республиканцы хотели восстановить здесь запрет на аборты по закону 160-летней давности.

Джорджия (16 голосов). Байден победил в этом традиционно республиканском штате в 2020-м, но сможет ли Харрис повторить триумф – неизвестно. У Трампа преимущество на 2,1%.

В Джорджии основные месседжи направлены на афроамериканцев, количество которых там – до 33% населения, это один из самых больших показателей среди штатов, говорит Колдомасов.

Северная Каролина (16 голосов). Штат голосовал за республиканцев почти на всех президентских выборах за последние десятилетия. А в 2017-м избрал губернатора-демократа, так что все не так однозначно. Пока Трамп в штате впереди на 1,6%.

Невада (шесть голосов). На последних четырех президентских выборах штат голосовал за демократов. Но на этот раз Трамп имеет преимущество на 0,3%.

Невада в этом году может превратиться из демократического в республиканский штат, говорит Колдомасов. Здесь ожесточенная борьба за голоса латиносов. Трамп может набрать много голосов, потому что темпы постковидного экономического восстановления здесь – одни из самых низких в США, а безработица 5,1% – самый высокий показатель по США.

Инфляция, мигранты и аборты: что беспокоит избирателей

Если рисовать портрет типичного избирателя, говорит Краев, то за Харрис – женщины, за Трампа – мужчины. За Трампа – верующие, за Харрис – агностики и нехристиане. За Трампа – "синие воротнички", то есть рабочие. За Харрис – малые и средние предприниматели, "белые воротнички", финансовый сектор. Однако крупный бизнес и корпорации – за Трампа. Средний, малый бизнес и большинство среднего класса – за Харрис.

Избиратели Трампа не сильно отличаются социальным статусом от избирателей Харрис, говорит LIGA.net глава Института Американистики Владислав Фарапонов.

За демократов в США обычно голосуют молодежь и средний класс с высшим образованием, а также меньшинства, добавляет Колдомасов. В последние годы внутренние расклады стали несколько сложнее: среди представителей одной демографической группы могут оказаться приверженцы как демократов, так и республиканцев – с почти одинаковой пропорцией.

"У демократов теперь гораздо хуже ситуация среди латиносов – из-за месседжа республиканцев, что их оппоненты якобы хотят установить в США коммунизм. Трампа поддерживают люди без высшего образования и сторонники теорий заговоров", – говорит Колдомасов.

Харрис выступает перед сторонниками в Пенсильвании, 30 октября (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Портрет избирателя у каждого кандидата будет слишком неточным и общим, потому что их поддерживают очень разные люди, которых не сгруппировать, добавляет Дикинсон.

Харрис в кампании уже не обращала внимания, что может стать первой женщиной-президентом США, как это делала Клинтон в 2016-м. Не предлагала новых крупных государственных программ и масштабных расходов, которые обещал Байден в 2020 году. Заняла более жесткую позицию по иммиграции, чтобы нейтрализовать одну из атак Трампа.

Одна из главных тем кандидатов – высокая стоимость жизни и инфляция. Цены выросли после Covid-19, и Трамп воспользовался ностальгией по времени, когда продукты были дешевле.

Трамп выступает перед сторонниками в Висконсине, 29 октября (Фото: EPA-EFE/DAVID MUSE)

Избирателей волнует миграция. Трамп обещает, что в случае победы депортирует миллионы нелегально прибывших в страну мигрантов и практически закроет границы США.

Волнуют аборты, поэтому Харрис непрерывно называет репродуктивные права женщин вопросом их личной свободы и обещает их защищать.

"Внешняя политика в США на втором месте – здесь вопрос, что каждый кандидат будет делать, чтобы в мире стало более стабильно и предсказуемо. Это о проблемах Израиля, Украины, Тайваня – всех крупных конфликтных зон", – говорит Краев.

Харрис занимает умеренную и последовательную позицию, дает чувство стабильности и делает шаги в сторону от риска драматических изменений, считает Дикинсон. Трамп предлагает масштабные изменения, экономический сдвиг, отход от политики "пробуждения", то есть внимания к расовой предвзятости и дискриминации. Хочет возвращения к традиционным ценностям, какими их себе представляет. И возвращения к старому. Харрис – против.

Из-за внутренней миграции в США начались существенные демографические изменения в колеблющихся штатах, что и не дает теперь большинства ни одному из кандидатов, говорит Краев.

"Например, произошла огромная миграция из Калифорнии в Техас, потому что там лучше налоги, и значительная часть крупных компаний из Силиконовой долины, многие молодые технические профессионалы из одного штата переехали в другой. По оценкам экспертов, на следующих выборах глубоко республиканский Техас может стать колеблющемся, потому что там будет много "белых воротничков" – людей интеллектуального труда, с высшим образованием, которые обычно голосуют за демократов. В колеблющихся штатах то же самое", – говорит Краев.

Если раньше колеблющиеся штаты оставались такими на два-три избирательных сезона, а это 8-12 лет, то сейчас почти каждые четыре года они меняются – люди активнее мигрируют, меньше привязаны к месту работы, к фабрикам, преимущественно арендуют дома, и есть активная социальная динамика внутри США, констатирует Краев.

По анализу FT, эти выборы станут самой дорогой президентской кампанией в истории США – на середину октября кандидаты собрали $4 млрд: демократы – $2,2 млрд, республиканцы – $1,8 млрд. А самая яркая особенность кампании – что Байден вышел из гонки так поздно, считает Фарапонов. Но именно это принесло Харрис рекордные суммы.

Кампании не хватает стратегичности, говорит Краев. Штабы обоих кандидатов не представили стратегию внешней политики. Есть только вырванные из контекста высказывания о фискальной, социальной политике относительно миграции. И у Харрис, и у Трампа до сих пор нет команд: "Мы не знаем, кто будет госсекретарем, министром обороны или советником по нацбезопасности".