Греция и Турция находятся на пороге войны из-за залежей газа в спорном районе Средиземного моря, конфликт двух членов НАТО ежедневно обостряется

Греция и Турция привели в боевую готовность флот и проводят активные военные учения в восточном Средиземноморье. Два члена НАТО находятся на пороге войны из-за залежей энергоресурсов в спорных водах, а ситуация лишь усугубляется в связи с отсутствием четкого медиатора. Конфликт между ними обострился настолько, что некоторые эксперты говорят о высокой вероятности прямого вооруженного столкновения Анкары и Афин. Что происходит в Средиземном море, почему это важно и что будет дальше — рассказывает LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ЧТО ПРОИСХОДИТ. Нынешний конфликт между Грецией и Турцией является продолжением территориальных притязаний обеих стран в восточном Средиземноморье. В комментарии LIGA.net эксперт Украинского института будущего Илия Куса рассказал, что конфликт Афин и Анкары уходит корнями в века, а газ является лишь катализатором спора и существенным "подсластителем" условий победы.

21 июля Турция для разведки направила в спорный район восточного Средиземноморья сейсмологическое судно "Oruc Reis" и возобновила добычу газа в шельфе Кипра, который также является объектом двусторонних споров. Это вынудило Афины привести флот в боевую готовность: действия Турции они посчитали нарушением своих суверенных прав. Напряжение удалось снизить благодаря вмешательству ЕС. 29 июля Турция даже заявила о прекращении бурения в восточном Средиземноморье и желании начать переговоры с Грецией.

Ситуация вновь накалилась 6 августа из-за подписания Грецией и Египтом договора о делимитации морских границ и создании исключительной экономической зоны. Этот документ стал ответом на идентичный договор между Турцией и Ливией, подписанный в 2019 году. Афины считают его незаконным, поскольку он закрепляет за Турцией большую часть спорных островов в восточном Средиземноморье.

7 августа Турция из-за действий Греции, по данным Reuters, возобновила поиск энергоресурсов в спорном регионе, а также начала военно-морские учения около греческих островов. В ответ Афины, как сообщал Ekathimerini, заявили, что они "не приемлют шантажа" - и предупредили о готовности направить флот "туда, где это необходимо".

10 августа турецкое судно "Oruc Reis" снова направилось в спорные воды, но уже в сопровождении пяти военных кораблей.

Флот Греции принял решение сопроводить их, что привело к столкновению турецкого фрегата и греческого корабля. Скорее всего, столкновение было случайностью, однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что любое нападение на турецкое судно повлечет за собой "высокую цену".

Ответом на действия Анкары и агрессивную риторику Эрдогана стали совместные военные учения Греции, Кипра, Франции и Италии, которые проходили с 26 по 28 августа. К их учениям также присоединились ОАЭ, отправив на Крит истребители F-16. Тем самым эти страны поддержали Грецию в споре с Турцией, сообщала Русская служба Би-би-си. В комментарии к статье эксперт из Стамбула Йорюк Ишык выразил мнение, что Францией, например, руководит не только "дружба", но и желание продавать оружие Греции и Кипру.

Все это повлекло за собой реакцию Турции, которая также объявила о проведении маневров совместно с США и анонсировала военные учения со стрельбой в восточном Средиземноморье в первых числах сентября.

Никто не решит этот конфликт с помощью военных кораблей, - глава МИД Германии Хайко Маас

Активные попытки урегулировать конфликт предпринимала Германия и США. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призывал стороны прекратить учения в спорных водах: "Никто не решит этот конфликт с помощью военных кораблей в восточном Средиземноморье". А президент США Дональд Трамп переговорил с премьером Греции и Эрдоганом, предложив их возобновить диалог.

Европейский союз в значительной степени встал на сторону Греции и рассматривает вариант введения санкций против Турции.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. "Конфликт Турции и Греции ставит под вопрос будущее НАТО как стабильной структуры, способной удерживать регион от войн и хаоса", - говорит Илия Куса в комментарии LIGA.net. По его мнению, если противостояние Афин и Анкары дойдет до вооруженного конфликта - это "станет существенным ударом по вере в НАТО".

"Для Европы этот конфликт - еще один в череде проблем, постепенно дестабилизирующих архитектуру безопасности, сложившуюся после 1991 года, когда не стало СССР", - уточняет эксперт.

Конфликт Турции и Греции вносит раздор в НАТО и угрожает целостности альянса

Похожего мнения придерживается и эксперт Центра политических студий Доктрина Денис Москалик: конфликт Турции и Греции вносит раздор в НАТО и угрожает целостности альянса. А Европа, по его мнению, рассматривает это противостояние в качестве конфликта в ЕС: "Греция и Кипр в ЕС, а Турецкую Республику Северного Кипра Евросоюз признает частью единого кипрского государства. Такой конфликт недопустим для ЕС, поэтому Евросоюз прикладывает усилия для недопущения возвращения к кровопролитию", - добавляет Москалик.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Сейчас из Турции исходят неоднозначные заявления. МИД страны сообщает о готовности к переговорам с Грецией, а президент Турции говорит, что Анкара не "уступит своего". Похожую позицию занимает и Греция, которая обвиняет Турцию в нарушении стабильности и заявляет, что не даст себя шантажировать, но одновременно с этим обращается к Вашингтону и Берлину за помощью в деэскалации конфликта.

В ЕС по-прежнему призывают стороны к деэскалации, а также, по данным Reuters, готовы применить к Турции не только "кнут, но и пряник" в качестве принуждения ко вступлению в диалог. В случае послушания Евросоюз может предложить Анкаре обновление соглашения о таможенном союзе и выделить дополнительные средства на программу приема беженцев.

"Обе стороны не сдерживают себя в заявлениях, обе верят в свою победу, и для обеих на кону лежат очень значительные вещи - сакрально-исторического (земля, история), политического (определение зоны своих интересов в регионе), военного (территориальное преимущество над врагом), экономического (газ, торговые маршруты) значений", - говорит Илия Куса.

Риск вооруженного столкновения между Турцией и Грецией высокий, констатирует Куса

"Риск вооруженного столкновения высокий", - констатирует эксперт. По его мнению, ситуация лишь усугубляется в связи с отсутствием переговорщика, который был бы легитимен для обеих сторон. Ранее, говорит Куса, эту роль играли США: "Сейчас они уже не в том состоянии. Отсутствие медиатора повышает риск вооруженного столкновения".

Противоположной точки зрения придерживается Москалик, который говорит, что наиболее вероятным является сохранение нынешнего состояния: "Сейчас угроза серьезного прямого столкновения между Грецией и Турцией остается крайне призрачной. Время этой войны прошло, в США не позволят своим младшим партнерам столкнуться вновь".

Однако он уточняет, что прямое столкновение возможно в случае "упадка США как глобального лидера западного мира".

Читайте также: Греция предлагает объявить экономическую войну Турции из-за Святой Софии

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.