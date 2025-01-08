После девяти лет у власти премьер-министр Канады Джастин Трюдо подал в отставку с поста лидера руководящей Либеральной партии. Его рейтинги подкосили экономические проблемы, жилищный кризис, самая высокая за десятилетие иммиграция, а добило обещание избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины в 25% на канадские товары.

Выборы в Канаде должны пройти только 20 октября. Или скорее, если оппозиция протиснет досрочные – все шансы прийти к власти получат консерваторы.



Все это существенно повлияет на украинцев – и на территории Канады, и в самой Украине, говорят опрошенные LIGA.net эксперты. Ведь консерваторы настаивают на увеличении инвестиций в армию Канады, что может сказаться на помощи Украине. А украинцам, которые после 2022-го убегали в Канаду от войны, будет сложнее получить статус беженца.

Почему Канада устала от Трюдо и что дальше – коротко.

Трюдо ушел, но выборы объявлять не спешит

Трюдо 6 января объявил об отставке с поста лидера Либеральной партии, а после избрания преемника сдаст полномочия премьера.

Справка 53-летний Джастин Трюдо – сын Пьера Трюдо, премьера Канады в 1968–1979 и 1980–1984 годах.



Джастина Трюдо впервые избрали в парламент в 2008 году. Через пять лет он впервые возглавил Либеральную партию. А уже в октябре 2015-го привел ее к убедительной победе на парламентских выборах и возможности сформировать правительство большинства. На выборах 2019-го потерял большинство в парламенте и не смог вернуть его на досрочных выборах 2021-го. 53-летний Джастин Трюдо – сын Пьера Трюдо, премьера Канады в 1968–1979 и 1980–1984 годах.Джастина Трюдо впервые избрали в парламент в 2008 году. Через пять лет он впервые возглавил Либеральную партию. А уже в октябре 2015-го привел ее к убедительной победе на парламентских выборах и возможности сформировать правительство большинства. На выборах 2019-го потерял большинство в парламенте и не смог вернуть его на досрочных выборах 2021-го.

Очередные выборы в Канаде были запланированы на 20 октября. Оппозиция призывает к досрочным. Новая демократическая партия (НДП), союзник либералов в парламенте, объявила, что больше не поддерживает правительство и вместе с оппозицией хочет проголосовать вотум доверия в январе, что приведет к досрочным выборам.

Парламент должен был вернуться из отпуска как раз под конец месяца – 27 января. Но Трюдо попросил генерал-губернатора, представителя британского монарха Мэри Саймон, перенести начало его работы до 24 марта. Решение Трюдо отложить старт сессии означает, что пытается избежать негативных сценариев, пишет FT.

"У либералов правительство меньшинства. Они зависят от НДП в поддержке, которую вряд ли получат. Поэтому когда выберут нового лидера партии до марта, и тот станет премьером, то, скорее, распустят парламент, объявив досрочные выборы", – объясняет LIGA.net профессор политики и госуправления Университета Торонто Джон Шилдс.

Усталость, экономика, Трамп. Почему рухнул рейтинг Трюдо

Рейтинг одобрения правительства уменьшился с более чем 50% в 2020 году до чуть более 20% сейчас. По опросам CBC, Консервативная партия имеет 44,2% поддержки, либералы – 20,1%, НДП – 19,3%. Далее следуют Квебекский блок – 8,5% и зеленые – 4,1%.

Общество устало от Трюдо. Он хорошо работал, чтобы вывести страну из пандемии, но экономические проблемы взорвали его популярность, считает Шилдс. Демократические правительства и лидеры имеют срок годности, который для Трюдо истек.

"Трюдо сопротивлялся отставке и обновлению руководства своей партии, но его рейтинги упали. Поэтому он потерял поддержку избирателей, потому должен был уйти", – говорит Шилдс.

За годы правления Трюдо принял законы о декриминализации легких наркотиков, продвигал гендерное равенство и способствовал примирению с коренными нациями.

Но канадцы все больше недовольны экономической политикой Трюдо. Безработица в 6% продолжает расти. Зарплата не успевает за подорожанием продуктов. Для многих молодых канадцев мечта о собственном жилье все более недостижима.

Неконтролируемый кризис на рынке недвижимости, когда цены на аренду и покупку жилья выросли в разы – ключевая проблема, говорит LIGA.net руководитель программы Северная Америка в Украинской призме Александр Краев. Либералы отпустили рынок жилья в свободный полет. Консерваторы вместо этого обещают больше контролировать.

Вторая проблема – миграция. Сначала Канада привлекала высококлассных специалистов, но при Трюдо начала впускать всех. Либералы, выступавшие за почти полное открытые границ, теперь страдают от этого. Часть канадцев, учитывая их исторический опыт оторванности от мира, с трудом воспринимает такие потоки мигрантов.

Третья проблема – монетарная и фискальная политика. Либералы снижали инфляцию и угрозу рецессии тем, что усложняли налоговую систему, накладывали больше внутренних ограничений, не увеличивая налоги, продолжает Краев.

"Но одновременно количеством налогов и дополнительных сборов они тяготили бизнес, – убежден он. – Поэтому бизнес не мог легко нанимать людей, давать адекватные зарплаты и выполнять зарубежные заказы".

Чрезмерный фискальный контроль вместе с почти полным отсутствием контроля на рынке недвижимости вылились в текущую экономическую ситуацию, безработицу и стоимость жилья.

Трамп и Трюдо. Избранный президент США троллит канадского премьера, якобы губернатора 51-го штата США (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

"Добила" Трюдо угроза пошлин от избранного президента США Дональда Трампа в 25% на все канадские товары и отставка ключевых членов правительства в 2024 году. Вице-премьер и министр финансов украинского происхождения Христя Фриланд в декабре 2024-го последней из правительства подала в отставку из-за разногласий с премьером.

Экономист Университета Калгари Тревор Томб считает, что пошлина от Трампа снизит ВВП Канады на 2,6% и приведет экономику в рецессию.

В последние недели Трамп открыто высмеивал Трюдо, говоря, что Канада – 51-й штат США, а Трюдо – "губернатор". После заявления об отставке Трамп написал: "Если бы Канада объединилась с США, не было бы пошлин, налоги были бы значительно снижены, а канадцы были бы под полной безопасностью от окружающих их российских и китайских кораблей".

Трамп не привел к падению рейтингов Трюдо, но стал усиливающим фактором, считает Шилдс: "Слабость власти Трюдо ставит его правительство в невыгодное положение в переговорах с Трампом. Это создало дополнительное давление в вопросе отставки".

Сейчас Трамп контролирует повестку дня переговоров по таможенной торговле с Канадой, говорит Краев. Его заявления о Канаде как 51-м штате – часть стратегии: поставить столь высокую планку для переговоров, чтобы затем запрос на пошлины казался компромиссом.

Что означает возврат консерваторов

Лидер консерваторов Пьер Полиев, в отличие от Трюдо, показывает образ сильного политика. Он обвинил премьера в потере контроля над границей – вопросе, который поднял Трамп из-за попадания наркотиков и нелегальных мигрантов из Канады в США.

"Канадцы могут вернуть контроль над своей жизнью и страной, над границей, над иммиграцией, над расходами, дефицитом бюджета и инфляцией, над нашими улицами, и поставить Канаду во главу угла", – заявил Полиев. Он обещает сократить федеральные расходы, иностранную помощь, гранты и ссуды для бизнеса, чтобы снизить налоги.

Федеральный долг Канады почти удвоился с 2015-го, вырос до $870 млрд из-за поддержки для бизнеса и семей после пандемии. Правительство также раздало миллиарды на помощь детям, субсидии на детские садики и стоматологию.

Есть много проблем, которые волнуют канадцев, но ключевые касаются экономической неопределенности из-за инфляции (1,9% в ноябре 2024-го). Она контролируема, но навредила многим в годы после пандемии, говорит Шилдс.

"Либералы с поддержкой новых демократов вели социально прогрессивную политику помощи для канадцев, у которых упали доходы. Консерваторы стремятся свернуть некоторые из этих программ, снизить налоги, проводить неолиберальную экономическую политику и более консервативную социальную", – объясняет он.

Рекордный наплыв иммигрантов. Из Украины – тоже

Правительство Трюдо постоянно увеличивало количество иммигрантов, чтобы помешать экономическому спаду из-за старения населения. Сначала, особенно после пандемии, это ускорило экономическое восстановление и восполнило нехватку рабочей силы в Канаде.

В том числе – благодаря украинцам. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году в Канаду приехали более 200 000 украинцев. Они получили лучшую помощь, чем беженцы из других стран, охваченных войной, отмечает Шилдс.

В целом, по оценке Статистического управления Канады, за 2023 год население страны выросло на 1,3 млн человек – до 40,8 млн. Это самые быстрые годовые темпы в Канаде с 1957-го.

Но столь массовый приток мигрантов превысил способность страны поглощать такой прирост населения. Дефицит жилья обострился. Цены аренды подскочили. Вырос уровень безработицы. Общественная поддержка иммиграции рухнула.

Когда общественные настроения изменились, Трюдо резко изменил подход – пообещал двухлетнюю заморозку роста населения, снизил поток мигрантов и заставил часть уехать. Но собственная партия утратила веру в его способность завоевать общественность четкими месседжами и способность решать экономические проблемы.

Может ли смена правительства в Канаде повлиять на Украину

До сих пор среди ведущих партий Канады есть сильная политическая и военная поддержка Украины. В этом отношении более или менее есть консенсус. "Консерваторы хотят больше инвестиций в канадскую армию, и непонятно, как это отразится на Украине", – признает Шилдс.

Украинцам, после 2022-го приехавшим в Канаду, теперь будет сложнее получить статус беженца, добавляет Краев. Следует ожидать сокращения денежной помощи и льгот: "Кризис консерваторы и либералы будут прежде всего решать на средства мигрантов, закручиванием экономических гаек. Это ударит прежде всего по украинцам".

Консерваторы более осторожны в заявлениях о помощи Украине. Однако они признают, что Россия нарушила международное право, что она – преступник, что агрессия – плохо и нужно поддержать жертву, добавляет украинский аналитик.

"К тому же, существует также традиция, что если либералы говорят "белое", то консерваторы отвечают "черное", – заключает он. – Поэтому часть из них захочет уменьшить поддержку Украины. Просто потому, что она была на повестке дня либералов. Лидеры консерваторов понимают, что Канада не может отказаться от международных обязательств, но значительная часть их депутатов более скептичны по отношению к Украине".