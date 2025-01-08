Після дев’яти років у владі прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо подав у відставку з посади лідера керівної Ліберальної партії. Його рейтинги підкосили економічні проблеми, житлова криза, найвища за десятиліття імміграція, а добила обіцянка обраного президента США Дональда Трампа ввести мита у 25% на канадські товари.

Вибори в Канаді мають відбутися лише 20 жовтня. Або швидше, якщо опозиція протисне дострокові – відтак всі шанси прийти до влади отримають консерватори.



Все це відчутно вплине на українців – і на території Канади, і в самій Україні, кажуть опитані LIGA.net експерти. Адже консерватори наполягають на збільшенні інвестицій в армію Канади, а це може позначитися на допомозі Україні. А українцям, які після 2022 року тікали у Канаду від війни, буде складніше отримати статус біженця.

Чому Канада втомилася від Трюдо та що далі – коротко.

Трюдо пішов, але вибори оголошувати не поспішає

Трюдо 6 січня оголосив про відставку з поста лідера Ліберальної партії, а після обрання наступника складе повноваження прем’єра.

Довідка 53-річний Джастін Трюдо – син П’єра Трюдо, прем'єра Канади в 1968-1979 і 1980-1984 роках.



Джастіна Трюдо вперше обрали до парламенту у 2008-му. За п'ять років він вперше очолив Ліберальну партію. А вже у жовтні 2015-го привів її до переконливої перемоги на парламентських виборах і можливості сформувати уряд більшості. На виборах 2019-го втратив більшість у парламенті та не зміг повернути її на дострокових виборах 2021-го. 53-річний Джастін Трюдо – син П’єра Трюдо, прем'єра Канади в 1968-1979 і 1980-1984 роках.Джастіна Трюдо вперше обрали до парламенту у 2008-му. За п'ять років він вперше очолив Ліберальну партію. А вже у жовтні 2015-го привів її до переконливої перемоги на парламентських виборах і можливості сформувати уряд більшості. На виборах 2019-го втратив більшість у парламенті та не зміг повернути її на дострокових виборах 2021-го.

Чергові вибори в Канаді були заплановані на 20 жовтня. Опозиція закликає до дострокових. Нова демократична партія (НДП), союзник лібералів у парламенті, оголосила, що більше не підтримує уряд і разом з опозицією хоче проголосувати вотум довіри у січні, що призведе до дострокових виборів.

Парламент мав повернутися з відпустки якраз під кінець місяця – 27 січня. Але Трюдо попросив генерал-губернаторку, представницю британського монарха Мері Саймон, перенести початок його роботи до 24 березня. Рішення Трюдо відкласти старт сесії означає, що намагається уникнути негативних сценаріїв, пише FT.

"Ліберали мають уряд меншості. Вони залежать від НДП у підтримці, яку навряд чи отримають. Тож коли оберуть нового лідера партії до березня, і той стане прем’єром, то радше розпустять парламент, оголосивши дострокові вибори", – пояснює LIGA.net професор політики та держуправління Університету Торонто Джон Шилдс.

Втома, економіка, Трамп. Чому обвалився рейтинг Трюдо

Рейтинг схвалення уряду зменшився з понад 50% у 2020 році до трохи більш як 20% зараз. За опитуваннями CBC, Консервативна партія має 44,2% підтримки, ліберали – 20,1%, НДП – 19,3%. Далі йдуть Квебецький блок – 8,5%, та зелені – 4,1%.

Суспільство втомилося від Трюдо. Він добре працював, щоб вивести країну з пандемії, але економічні проблеми підірвали його популярність, вважає Шилдс. Демократичні уряди й лідери мають термін придатності, який для Трюдо минув.

"Трюдо опирався відставці та оновленню керівництва своєї партії, але його рейтинги впали. Тож він втратив підтримку виборців, тому мусив піти", – каже Шилдс.

За роки правління Трюдо ухвалив закони про декриміналізацію легких наркотиків, просував гендерну рівність та сприяв примиренню з корінними націями.

Але канадці дедалі більше невдоволені економічною політикою Трюдо. Безробіття у 6% далі зростає. Зарплата не встигає за здорожчанням продуктів. Для багатьох молодих канадців мрія про власне житло все більш недосяжна.

Неконтрольована криза на ринку нерухомості, коли ціни на оренду і купівлю житла зросли в рази – ключова проблема, каже LIGA.net керівник програми Північна Aмерика в Українській призмі Олександр Краєв. Ліберали відпустили ринок житла у вільний політ. Консерватори натомість – обіцяють більше контролювати.

Друга проблема – міграція. Спочатку Канада приваблювала висококласних спеціалістів, та за Трюдо почала впускати всіх. Ліберали, які виступали за майже повністю відкриті кордони, тепер від цього потерпають. Частина канадців, зважаючи на їх історичний досвід відірваності від світу, важко сприймає такі потоки мігрантів.

Третя проблема – монетарна і фіскальна політика. Ліберали знижували інфляцію й загрозу рецесії тим, що ускладнювали податкову систему, накладали більше внутрішніх обмежень, не збільшуючи суттєво податки, продовжує Краєв.

"Але водночас кількістю податків й додаткових зборів вони обтяжували бізнес, – переконаний він. – Через це бізнес не міг легко наймати людей, давати адекватні зарплати, виконувати закордонні замовлення".

Надмірний фіскальний контроль разом із майже повною відсутністю контролю на ринку нерухомості вилилися в поточну економічну ситуацію, безробіття і вартість житла.

Трамп і Трюдо. Обраний президент США тролить канадського прем’єра, як нібито губернатора 51-го штату США (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

"Добила" Трюдо погроза мит від обраного президента США Дональда Трампа у 25% на всі канадські товари та відставка ключових членів уряду у 2024-му. Віцепрем’єрка та міністерка фінансів українського походження Христя Фріланд у грудні 2024-го останньою з уряду подала у відставку через розбіжності з прем'єром.

Економіст Університету Калгарі Тревор Томб вважає, що мито від Трампа зменшить ВВП Канади на 2,6% і приведе економіку в рецесію.

Останніми тижнями Трамп відкрито висміював Трюдо, кажучи, що Канада – 51-й штат США, а Трюдо – "губернатор". Після заяви про відставку Трамп написав: "Якби Канада об’єдналася зі США, не було б мит, податки були б значно знижені, а канадці були б під повною безпекою від загроз російських і китайських кораблів, які їх оточують".

Трамп не спричинив падіння рейтингів Трюдо, але став фактором, що це посилює, вважає Шилдс: "Слабкість влади Трюдо ставить його уряд у невигідне становище у переговорах із Трампом. Це створило додатковий тиск у питанні відставки".

Зараз Трамп контролює порядок денний переговорів щодо митної торгівлі з Канадою, каже Краєв. Його заяви про Канаду як 51-й штат – частина стратегії: поставити таку високу планку для переговорів, щоб потім запит на мита видавався компромісом.

Що означає повернення консерваторів

Лідер консерваторів П'єр Полієв, на відміну від Трюдо, демонструє образ сильного політика. Він звинуватив прем'єра у втраті контролю над кордоном – питанні, яке підняв Трамп через просочування наркотиків і нелегальних мігрантів із Канади в США.

"Канадці можуть повернути контроль над своїм життям і країною, над кордоном, над імміграцією, над витратами, дефіцитом бюджету та інфляцією, над нашими вулицями, і поставити Канаду на перше місце", – заявив Полієв. Він обіцяє скоротити федеральні видатки, іноземну допомогу, гранти й позики для бізнесу задля нижчих податків.

Федеральний борг Канади майже подвоївся з 2015-го, зрісши до $870 млрд через підтримку для бізнесу та сімей після пандемії. Уряд також роздав мільярди на допомогу дітям, субсидії на дитсадки та стоматологію.

Є багато проблем, які хвилюють канадців, але ключові стосуються економічної невизначеності через інфляцію (була 1,9% у листопаді 2024-го). Вона контрольована, але зашкодила багатьом у роки після пандемії, каже Шилдс.

"Ліберали з підтримкою нових демократів вели соціально прогресивну політику допомоги для канадців, у яких впали доходи. Консерватори прагнуть згорнути деякі з цих програм, знизити податки, провадити неоліберальну економічну політику та більш консервативну соціальну", – пояснює він.

Рекордний наплив іммігрантів. З України – теж

Уряд Трюдо постійно збільшував кількість іммігрантів, щоб завадити економічному спаду через старіння населення. Спочатку, особливо після пандемії, це прискорило економічне відновлення та заповнило брак робочої сили у Канаді.

Зокрема – завдяки українцям. Від початку повномасштабного вторгнення у 2022 році до Канади приїхали понад 200 000 українців. Вони отримали кращу допомогу, ніж біженці з інших країн, охоплених війною, зазначає Шилдс.

Загалом, за оцінкою Статистичного управління Канади, за 2023-й населення країни зросло на 1,3 млн осіб – до 40,8 млн. Це найшвидші річні темпи у Канаді з 1957-го.

Але настільки масовий приплив мігрантів перевищив спроможність країни поглинати такий приріст населення. Дефіцит житла загострився. Ціни оренди підскочили. Зріс рівень безробіття. Суспільна підтримка імміграції впала.

Коли суспільні настрої змінилися, Трюдо різко змінив підхід – пообіцяв дворічне заморожування зростання населення, зменшив потік мігрантів і змусив частину виїхати. Та власна партія втратила віру в його здатність завоювати громадськість чіткими меседжами та у спроможність розв'язувати економічні проблеми.

Чи може зміна уряду у Канаді вплинути на Україну

Досі серед провідних партій Канади є сильна політична та військова підтримка України. Щодо цього є більш-менш консенсус. "Консерватори хочуть більше інвестицій у канадську армію, і незрозуміло, як це позначиться на Україні", – визнає Шилдс.

Українцям, які після 2022-го виїхали до Канади, тепер буде складніше отримати статус біженця, додає Краєв. Слід очікувати скорочення грошової допомоги та пільг: "Кризу консерватори і ліберали будуть передусім вирішувати коштом мігрантів, закручуванням економічних гайок. Це вдарить передусім по українцях".

Консерватори більш обережні в заявах щодо допомоги Україні. Однак вони визнають, що Росія порушила міжнародне право, що вона – злочинець, що агресія – погано і треба підтримати жертву, додає український аналітик.

"До того ж існує теж традиція, що якщо ліберали кажуть "біле", то консерватори відповідають "чорне", – підсумовує він. – Тому частина з них захоче зменшити підтримку України. Просто тому, що вона була на порядку денному лібералів. Лідери консерваторів розуміють, що Канада не може відмовитися від міжнародних зобов’язань, але значна частина їх депутатів скептичніша щодо України".