Летят камни, горят автомобили. Во втором по населению городе США (4 млн жителей), Лос-Анджелесе, продолжаются масштабные протесты и стычки с правоохранителями из-за жестоких рейдов и депортации нелегальных мигрантов, годами живущих в стране. 10 июня в центре города ввели комендантский час с 20:00 до 6:00.

Масла в огонь подливает личное противостояние между президентом Дональдом Трампом и властями Калифорнии – его ярыми политическими противниками.

Калифорния – очень сложный для Трампа штат, "бастион Демпартии". Одна из тем, на которую теперь обращают внимание Трамп и соратники, – нелегалы со временем получают гражданство и начинают голосовать за демократов. "Ему нужно показать, что он здесь главный", – говорит LIGA.net гостевой профессор Университета Тафтса (США) Владимир Дубовик.

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