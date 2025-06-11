"Хто тут головний". Чому мігранти повстали проти Трампа і які в цьому ризики для США
Летить каміння, палають автівки. У другому за населенням місті США (4 млн жителів), Лос-Анджелесі, тривають масштабні протести й сутички з правоохоронцями через жорстокі рейди і депортації нелегальних мігрантів, які роками живуть у країні. 10 червня у центрі міста ввели комендантську годину з 20:00 до 6:00.
Олії у вогонь додає особисте протистояння між президентом Дональдом Трампом та владою Каліфорнії – його запеклими політичними противниками.
Каліфорнія – дуже складний для Трампа штат, "бастіон Демпартії". Одна з тем, на яку тепер зважає Трамп і соратники, – що нелегали з часом отримують громадянство і починають голосувати за демократів. "Йому треба показати, що він тут головний", – каже LIGA.net гостьовий професор Університету Тафтса (США) Володимир Дубовик.
Із цього тексту ви дізнаєтеся:
- чи можуть протести у Лос-Анджелесі перерости у другий Black Lives Matter
- навіщо Трамп "воює" з керівництвом Каліфорнії і чому це дається йому непросто
- чому Білий дім хоче вислати мільйони мігрантів, які є основою місцевої економіки.