Ле Пен и другие друзья Путина. Откуда тренд на крайне правых в Европе

Победа Вилдерса на выборах в Нидерландах вынудила Европу говорить о тренде на крайне правых. Среди них есть откровенные друзья России в ЕС

Марин Ле Пен, Герберт Кикл, Геэрт Уилдерс, Тино Хрупалла, Том ван Грикен (коллаж – Дарья Дмитренко/LIGA.net)

ЗНАК ВИЛДЕРСА ДЛЯ ЕВРОПЫ

Победа крайней правой Партии свободы (PVV) на выборах в Нидерландах всколыхнула Европу. Ее лидер Герт Вилдерс годами занимает жесткую антиисламскую и антимигрантскую позицию, угрожает референдумом о выходе из ЕС и выступает против поддержки Украины.

Еще неизвестно, сможет ли Вилдерс сформировать коалицию и стать премьером. И сбалансируют ли его более умеренные партнеры.

Всего в парламент прошли 15 партий – и далеко не все желают союза с PVV. Колеблются даже правые центристы. Коалициада в Нидерландах может быть очень длинной и даже безрезультатной.

Герт Уилдерс (Фото – EPA)

Но победу Вилдерса праздновали крайне правые политики по всей Европе: Марин Ле Пен – во Франции, Виктор Орбан – в Венгрии, представители AfD – в Германии, Маттео Сальвини – в Италии.

А в западной прессе и аналитических центрах появились десятки статей с месседжем – популисты и крайне правые продвигаются к мейнстриму.

"Партии, подобные нашей, на пути к победе по всей Европе", – заявил лидер бельгийской крайне-правой партии VB Том ван Гринкен, которого Politico характеризует как одного из разрушителей в Европе.

"Подобные нашей" – условное утверждение. Крайние правые партии в Европе отличаются в зависимости от местного контекста. И даже в отношении Украины: правое правительство Джорджи Мелони в Италии – проукраинское, Виктора Орбана в Венгрии – пророссийское.

Но, как правило, крайне правых в Европе объединяют три черты: ограничение миграции, популизм, евроскептицизм (недоверие к ЕС, стремление к большей независимости от Брюсселя).

Тенденция на усиление правых наблюдается уже несколько лет, говорит LIGA.net Якоб Росс, исследователь Центра будущего Европы в Немецком совете по международным отношениям (DGAP, Берлин).

"Как минимум после референдума по Brexit. Недавние результаты выборов в Нидерландах, похоже, еще раз подтвердили эту тенденцию, – объясняет он. – Хотя парламентские выборы в Польше и всеобщие выборы в Испании (правые не победили. – Ред.) в значительной степени интерпретированы как сигналы против нее".

Поток беженцев из Африки и Азии, вероятно, является главной причиной роста крайне правых сил в Европе, говорит LIGA.net Андреас Умланд, немецкий политолог и аналитик Стокгольмского центра изучения Восточной Европы: "Я сейчас в Берлине и наблюдаю, что количество беженцев очень большое – оно выходит за пределы того, что западноевропейские государства могут осилить".

По словам Росса, у части электората есть опасения неконтролируемой нелегальной миграции и потери контроля над границей и внутренней безопасностью. "Это играет немаловажную роль в объяснении успеха правых политических сил", – говорит он.

Миграционная проблема будет только обостряться, предупреждает Умланд. На фоне глобального потепления, которое может привести к проблемам сельского хозяйства в Африке и новым волнам беженцев.

Подогревают проблему и антиизраильские, пропалестинские демонстрации, на которые в Европе выходили преимущественно мигранты, добавляет он: "Это вызвало большой шок у германского политического класса".

Эти митинги – одна из причин успеха Вилдерса в Нидерландах.

Пропалестинский митинг в Амстердаме (фото – EPA)

Второй, менее обсуждаемый фактор роста правых в Европе – внутренняя инфляция, потеря покупательной способности и рост стоимости жизни, убежден Росс: "Это [создает] впечатление, что все большая часть трудоспособного населения Европы уже не получает выгоды от глобализации и открытых рынков".

Третьим фактором Росс называет растущее недоверие части электората к общественным институтам – политическим партиям, общественным СМИ или даже государству как таковому. Поэтому в риторике крайне правых часто присутствуют лозунги против истеблишмента.

Пока крайние правые или правые популисты имеют монобольшинство в парламенте Венгрии, входят в коалицию или являются ее партнерами в пяти странах-членах ЕС, имеют места в парламенте – еще в 18 странах.

Инфографика – Дарья Дмитренко/LIGA.net

Тренд роста популярности крайне правых более характерен все же для Западной Европы, говорит Умланд. Даже несмотря на исключения.

"В западных странах право на беженство часто является фундаментальной частью Конституции. Часто это более богатые страны. Там уже есть большие диаспоры из беженцев, – объясняет он. – Поэтому в восточноевропейских странах по разным причинам меньше эмигрантов из других культур".

2024 год будет годом выборов, в частности в Европарламент. "Антиэлитарная лексика в дискурсе правых движений по всей Западной Европе и будет важным мотивом на этих выборах", – говорит Росс.

Объединение 14 правых евроскептических партии Identity and Democracy (ID) в начале декабря собралось во Флоренции и провозгласило цель – стать третьей по количеству в Европарламенте (сейчас – шестая).

Лидеры едины в критике миграции, но мнения относительно Украины разделились. Часть, такие как немецкая AfD, говорят, что "Россию нельзя победить" и против санкций. В то же время лидер Lega Сальвини заявлял о поддержке Украины "словом, делом и деньгами".

Как на фоне тренда меняются позиции крайне правых в отдельных странах Евросоюза – листайте дайджест.

ГЕРМАНИЯ. ПРОРОССИЙСКИЕ РАДИКАЛЫ

"Вся Европа хочет политического поворота", – заявила в поздравлении Вилдерса с победой Алиса Вайдель, солидер крайней правой немецкой партии Альтернатива для Германии (AfD).

Эта партия стоит на консервативных, евроскептических и антимиграционных лозунгах, в экономике – на либеральных. Сейчас имеет 78 мест из 736 в Бундестаге, пятая по численности фракция.

Опросы 2023 дают ей в среднем 21%. Это делает AfD второй по популярности партией Германии после правоцентристского блока ХДС/ХСС (30%), который был доминирующей силой во времена канцлерства Ангелы Меркель.

"AfD часто лучше показывала себя в опросах, чем на выборах, – говорит Умланд. – Поэтому этот большой процент в опросах, возможно, не будет так отражен на выборах".

По крайней мере, в западных землях Германии партия стигматизирована, добавляет Умланд. Например, после заявлений о возможности сотрудничества с AfD в конце сентября ушел в отставку глава бременской ячейки ХДС Карстен Майерс-Хедер.

Также AfD – в центре внимания правоохранительных и регуляторных органов.

С 2021-го за ней присматривает Служба внутренней разведки ФРГ из-за подозрений в стремлении к свержению конституционного строя. В двух землях ее ячейки признаны правоэкстремистскими. А в октябре 2023-го был арестован избранный от AfD в баварский парламент 22-летний Даниэль Халемба – по подозрению в разжигании межэтнической розни и хранении нацистских материалов.

Связанные с AfD политики иногда оказываются в совершенно скандальных компаниях. В декабре 2022-го была задержана эксдепутат от AfD Биргит Малсак-Винкеманн – по подозрению в сговоре с рейхсбюргерами, конспирологами, которые якобы планировали совершить госпереворот.

"Многие все еще требуют запрета AfD, указывая на тот факт, что некоторые местные члены партии и даже региональные объединения находятся под наблюдением немецких спецслужб из-за их контактов с экстремистскими группами", – добавляет Росс.

Позиция AfD – открыто антиукраинская. Партия выступает за отмену санкций против России, запуск Северного потока-2, против поставок Украине оружия, критикует рекомендацию Еврокомиссии об открытии переговоров с Киевом о вступлении в ЕС.

Солидер AfD Тино Хрупалла до полномасштабной войны ездил в Москву на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. А в этом году пошел праздновать 9 мая в посольстве России – вместе с известным "путинферштеером", эксканцлером Герхардом Шрёдером.

В начале большой войны он фактически попытался оправдать Россию, призвав "не искать одного виновника" и повторяя кремлевские тезисы о "неуслышанных интересах безопасности РФ". А недавно попал в новый скандал, сравнив Украину с Вермахтом.

Тино Хрупалла (фото – EPA)

AfD отрицает прямые связи с Кремлем. Но в августе 2023 года расследователи The Bellingcat, Der Spiegel и The Insider утверждали, что некоторые депутаты AfD получали тезисы от спецслужб РФ и деньги, чтобы подать иск против поставок Украине оружия.

Митинг AfD за отмену санкций против РФ (фото – AfD, Twitter)

В сентябре 2024 года у AfD будет возможность показать себя на местных выборах в трех восточных землях: Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге. Возможно, улучшит свое представительство в региональных парламентах и попадет в коалицию в Тюрингии, говорит Умланд.

"AfD может стать огромной проблемой для законотворчества и даже для формирования правительства в Восточной Германии после региональных выборов в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, – добавляет Росс. – Если партия подтвердит свои нынешние результаты в опросах и если другие партии не пройдут в новые региональные парламенты" .

Потенциальный успех на местных выборах увеличит представительство AfD и на федеральном уровне, говорит Умланд. В частности, в Бундесрате – нижней палате парламента, который формируют коалиции земельных правительств.

Но у Бундесрата нет решающего влияния в немецкой политике, добавляет он. Большее значение имеет нижняя палата – Бундестаг.

"В Бундестаге AfD остается стигматизированной, изолированной партией, – добавляет Андреас Умланд. – То есть даже если в следующем году будут хорошие для AfD результаты, это пока не меняет внешней политики [Германии]".

Но проблема – в том, что даже в оппозиции AfD способна вносить свои тезисы в публичную дискуссию, заключает Росс.

"Даже если они не находятся в правительстве, они уже формируют публичные дебаты на такие темы, как миграция или внутренняя безопасность, – говорит аналитик. – Умеренные правые партии, как ХДС/ХСС, порой пытаются усилить свои позиции по этим вопросам – чтобы предотвратить выбор их потенциальными избирателями крайних альтернатив".

ФРАНЦИЯ. НОВАЯ СТРАТЕГИЯ ЛЕ ПЕН

В Париже победе Вилдерса радовалась лидер Национального фронта (RN) Марин Ле Пен. В преддверии выборов в Нидерландах она встречалась с ним в Гааге, где они пообещали объединять усилия партий на выборах в Европарламент в 2024-м.

Цель – побороть "монстра Брюсселя". Ле Пен не нравится "спрашивать разрешения у ЕС при любых обстоятельствах", "подавать свой бюджет директриссе (главе Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен – Ред.)" и "придерживаться валюты, которая показала неэффективность".

Марин Ле Пен и Герт Уилдерс (фото – EPA)

Ле Пен дважды была во втором туре выборов президента Франции и оба раза проигрывала Эмманюэлю Макрону. В 2017-м – 34% против 66%, в 2022-м – 41,5% против 58,5%. Растет.

Партия RN в 2022 году набрала 18% на выборах и является самой большой оппозиционной силой с 88 мандатами из 577 в нижней палате. Опрос 2023 дает ей уже 24% – второй результат в стране.

Новый предвыборный цикл во Франции будет только в 2027 году, напоминает Якоб Росс, специализирующийся на франко-германских отношениях. Пока RN занимает выжидательную позицию.

"Ее партия сосредотачивается на так называемой "дедемонизации" или приемлемости партии во французской политической системе", – говорит аналитик.

Один из примеров – недавнее участие Ле Пен в марше против антисемитизма. Ее отец Жан-Луи Ле был лидером Национального фронта до 2011 года (партия, из которой создали RN), имел в окружении симпатиков нацистов и дурную славу антисемита, объясняет Росс.

"Его дочь поразительно изменила этот имидж партии, которая все больше воспринимается как сила, защищающая интересы евреев во Франции от нового антисемитизма, распространенного в иммигрантских общинах мусульманского вероисповедания", – говорит аналитик.

Марин Ле Пен (Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON)

Ле Пен долго имела тесные связи с РФ. В 2016 году ее партия получила 9 млн евро кредита от российского банка на предвыборную кампанию. В Первом чешско-российском банке, базировавшемся в Москве. Банк впоследствии обанкротился, а право требовать долг перешло к подсанкционной российской оборонной компании Авиазапчасти. По данным WSJ, партия до сих пор должна этой компании 12 млн евро.

После начала войны Ле Пен несколько дистанцировалась от РФ. Отрицала финансовые связи с Кремлем и Путиным. Говорила, что выступает за суверенитет наций – и не против вступления Украины в НАТО. Объясняла, что несколько изменила отношение к РФ: раньше хотела присоединить Россию к Европе, а сейчас поддерживает санкции, но не газ.

Но в январе 2023 выступала против поставок Украине тяжелого оружия, чтобы "не допустить эскалации". Позиция Ле Пен: победа РФ будет катастрофой, но победа Украины будет означать Третью мировую.

Также скандальной остается ее позиция по Крыму. С 2017 года Ле Пен запрещен въезд в Украину, поскольку в 2014 году она называла легитимным псевдореферендумом в Крыму. В апреле 2022-го она повторила этот тезис и заявила, что не жалеет. Президент Владимир Зеленский в ответ сказал, что отношения с Ле Пен могут измениться, если она признает, что была не права.

Марин Ле Пен (Фото – EPA)

В 2027 году шансы Ле Пен в значительной степени будут зависеть от того, кто выставит кандидатуру против нее, говорит Росс. И будет ли электорат готов проголосовать против крайне правых – за умеренного.

Делать достоверные прогнозы еще рано, подытоживает аналитик. Но кажется, что Ле Пен будет приближаться к победе на Елисейских полях – такова тенденция, она демонстрирует рост в опросах и результатах выборов по меньшей мере с 2002 года.

АВСТРИЯ. ВОЗРОЖДЕНИЕ ДРУЗЕЙ ПУТИНА

В Австрии осенью 2024 года пройдут парламентские выборы. К политическому топ-эшелону может вернуться крайняя права и пророссийская Партия свободы (АПС).

Она основана в 1956 году, первый лидер – бывший нацистский офицер Антон Рейнталлер. Представители АПС ездили в Крым после оккупации. Подписывали в 2016 году соглашение о сотрудничестве с Единой Россией. Кандидатурой партии на посту главы МИД в 2017-19 году была Карин Кнайсль, которая танцевала на свадьбе с Путиным, получила после каденции должность в Роснефти и поселилась в селе под Рязанью.

АПС потеряла власть после Ибица-Гейта в 2019 году, когда распалась правящая коалиция, где она была одним из партнеров.

СПРАВКА Ибица-гейт – громкий политический скандал в Австрии, последовавший за публикацией в 2019 году видео из клуба на одноименном острове. Эта история привела к отставке правительства и внеочередным выборам.



На видео на тот момент вице-канцлер и глава партии АПС Хайнц-Кристиан Штрахе и заместитель председателя партии Иоганн Гуденус встречались с женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха Игоря Маркова. Политики якобы обсуждали содействие в получении государственных контрактов за положительное освещение в СМИ. Ибица-гейт – громкий политический скандал в Австрии, последовавший за публикацией в 2019 году видео из клуба на одноименном острове. Эта история привела к отставке правительства и внеочередным выборам.На видео на тот момент вице-канцлер и глава партии АПС Хайнц-Кристиан Штрахе и заместитель председателя партии Иоганн Гуденус встречались с женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха Игоря Маркова. Политики якобы обсуждали содействие в получении государственных контрактов за положительное освещение в СМИ.

На досрочных выборах в 2019 году АПС набрала 16%. На выборах в парламент Вены в 2020-м – всего 11%. Но в 2023-м она получила положительные результаты на местных выборах в Зальцбурге и опросы прочат ей 30% – первое место среди всех в Австрии.

В течение текущего политического цикла партия устраивала акции против карантина и вакцинации. Но центральным обещанием делала превращение Австрии в "крепость" против миграции.

Нынешний Лидер АПС – Герберт Кикл – обещает ветировать "бессмысленные" санкции ЕС против России, если станет канцлером. А в марте 2023-го вместе со всеми членами партии покинул зал парламента во время видеообращения президента Зеленского.

Герберт Кикл (фото – EPA)

Остальные представленные в парламенте партии осудили бойкот. А Кикл пытался объяснить это решение традиционным нейтралитетом.

Относительно нейтралитета ему тогда ответил экс-посол Украины в Австрии Александр Щерба, написав, что АПС избрала сторону насильника.

"Подписать соглашение о дружбе с путинской партией, ездить в оккупированный Крым, вести переговоры о продаже России чуть ли не половины Австрии, повторять как попугай мантры российской политики – это, по мнению АПС, нейтралитет", – заявил Щерба.

Также Кикл дружит с премьером Венгрии Орбаном. В марте 2023 года он приехал в Будапешт и писал о ненужных санкциях против России, призвал прекратить огонь и начать переговоры.

А еще – хвалил борьбу Орбана с миграцией.

Герберт Кикл и Виктор Орбан (фото – Herbert Kickl, Facebook)

Европейские источники предупреждали Politico, что победа пророссийского Роберта Фицо в Словакии и потенциальный возврат АПС к власти могут дать Путину мощный инструмент для подрыва санкций ЕС и помощи Евросоюза Украине.

"Это было бы катастрофой", – сказал СМИ топ-чиновник Еврокомиссии.

БЕЛЬГИЯ. ФЛАМАНДСКИЙ РАЗРУШИТЕЛЬ

Самая известная крайняя правая партия Бельгии – не совсем бельгийская. Она называется Фламандский интерес (Vlaams Belang, VB) и отстаивает идею независимости Фландрии от Валлонии.

СПРАВКА Бельгия – федеративное правительство. Состоит из трех крупных регионов: нидерландоязычная Фландрия на севере, франкоязычная Валлония на юге и Брюссельский столичный регион в центре. Бельгия – федеративное правительство. Состоит из трех крупных регионов: нидерландоязычная Фландрия на севере, франкоязычная Валлония на юге и Брюссельский столичный регион в центре.

Сейчас правая партия VB находится в оппозиции и имеет только 18 из 150 мест в Палате представителей (нижняя палата парламента) и 9 из 60 в Сенате (верхняя). Но за пятилетний избирательный цикл она, похоже, стала главной политсилой страны – на сегодняшний день опросы показывают ей первое место с 22-23% поддержки.

Рост дали в первую очередь антимиграционные лозунги. Бельгия до сих пор сталкивается с проблемой беженцев после миграционного кризиса 2015 года.

"Vlaams Belang принадлежит тема миграции, это важно для многих фламандских избирателей. Это главная причина их успеха", – объяснял Politico Николас Бутека, доцент Гентского университета.

Главная звезда партии – 37-летний Том ван Грикен. Он вырос в мигрантском районе Антверпена в семье жандарма и продавщицы табака. После учебы вступил в ряды молодежной организации VB, а уже в 28 стал самым молодым лидером партии за всю историю Бельгии.

СПРАВКА. ЧТО ОБ УКРАИНЕ Позиция ван Грикена по отношению к Украине завязана на антимигрантской риторике. После начала полномасштабной войны он предлагал прекратить подачу заявок в Бельгию для всех не-украинцев – чтобы страна могла принять именно украинцев.



Как член ПАСЕ ван Грикен в начале 2023 подписался под резолюцией о признании Голодомора геноцидом. И еще в 2019-м подписывался за освобождение из российских тюрем украинских политзаключенных.



Но в 2014 году три депутата VB согласились быть "наблюдателями" на псевдореферендуме РФ в Крыму. Партия дистанцировалась от них. Позиция ван Грикена по отношению к Украине завязана на антимигрантской риторике. После начала полномасштабной войны он предлагал прекратить подачу заявок в Бельгию для всех не-украинцев – чтобы страна могла принять именно украинцев.Как член ПАСЕ ван Грикен в начале 2023 подписался под резолюцией о признании Голодомора геноцидом. И еще в 2019-м подписывался за освобождение из российских тюрем украинских политзаключенных.Но в 2014 году три депутата VB согласились быть "наблюдателями" на псевдореферендуме РФ в Крыму. Партия дистанцировалась от них.

Ван Грикен продвигает антимигрантскую линию, поддерживает Дональда Трампа и идею независимости Фландрии. Бельгию он называет принудительным браком: "Если кто захочет развестись, то мы обсудим это как взрослые… Если они не захотят сесть за стол переговоров – мы сделаем это в одностороннем порядке".

Летом VB даже опубликовала дорожную карту независимости Фландрии. Цель ван Грикена – окончательно получить ее до 2029 года.

Том ван Грикен (фото – EPA)

Именно за сепаратитские взгляды Politico включило ван Грикена в список разрушителей на 2024 год, назвав артистом-разлучником.

Выборы в Бельгии пройдут в начале июня. Под большим вопросом – сможет ли ван Грикен создать коалицию. В бельгийском истеблишменте существует неформальная договоренность не править вместе с крайними правами, а лидер другой правой фламандской партии N-SA Барт де Вевер обещает не быть в коалиции с VB в ее нынешнем виде.

Коалициада в Бельгии в 2019 году продолжалась около 500 дней. Длинные переговоры не исключены и в 2024 году.

Так что, реалистичность идеи независимой Фландрии – еще больший вопрос. Но победа VB может принести политическую нестабильность в страну, где находятся штаб-квартиры ЕС и НАТО, предупреждает Politico.

РУМЫНИЯ. АНТИУКРАИНСКОЕ "ЗОЛОТО"

В следующем году Румынию ждет калейдоскоп выборов – парламентские, президентские, местные и в Европарламент. Самая мощная крайняя правая партия Румынии – Альянс за объединение румын. Аббревиатура – AUR, что переводится как золото.

Это молодая политсила, основанная в 2018-м. А в 2019-м AUR удивила страну, сразу набрав 9% на парламентских выборах.

Партия AUR избралась на антисистемных лозунгах – была против всего, что делают власти, объясняет LIGA.net редаткор Балканского обозревателя Наталья Ищенко. Первый год AUR пришелся на COVID-19 – и она играла на лозунгах против ограничений и вакцинации.

Но с падением интереса к коронавирусу избавилась лидеров-антивакцинаторов и переключилась на консервативную повестку.

"Во всех сферах нужно защищать интересы Румынии – это стало главной темой лидеров этой партии, – говорит Ищенко. – Румынская нация, семья, свобода и христианская вера. Они поставили прямо на классику консерватизма. И на этих позициях идут в парламент".

Судя по опросам, это работает. Пока партии прогнозируют от 14 до 20% и третье место в парламенте. Ее лидер Жорже Симион занимает третье место в рейтинге на пост президента.

Жорже Симион (фото – EPA)

Войдет ли AUR в коалицию – спрогнозировать сложно, поскольку до выборов еще много времени. Партия будет к этому стремиться, но вряд ли будет главным партнером в коалиции, говорит Ищенко.

Для Украины это все равно плохие новости. FT характеризует AUR как антиукраинскую: партия называет войну "не нашей", выступает против поставок Украине оружия, против транзита украинской сельскохозяйственной продукции и даже против обучения украинских пилотов в Румынии на F-16.

А лидер партии Жорже Симион высмеивал отсутствие выступления Зеленского в парламенте во время визита в Румынию в октябре.

Также AUR имеет ресентимент в отношении Великой Румынии – бывших земель, входивших в состав государства, говорит Ищенко.

Даже эмблема партии содержит намеки на бывшие границы Румынии.

Логотип AUR (фото – AUR, Facebook)

В контексте Украины самым громким был скандал с избиравшейся по списку AUR сенатором Дианой Шошоаке (но уже не являющейся членом партии). Она высказала претензии на Буковину и близлежащие территории – украинский МИД в ответ призвал наложить на нее санкции.

Недавно представители AUR также приезжали в Черновцы и дарили там румынские книги в День Буковины, добавляет Ищенко.

Но это румынский государственный праздник, отмечающий присоединение региона к бывшему Королевству Румынии.

"Уже в названии "Альянс за объединение румын" скрываются территориальные претензии", – объясняет редактор Наталья Ищенко.

Также не исключено, что AUR может начать развивать месседжи о вреде санкций против России, добавляет она.

"То есть ничего хорошего для Украины политика AUR не несет, – пишет Ищенко. – Даже если она не войдет в коалицию, она все равно может очень навредить румынско-украинским отношениям".

Усиление AUR на выборах могут беспокоить и ЕС. Основной ероскептический тезис партии: "Мы не против ЕС и НАТО, но должны не подчиняться всем требованиям, а стоять прямо, как Польша [при правлении ПиС]"

СЛОВАКИЯ. СОЮЗ ПРАВЫХ С ЛЕВЫМИ

В Словакии на выборах осенью 2023-го крайне правые партии показали худший результат, чем ожидалось. Республика, которой социологи прогнозировали 8%, не прошла в парламент. Словацкая национальная партия (SNS) едва преодолела барьер в 5%.

Несмотря на правый вектор, SNS вошла в коалицию с победителем – SMER-SD Роберта Фицо, которая является де-юре социал-демократической (SD), но фактически популистской и евроскептической партией.

Другой партнер SNS по коалиции – умеренная Hlas-SD, тоже социал-демократы. Из-за коалиции с крайне правыми Европейская социалистическая партия приостановила членство SMER и Hlas.

На троих у этих партий есть 79 мандатов в парламенте – из 76, необходимых для большинства. Несмотря на незначительное преимущество, коалиция будет устойчивой, прогнозировала LIGA.net Дарина Малова, профессор политологии Университета Коменского (Братислава, Словакия).

"Между Hlas, который пытается быть проевропейской социал-демократией, и SNS существуют программные разногласия. Но они не столь важны, как желание иметь власть", – объясняет она.

Лидер SNS Андрей Данко уже критиковал нового премьера Роберта Фицо и членов правительства из Hlas. Но это скорее политический прием.

"Данко известен своей непредсказуемостью, но держится за власть как клещ, – объяснял LIGA.net президент словацкого Института общественных дел Григорий Месежников. – Это все, чтобы показать избирателям, что они в правительстве занимают какую-то важную позицию. Но на самом деле никакой внутренней оппозиции он не будет делать".

Андрей Данко также известен пророссийскими действиями: он неоднократно посещал Госдуму РФ, повторял российскую пропаганду о якобы притеснениях русскоязычных на Донбассе.

Андрей Данко (фото – EPA)

Правительство SMER, Hlas и SNS под Фицо уже сделало антиукраинские шаги – не утвердило пакет военной помощи на 40 млн евро и обещает не давать оружия из своих запасов, но не выступает против коммерческих контрактов словацкого ВПК для Украины.

Под вопросом – позиция Словакии на саммите Евросовета 14-15 декабря, где будет решаться судьба переговоров о членстве в ЕС и макрофинансового пакета грантов и кредитов на 50 млрд евро.

Весной 2024 года, вероятно, правительство Фицо получит и своего президента. Сейчас лидер Hlas Петер Пеллегрини имеет самый высокий рейтинг среди потенциальных кандидатов, хотя формально еще не выдвинул свою кандидатуру. На втором месте – Иван Корчок, который был главой МИД при дружественном Украине правительстве Эдуарда Хегера (2020-22).

Подробнее о позиции нового правительства Словакии по Украине читайте в разборе: Эффект Фицо. Почему Словакия (не) будет давать оружие Украине

ПОЛЬША. ПОРАЖЕНИЕ ПРАВЫХ

На октябрьских выборах в Польше правая и евроскептическая партия Право и Справедливость (ПиС) формально выиграла с 35% голосов. Для формирования коалиции ПИС не хватает мандатов.

Крайняя права Конфедерация набрала лишь 7,2% – самый низкий показатель среди вошедших в парламент партий.

Партия известна антиукраинскими лозунгами (вроде – "выставить долг Украине"), а представитель ее люблинской ячейки является фронтменом забастовки польских перевозчиков на границе.

Несмотря на результаты, ПиС все еще пытается зацепиться за власть, которую имела в течение восьми лет. Один из лидеров партии Матеуш Моравецкий как де-юре победитель сформировал новое правительство, которое, скорее всего, не получит вотума доверия от парламента.

Правительство готовы сформировать центристские и лево-центристские партии – Гражданская платформа, Третий путь и Левица. У них 248 мандатов (из 231) и еще 10 ноября они подписали коалиционное соглашение.

Премьером от коалиции, скорее всего, должен стать экспрезидент Евросовета и лидер Гражданской платформы Дональд Туск. Politico признал его самым влиятельным человеком года в Европе и ожидает улучшения отношений с ЕС, Францией и Германией.

"Это кусочек надежды для центристов", – заявляет Politico.

Дональд Туск (Фото: EPA)

Дональд Туск недавно подверг критике правительство ПиС за рост напряжения в отношениях с Киевом, в частности за бездеятельность в ситуации с блокированием границы польскими первизниками.

Изменения при Туске вряд ли будут мгновенными или радикальными, поскольку президентом остается выходец из ПиС Анджей Дуда. У правых и крайних правых сил в следующем году будет возможность улучшить позиции на весенних местных выборах, где их традиционно больше поддерживают в восточных воеводствах, и выборах в Европарламент.

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