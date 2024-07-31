В Тегеране утром 31 июля ликвидировали политического лидера террористов ХАМАС Исмаила Хания – прямо в его резиденции. Перед этим Израиль уничтожил военного лидера террористов Хезболлы в столице Ливана Бейруте.

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Ликвидация лидеров террористов, поддерживаемых Ираном, может привести к срыву переговоров о прекращении огня в секторе Газа и разрастания конфликта вокруг Израиля в широкую региональную войну. LIGA.net прочитала The Guardian, Bloomberg, The Times, New York Times, CNN – коротко три факта об этой истории.

Убили после инаугурации президента

Хания ликвидировали ракетным ударом по гостевой резиденции в Тегеране, после его участия в инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана.

Это произошло спустя несколько часов после того, как Израиль авиаударом убил главного военного командующего Хезболлой Фуада Шукра в пригороде Бейрута. Иерусалим говорит, что это ответ на обстрел Израиля, от которого погибли 12 детей в выходные.

Двойные убийства выглядят как тяжелый удар по ХАМАС и Хезболле и повышают ставки для Ирана, поддерживающего обе прокси-силы.

Хания в иранском парламенте за день до убийства. Иран не способен обеспечить безопасность своим лидерам (Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон "делает все, чтобы снизить градус напряжения", но встанет на защиту Израиля, если на него нападут.

Израиль обещал ликвидировать лидеров ХАМАС после атаки 7 октября 2023-го, а его разведслужбы имеют долгую историю убийств внутри Ирана.

Справка Бойцов ХАМАС в Газе возглавляет Яхья Синвар. Он считается организатором терактов 7 октября, от которых погибли около 1200 человек, еще 250 взяли в заложники.



Война в Газе могла привести к гибели почти 40 000 палестинцев – данные ХАМАС, которые не различают гражданских и боевиков. Израиль говорит, что убил 14 000 террористов. Бойцов ХАМАС в Газе возглавляет Яхья Синвар. Он считается организатором терактов 7 октября, от которых погибли около 1200 человек, еще 250 взяли в заложники.Война в Газе могла привести к гибели почти 40 000 палестинцев – данные ХАМАС, которые не различают гражданских и боевиков. Израиль говорит, что убил 14 000 террористов.

"Часть длительной концепции борьбы Израиля – преследование лидеров террористических организаций. Среди израильтян есть широкий консенсус, что всех, кто совершил нападение 7 октября, следует ликвидировать", – говорит президент Института демократии Израиля Йоханан Плеснер.

Переговоры, которые Израиль через посредников ведет с ХАМАС об освобождении заложников и прекращении огня после десяти месяцев войны, по-видимому, застопорятся, если не сорвутся. Хотя Хания убили в Иране, где он был с визитом, а не в Катаре, где живет, чтобы не отталкивать катарцев – ключевого участника переговоров о заложниках.

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"В переговорах будет пауза. Но первый шок пройдет, и ХАМАС начнет хладнокровные расчеты. Вся стратегия переговоров базируется на понимании, что у ХАМАС все меньше карт на руках", – говорит бывший советник по нацбезопасности Израиля Яаков Амидрор.

Справка Убийства противников имеют долгую историю в Израиле. В книге 2018-го "Восстань и убей первым" израильский журналист Ронен Бергман описал более 2700 операций с применением отравленной зубной пасты, дронов, шин с бомбами, взрывчаток в мобильных телефонах. Израиль убил пятерых иранских ученых-ядерщиков и, возможно, отравил лидера палестинцев Ясира Арафата. Убийства противников имеют долгую историю в Израиле. В книге 2018-го "Восстань и убей первым" израильский журналист Ронен Бергман описал более 2700 операций с применением отравленной зубной пасты, дронов, шин с бомбами, взрывчаток в мобильных телефонах. Израиль убил пятерых иранских ученых-ядерщиков и, возможно, отравил лидера палестинцев Ясира Арафата.

Родню Исмаила Хания ликвидировал Израиль

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху прямо назвал Исмаила Хания одним из трех лидеров ХАМАС, которых хочет ликвидировать после нападения 7 октября 2023 года.

61-летний Хания родился в лагере для беженцев в Газе, когда территория была под властью Египта. После окончания университета присоединился к ХАМАС.

Палестинцы протестуют после смерти Хания в городе Рамалла, на Западном берегу реки Иордан (Фото: EPA-EFE / ALAA BADARNEH)

В 1989-1992 годах был тюрьме в Израиле. Затем попал в изгнание в Ливан. Вернулся в Газу во время мирных соглашений в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993 году. Когда Израиль вывел силы и поселенцев из Газы в 2005-м, возглавлял ХАМАС в Газе, а в короткий период единства между палестинскими фракциями стал премьером под руководством президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса.

Во время гражданской войны, вспыхнувшей в Газе в 2006-м, Хания стал лидером палестинцев в Газе, а Аббас на Западном берегу реки Иордан – две части Палестины.

Хания – политический лидер ХАМАС с 2017 года. Израиль убил многих членов его семьи в Газе: брат и племянник погибли в октябре 2023-го, двое внуков — в ноябре, трое сыновей и еще трое внуков — в апреле, сестра и еще девять родственников — в июне.

Каков может быть ответ Ирана

Убийство станет ударом для Тегерана, едва не начавшего войну с Израилем в апреле – после авиаудара, из-за которого погиб иранский командующий силами в Сирии, Тегеран выпустил сотни дронов и ракет по Израилю. 99% израильтяне и западные союзники сбили.

Иранцы несут портрет покойного Исмаила Хания в Тегеране (Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH)

Иран, может быть, не захочет разжигать масштабную войну. Прошлый опыт показывает, что деэскалация возможна. В январе Израиль ударом убил высокого лидера ХАМАС в Бейруте. Несколько дней спустя Хезболла выбрала символический ответ – выпустила залп ракет по израильской армейской базе, что нанесло незначительные повреждения.

Израиль в апреле убил несколько высоких иранских командиров. Иран ответил масштабным обстрелом из ракет, не приведшим к разрушениям и смертям. После символического израильского контрудара стороны решили отойти от края пропасти.

Однако неспособность защитить союзника в столице – серьезное нарушение безопасности Ирана. Хания встретился с аятоллой Али Хаменеи, верховным лидером, 30 июля – за день до смерти. Есть вопросы безопасности высших лидеров Ирана и способности Израиля их уничтожить.

Конечно, Иран может ответить и через свои региональные прокси, в том числе Хезболлу в Ливане, хуситов в Йемене и ополчение в Ираке. Масштаб реакции может определить, перерастет ли эта борьба низкого уровня в тотальный конфликт.