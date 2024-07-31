У Тегерані вранці 31 липня ліквідували політичного лідера терористів ХАМАС Ісмаїла Ганія – прямо в його резиденції. Перед цим Ізраїль знищив військового лідера терористів Хезболли в столиці Лівану Бейруті.

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Ліквідація лідерів терористів, яких підтримує Іран, може призвести до зриву переговорів щодо припинення вогню в секторі Гази та розростання конфлікту навколо Ізраїлю в ширшу регіональну війну. LIGA.net прочитала The Guardian, Bloomberg, The Times, New York Times, CNN – коротко три факти про цю історію.

Убили після інаугурації президента

Ганія ліквідували ракетним ударом по гостьовій резиденції в Тегерані, після його участі в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана.

Це сталося через кілька годин після того, як Ізраїль авіаударом убив головного військового командувача Хезболли Фуада Шукра в передмісті Бейрута. Єрусалим каже, що це відповідь на обстріл Ізраїлю, від якого загинули 12 дітей у вихідні.

Подвійні вбивства виглядають як важкий удар по угрупованнях ХАМАС і Хезболла й підвищують ставки для Ірану, який підтримує обидві проксі-сили.

Ганія в іранському парламенті за день до вбивства. Іран не здатний гарантувати безпеку своїм лідерам (Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH)

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон "робить усе, щоб знизити градус напруги", але стане на захист Ізраїлю, якщо на нього нападуть.

Ізраїль обіцяв ліквідувати лідерів ХАМАС після атаки 7 жовтня 2023-го, а його розвідслужби мають довгу історію вбивств всередині Ірану.

Довідка Бійців ХАМАС у Газі очолює Ях’я Сінвар. Його вважають організатором терактів 7 жовтня, від яких загинули близько 1200 осіб, ще 250 взяли у заручники.



Війна в Газі могла призвести до загибелі майже 40 000 палестинців – це дані ХАМАС, які не розрізняють цивільних і бойовиків. Ізраїль каже, що вбив 14 000 терористів. Бійців ХАМАС у Газі очолює Ях’я Сінвар. Його вважають організатором терактів 7 жовтня, від яких загинули близько 1200 осіб, ще 250 взяли у заручники.Війна в Газі могла призвести до загибелі майже 40 000 палестинців – це дані ХАМАС, які не розрізняють цивільних і бойовиків. Ізраїль каже, що вбив 14 000 терористів.

"Частина тривалої концепції боротьби Ізраїлю – переслідування лідерів терористичних організацій. Серед ізраїльтян є широкий консенсус, що всіх, хто вчинив напад 7 жовтня, слід ліквідувати", – каже президент Інституту демократії Ізраїлю Йоханан Плеснер.

Переговори, що Ізраїль через посередників веде з ХАМАС стосовно звільнення заручників і припинення вогню після десяти місяців війни, мабуть, застопоряться, якщо не зірвуться. Хоча Ганія убили в Ірані, де він був з візитом, а не в Катарі, де живе, щоб не відштовхувати катарців – ключового учасника переговорів щодо заручників.

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"У перемовинах буде пауза. Але перший шок мине, і ХАМАС почне холоднокровні розрахунки. Уся стратегія переговорів базується на розумінні, що у ХАМАС все менше карт на руках", – каже колишній радник з нацбезпеки Ізраїлю Яаків Амідрор.

Довідка Убивства ворогів мають довгу історію в Ізраїлі. У книзі 2018-го "Повстань і убий першим" ізраїльський журналіст Ронен Бергман описав понад 2700 операцій з застосуванням отруєної зубної пасти, дронів, шин із бомбами, вибухівок у мобільних телефонах. Ізраїль убив п’ятьох іранських вчених-ядерників і, можливо, отруїв лідера палестинців Ясіра Арафата. Убивства ворогів мають довгу історію в Ізраїлі. У книзі 2018-го "Повстань і убий першим" ізраїльський журналіст Ронен Бергман описав понад 2700 операцій з застосуванням отруєної зубної пасти, дронів, шин із бомбами, вибухівок у мобільних телефонах. Ізраїль убив п’ятьох іранських вчених-ядерників і, можливо, отруїв лідера палестинців Ясіра Арафата.

Рідню Ісмаїла Ганія ліквідував Ізраїль

Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прямо назвав Ісмаїла Ганія одним із трьох лідерів ХАМАС, яких хоче ліквідувати після нападу 7 жовтня 2023 року.

61-річний Ганія народився в таборі для біженців у Газі, коли територія була під владою Єгипту. Після закінчення університету приєднався до ХАМАС.

Палестинці протестують після смерті Ганія в місті Рамалла, на Західному березі ріки Йордан (Фото: EPA-EFE / ALAA BADARNEH)

У 1989-1992 роках був ув’язнений Ізраїлем. Потім потрапив у вигнання до Лівану. Повернувся до Гази під час мирних угод в Осло між Ізраїлем і Організацією визволення Палестини у 1993-му. Коли Ізраїль вивів сили та поселенців із Гази у 2005-му, очолював ХАМАС у Газі, а в короткий період єдності між палестинськими фракціями став прем’єром під керівництвом президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса.

Під час громадянської війни, яка спалахнула в Газі у 2006-му, Ганія став лідером палестинців у Газі, а Аббас на Західному берегу ріки Йордан – дві частини Палестини.

Ганія – політичний лідер ХАМАС з 2017-го. Ізраїль вбив багатьох членів його родини в Газі: брат і племінник загинули у жовтні 2023-го, двоє онуків — у листопаді, троє синів і ще троє онуків — у квітні, сестра та ще дев’ятеро родичів — у червні.

Якою може бути відповідь Ірану

Убивство стане ударом для Тегерана, який ледь не розпочав війну з Ізраїлем у квітні – після авіаудару, через який загинув іранський командувач сил у Сирії, Тегеран випустив сотні дронів і ракет по Ізраїлю. 99% ізраїльтяни та західні союзники збили.

Іранці несуть портрет покійного Ісмаїла Ганія в Тегерані (Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH)

Іран, можливо, не захоче розпалювати масштабну війну. Минулий досвід показує, що деескалація можлива. У січні Ізраїль ударом убив високого лідера ХАМАС у Бейруті. Кілька днів потому Хезболла обрала символічну відповідь – випустила залп ракет по ізраїльській армійській базі, що завдало незначних ушкоджень.

Ізраїль у квітні вбив кількох високих іранських командирів. Іран відповів масштабним обстрілом з ракет, який не призвів до руйнувань і смертей. Після символічного ізраїльського контрудару сторони вирішили відійти від краю прірви.

Проте нездатність захистити союзника в столиці – серйозне порушення безпеки для Ірану. Ганія зустрівся з аятолою Алі Хаменеї, верховним лідером, 30 липня – за день до смерті. Є питання до безпеки вищих лідерів Ірану та здатності Ізраїлю їх знищити.

Звісно, Іран може відповісти й через своїх регіональних проксі, включно з Хезболлою в Лівані, хуситами у Ємені та ополченням в Іраку. Масштаб реакції може визначити, чи переросте ця боротьба низького рівня у тотальний конфлікт.