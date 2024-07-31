Ліквідація лідера ХАМАС. Три факти, які цікаво знати
У Тегерані вранці 31 липня ліквідували політичного лідера терористів ХАМАС Ісмаїла Ганія – прямо в його резиденції. Перед цим Ізраїль знищив військового лідера терористів Хезболли в столиці Лівану Бейруті.
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Ліквідація лідерів терористів, яких підтримує Іран, може призвести до зриву переговорів щодо припинення вогню в секторі Гази та розростання конфлікту навколо Ізраїлю в ширшу регіональну війну. LIGA.net прочитала The Guardian, Bloomberg, The Times, New York Times, CNN – коротко три факти про цю історію.
Убили після інаугурації президента
Ганія ліквідували ракетним ударом по гостьовій резиденції в Тегерані, після його участі в інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана.
Це сталося через кілька годин після того, як Ізраїль авіаударом убив головного військового командувача Хезболли Фуада Шукра в передмісті Бейрута. Єрусалим каже, що це відповідь на обстріл Ізраїлю, від якого загинули 12 дітей у вихідні.
Подвійні вбивства виглядають як важкий удар по угрупованнях ХАМАС і Хезболла й підвищують ставки для Ірану, який підтримує обидві проксі-сили.
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Вашингтон "робить усе, щоб знизити градус напруги", але стане на захист Ізраїлю, якщо на нього нападуть.
Ізраїль обіцяв ліквідувати лідерів ХАМАС після атаки 7 жовтня 2023-го, а його розвідслужби мають довгу історію вбивств всередині Ірану.
Війна в Газі могла призвести до загибелі майже 40 000 палестинців – це дані ХАМАС, які не розрізняють цивільних і бойовиків. Ізраїль каже, що вбив 14 000 терористів.
"Частина тривалої концепції боротьби Ізраїлю – переслідування лідерів терористичних організацій. Серед ізраїльтян є широкий консенсус, що всіх, хто вчинив напад 7 жовтня, слід ліквідувати", – каже президент Інституту демократії Ізраїлю Йоханан Плеснер.
Переговори, що Ізраїль через посередників веде з ХАМАС стосовно звільнення заручників і припинення вогню після десяти місяців війни, мабуть, застопоряться, якщо не зірвуться. Хоча Ганія убили в Ірані, де він був з візитом, а не в Катарі, де живе, щоб не відштовхувати катарців – ключового учасника переговорів щодо заручників.
"У перемовинах буде пауза. Але перший шок мине, і ХАМАС почне холоднокровні розрахунки. Уся стратегія переговорів базується на розумінні, що у ХАМАС все менше карт на руках", – каже колишній радник з нацбезпеки Ізраїлю Яаків Амідрор.
Рідню Ісмаїла Ганія ліквідував Ізраїль
Прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прямо назвав Ісмаїла Ганія одним із трьох лідерів ХАМАС, яких хоче ліквідувати після нападу 7 жовтня 2023 року.
61-річний Ганія народився в таборі для біженців у Газі, коли територія була під владою Єгипту. Після закінчення університету приєднався до ХАМАС.
У 1989-1992 роках був ув’язнений Ізраїлем. Потім потрапив у вигнання до Лівану. Повернувся до Гази під час мирних угод в Осло між Ізраїлем і Організацією визволення Палестини у 1993-му. Коли Ізраїль вивів сили та поселенців із Гази у 2005-му, очолював ХАМАС у Газі, а в короткий період єдності між палестинськими фракціями став прем’єром під керівництвом президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса.
Під час громадянської війни, яка спалахнула в Газі у 2006-му, Ганія став лідером палестинців у Газі, а Аббас на Західному берегу ріки Йордан – дві частини Палестини.
Ганія – політичний лідер ХАМАС з 2017-го. Ізраїль вбив багатьох членів його родини в Газі: брат і племінник загинули у жовтні 2023-го, двоє онуків — у листопаді, троє синів і ще троє онуків — у квітні, сестра та ще дев’ятеро родичів — у червні.
Якою може бути відповідь Ірану
Убивство стане ударом для Тегерана, який ледь не розпочав війну з Ізраїлем у квітні – після авіаудару, через який загинув іранський командувач сил у Сирії, Тегеран випустив сотні дронів і ракет по Ізраїлю. 99% ізраїльтяни та західні союзники збили.
Іран, можливо, не захоче розпалювати масштабну війну. Минулий досвід показує, що деескалація можлива. У січні Ізраїль ударом убив високого лідера ХАМАС у Бейруті. Кілька днів потому Хезболла обрала символічну відповідь – випустила залп ракет по ізраїльській армійській базі, що завдало незначних ушкоджень.
Ізраїль у квітні вбив кількох високих іранських командирів. Іран відповів масштабним обстрілом з ракет, який не призвів до руйнувань і смертей. Після символічного ізраїльського контрудару сторони вирішили відійти від краю прірви.
Проте нездатність захистити союзника в столиці – серйозне порушення безпеки для Ірану. Ганія зустрівся з аятолою Алі Хаменеї, верховним лідером, 30 липня – за день до смерті. Є питання до безпеки вищих лідерів Ірану та здатності Ізраїлю їх знищити.
Звісно, Іран може відповісти й через своїх регіональних проксі, включно з Хезболлою в Лівані, хуситами у Ємені та ополченням в Іраку. Масштаб реакції може визначити, чи переросте ця боротьба низького рівня у тотальний конфлікт.