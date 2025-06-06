Дайджест
Маск против Трампа: перепалка в Twitter, намеки на педофилию и миллиардные потери за день
Илон Маск и Дональд Трамп, которые недавно публично поддерживали друг друга, оказались по разные стороны громкого политического и бизнесового конфликта. Утрата госльгот, агрессивная риторика и даже намеки на личные скандалы – все это формирует новую реальность для влияния крупного капитала на американскую политику.
Ссора уже обошлась бизнесам Маска в десятки миллиардов долларов. И это не конец.
LIGA.net проанализировала публикации Bloomberg, The Telegraph, The New York Times, The Guardian, The Financial Times, чтобы понять, что на самом деле происходит – и что дальше.
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