Илон Маск и Дональд Трамп, которые недавно публично поддерживали друг друга, оказались по разные стороны громкого политического и бизнесового конфликта. Утрата госльгот, агрессивная риторика и даже намеки на личные скандалы – все это формирует новую реальность для влияния крупного капитала на американскую политику.

Ссора уже обошлась бизнесам Маска в десятки миллиардов долларов. И это не конец.

LIGA.net проанализировала публикации Bloomberg, The Telegraph, The New York Times, The Guardian, The Financial Times, чтобы понять, что на самом деле происходит – и что дальше.