Дайджест
Маск проти Трампа: перепалка у Twitter, натяки на педофілію та мільярдні втрати за день
Ілон Маск та Дональд Трамп, які донедавна публічно підтримували один одного, опинилися по різні боки гучного політичного і бізнесового конфлікту. Втрата держпільг, агресивна риторика та навіть натяки на особисті скандали – усе це формує нову реальність для впливу великого капіталу на американську політику.
Сварка вже обійшлася бізнесам Маска в десятки мільярдів доларів. І це не кінець.
LIGA.net проаналізувала публікації Bloomberg, The Telegraph, The New York Times, The Guardian, The Financial Times, щоб зрозуміти, що насправді відбувається і що далі.
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