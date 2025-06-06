Ілон Маск та Дональд Трамп, які донедавна публічно підтримували один одного, опинилися по різні боки гучного політичного і бізнесового конфлікту. Втрата держпільг, агресивна риторика та навіть натяки на особисті скандали – усе це формує нову реальність для впливу великого капіталу на американську політику.

Сварка вже обійшлася бізнесам Маска в десятки мільярдів доларів. І це не кінець.

LIGA.net проаналізувала публікації Bloomberg, The Telegraph, The New York Times, The Guardian, The Financial Times, щоб зрозуміти, що насправді відбувається і що далі.