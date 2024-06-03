В Мексике впервые избрали президентом женщину – Клаудию Шейнбаум. Перед ней ряд вызовов, перешедших от предшественника – левого популиста Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Среди проблем – хаос на границе с США, проблемы с верховенством права, разгул банд.

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Чтобы их решить, Шейнбаум следует выйти из тени Обрадора. Вопрос – под силу ли ей?

LIGA.net собирала кратко, что об этих выборах писали в мировых СМИ.

The Economist: "Вызовы для президента Шейнбаум"

Впервые женщина возглавит Мексику. 61-летняя Шейнбаум станет президентом. Но не ясно, есть ли у нее желание и возможность освободиться от влияния однопартийца, 70-летнего Обрадора. Ее действия будут иметь последствия для миграции, преступности, торговли с США, пишет The Economist.

Шейнбаум – еврейка, климатолог, доктор наук по защите окружающей среды. Применила технократический подход для борьбы с преступностью в должности мэра Мехико, сотрудничала с частным сектором.

Она унаследует три группы проблем Обрадора. Во-первых, хаос из-за ситуации на границе с США. Обрадор сотрудничал с Америкой, чтобы контролировать количество мигрантов, пытающихся пересечь границу, но потерпел неудачу.

Клаудия Шейнбаум отмечает победу (Фото: EPA-EFE / Mario Guzman)

Шейнбаум следует изменить подход к разросшимся мексиканским бандам. Они не только терроризируют мексиканцев, но и перевозят мигрантов, делают наркотик фентанил и контрабандой переправляют его в США. 75 000 американцев погибли из-за этого синтетического опиоида в 2023-м.

Во-вторых, благодаря соглашению о свободной торговле в Северной Америке, подписанном при президенте Дональде Трампе, USMCA, в 2023-м Мексика опередила Китай и стала крупнейшим торговым партнером США. Прямые иностранные инвестиции в страну выросли, она извлекает выгоду от диверсификации цепочек поставок из Китая.

Но если увеличить масштаб, увидите историю об упущенных возможностях. Мексика могла бы заработать гораздо лучше. Новые инвестиции транснациональных компаний США остаются очень низкими. Государственная энергетическая стратегия страны привела к недостаточной, грязной и дорогостоящей электроэнергии, отпугивающей многие компании. Добавьте незащищенность и отсутствие верховенства права, и Мексика становится менее привлекательной, чем могла бы быть.

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Также возможен срыв сделок с США, если Трамп вернется в Белый дом. Штаты все больше озабочены тем, что китайские компании переезжают в Мексику, чтобы обойти тарифы. Это может дойти до разрыва соглашений в 2026 году, когда США, Канада и Мексика должны пересмотреть USMCA.

Шейнбаум следует показать, что она приветливая к американскому бизнесу, и строго относится к китайским фирмам, нарушающим правила USMCA. Она должна решать проблемы, которые отпугивают новых инвесторов.

Последняя ошибка, которую должен исправить Шейнбаум – нападение Обрадора на демократию. Он ослабил институты, старательно создаваемые с 2000-го. Ей следует подчеркнуть независимость ключевых институций. Таких, как выборные органы, агентство по свободе СМИ, отказаться от изменений в конституцию, включая избрание судей. Вряд ли Трампа это очень волнует, а вот Джо Байдена – да. Также интересует инвесторов.

Справится ли она? Несмотря на технократический стиль, Шейнбаум до сих пор в плену планов Обрадора. Она его протеже и в течение тридцатилетней карьеры в политике была тесно с ним связана. Во время кампании больше говорила о преемственности политики и защите его наследия, чем о собственных предложениях.

Даже если захочет изменить курс, будет ли для этого у нее достаточно власти? Обрадор говорит, что возвращается на ранчо La Chingada. В Мексике отправить кого-нибудь на la chingada, означает "послать к чертям".

Клаудия Шейнбаум отмечает победу (Фото: EPA-EFE/Mario Guzman)

Трудно представить, чтобы это одержимое, эгоманиакальное лицо покинет политику. Он может дальше контролировать главную партию парламента "Морена", имеющую большинство в Конгрессе и, возможно, две трети, необходимые для изменения конституции. Многие политики и чиновники страны обязаны ему положением. В значительной степени сама Шейнбаум тоже.

Внешние силы могут подтолкнуть его в правильном направлении. Шейнбаум не может конкурировать с харизмой Обрадора, поэтому ей необходима поддержка общественности. Если хотите понять, сможет ли Мексика реализовать потенциал, будет ли дальше источником нестабильности на границе с США, посмотрите, сможет ли женщина вырваться из тени наставника.

The Times: "Справится ли с работой первая женщина-президент"

Голосование стало величайшим в истории Мексики, пишет The Times. Избрали президента и около 20 000 других должностей, включая всех членов Конгресса, губернаторов восьми из 31 штатов, мэра Мехико и тысячи других мэров.

Около 98 млн избирателей из 132 млн населения могли голосовать. Большинство, 51 млн – женщины.

Подготовку к выборам сопровождало насилие. По меньшей мере, 38 кандидатов убили банды, которые также борются за власть. В воскресенье два человека убили на участках.

Обрадор, основавший партию "Морена", не мог выдвигаться, потому что конституция Мексики допускает только один шестилетний срок. Но выборы можно считать референдумом доверия к его популярному правлению.

Программы соцобеспечения Обрадора, которые Шейнбаум обещает продолжать, вырвали миллионы мексиканцев из бедности. Но его политика по безопасности, в которой обещал бандам "объятия, а не пули", оказалась неудачной. За годы правления уровень убийств в стране достиг исторического максимума, а власти наркокартелей выросли. Шейнбаум не рассказала, как планирует решить эту проблему.

Президент Мексики Обрадор с супругой после голосования в Мехико (Фото: EPA-EFE/MARIO GUZMAN)

Голосование состоялось в тот же год, что президентские выборы в США – такое совпадение происходит раз в 12 лет. За последние годы рекордное количество иммигрантов прибыло из-за Мексики в США. Этот вопрос стал центральным на выборах в Штатах.

Шейнбаум, решительно поддерживающая права мигрантов, заявила, что стремится к хорошим отношениям с Вашингтоном.

"Мы будем всегда говорить США, что лучше строить мосты, а не стены", – говорила она во время кампании.

The Financial Times: "Мексика – главный торговый партнер США"

Мексика экспортирует в США все – от автомобилей и техники до авокадо. Она является торговым партнером №1 для Штатов и имеет большие возможности для привлечения инвестиций на фоне торговой напряженности Америки с Китаем. В прошлом году Мехико опередил Пекин как крупнейший экспортер товаров в США, пишет FT.

Чтобы воспользоваться этим, Шейнбаум должен преодолеть волну преступности и насилия. Почти 220 000 человек убили или пропали без вести во время правления Обрадора. Ей следует гарантировать верховенство права и вкладывать в инфраструктуру, чтобы преодолеть серьезную нехватку воды и электроэнергии.

Она также сталкивается с худшим дефицитом бюджета с 1980-х из-за расширенных программ соцобеспечения Обрадора и крупных инфраструктурных проектов, как новый НПЗ. Шейнбаум обещала фискально ответственное правительство, которое будет уважать автономию центрального банка.

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Она поддерживает противоречивые предложения, такие как народные выборы судей верховного суда и директоров выборных институтов, заявляя, что те расширят демократию.

Обрадор заявил, что уйдет на пенсию на ранчо на юге страны, но мексиканцы считают, что продолжит активное участие в политике.

CNN: "Почему Мексика будет иметь женщину-президента раньше, чем США"

Женщины в Мексике не имели общего избирательного права до 1953-го – на 33 года дольше, чем США. Но первую женщину-президента избрали в Мексике, а не в Штатах, пишет CNN.

Избрание Шейнбаума – выдающееся достижение в стране, известной патриархальной культурой и высоким уровнем гендерного насилия, где ежедневно убивают около 10 женщин.

Среди причин движения Мексики к политическому гендерному паритету – законы, требующие от партий выдвигать на выборы равное количество женщин и мужчин. В США этого нет.

Существуют также ограничения на один срок для президентов, что приводит к большей текучести кадров.

Центр американских женщин и политики отмечает, что прогресс, которого женщины в США достигали начиная с 1970-х, остановился с избранием Трампа президентом в 2016-м.

Более четверти членов Палаты представителей США и четверти сенаторов – женщины. Из 310 чиновников, избранных в 50 штатах США, 32% женщины, в том числе 12 губернаторов. Эти цифры медленно растут, но далеки от гендерного паритета. Для сравнения, половина конгрессменов в нижней палате Конгресса Мексики – женщины.

В странах с системами квот движение к паритету значительно более быстрое, но эксперты говорят, что не стоит ожидать такого в США.