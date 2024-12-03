"Мы еще даже до елки не дошли". Чем закончатся массовые протесты в Грузии – три сценария
Грузию охватили масштабные акции протестов. На улицы городов, несмотря на разгоны, стычки с силовиками и многочисленные задержания, ежедневно выходит все больше людей. От власти открещиваются послы и чиновники, банкиры и предприниматели. Это народное восстание, – убеждает LIGA.net бывший заместитель министров внутренних дел и юстиции Грузии, старший партнер юридической компании Rasons Legal Гия Гецадзе.
Никто не знает, что будет с грузинским сопротивлением – победа или подавление. Если смотреть на похожие события на Майдане, там было много моментов, когда протесты шли на спад, и казалось, их вот-вот разгонят, а затем взрывались с новой силой, обясняет LIGA.net грузинский политолог Гела Васадзе (Тбилиси).
"Мы еще даже до своей "елки" не дошли. У нас все впереди. Надеюсь, не дойдет до Небесной сотни, а власть изменится без кровопролития. Сценарий не будет уже цивилизованным, но хотя бы надеюсь на относительно мирный", – говорит Васадзе.
LIGA.net разбиралась, что происходит в Грузии и какие сценарии протестов.
Два центра власти и три сценария для Грузии
Оппозиция не признает результаты парламентских выборов, – власть нарисовала себе победу, говорит Гецадзе. Никакая цивилизованная страна их не признала, только тоталитарные режимы вроде России и Ирана. Сейчас нужно юридическую реальность оформить фактически, поэтому президент Саломе Зурабишвили и представители четырех партий оппозиции собрались вместе, чтобы создать координационный совет.
Протесты будут продолжаться, пока власти не пойдут на уступки, считает он.
Ситуация каждый вечер эскалируется: участники акций забрасывают полицию петардами и даже коктейлями Молотова, их отгоняют перечным газом и поливают водой из водометов. За решеткой 224 человека, пострадали 44 человека.
Правозащитники из Transparency International Georgia сообщают, что полиция применяет насилие к участникам протестов. Большинство задержанных 2 декабря жестоко избили. Некоторые – в больницах с травмами лиц, переломами носов, челюстей, сотрясениями мозга, многочисленными гематомами. По их словам, офицеры спецназа безжалостно избивают в микроавтобусах и даже угрожают изнасилованием.
Грузинская оппозиция объявила бойкот новому парламенту, и в нем нет 100 мандатов, чтобы он легитимно работал. Однако 14 декабря парламент и местные органы власти впервые в истории Грузии должны избрать президента. Следовательно, в стране образуются два центра власти – президент Зурабишвили не признает легитимность парламента и не собирается уходить в отставку, а Грузинская мечта после 14 декабря не будет признавать ее полномочий.
С юридической точки зрения, парламент нелегитимен, говорит Гецадзе. Согласно Конституции, первое заседание должно назначаться указом президент – а этого не произошло.
Парламент имеет право работать, когда там есть хотя бы 100 депутатов, а у Грузинской мечты – 88 мандатов, так что ей не хватает 12 депутатов (их могут перетащить из оппозиции).
Конституция также предусматривает, что власти должны делать все возможное для вступления в ЕС и НАТО – после отказа Кобахидзе от интеграции в Евросоюз эта статья тоже нарушена.
Относительно развития политической ситуации – возможны три сценария, объясняет Васадзе.
Первый – в пределах конституционного поля. Как предлагает президент Зурабишвили – поскольку доверия к результатам выборов нет, следует собрать старый парламент и объявить новые досрочные выборы. Это максимально правовой, желаемый и почти невозможный вариант, считает Васадзе – из-за природы Грузинской мечты.
Второй – вне рамок конституционного поля, революционный. Зурабишвили создает второй центр власти, которому переподчиняется государственный аппарат. В стране формируются два центра влива, которые не признают друг друга, добавляет Гецадзе.
Зурабишвили говорит, поскольку парламент нелегитимен, без досрочных выборов она останется в должности. Так что даже если 14 декабря Грузинская мечта изберет президента, а 29 декабря проведет инаугурацию, то признания не будет. И протесты будут продолжаться.
Представители госаппарата уже переходят на сторону протеста – пока не массово, но это не редкие случаи, говорит Васадзе. Если Зурабишвили сформирует второй центр власти, они начнут делать это массово, потому что "сейчас им некуда идти".
TBC – крупнейший банк Грузии, его акции торгуются на Лондонской бирже с капитализацией $2,2 млрд. Orbi Group – самый большой девелопер в Европе и на постсоветском пространстве. Насчитывает 3 млн. квадратных метров недвижимости. Имеет более 6000 сотрудников в Грузии.
Также в отставку подали: посол Грузии в США Давид Залкалян и замминистра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия, и.о. посла Грузии в Италии Ираклий Векуа, посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе, посол Грузии в Чехии Теа Майсурадзе.
"Этот альтернативный центр может выглядеть как временное правительство, которое будет собираться в администрации президентки. Затем, возможно, состоится подчинение этому органу всех министерств и ведомств. Тогда нелегитимный парламент и правительство лишатся реальной власти, и двух центров управления страной не будет", – говорит Васадзе.
Третий – контрреволюционный. Если власти подавят протесты, ликвидируют гражданское общество и свободную оппозицию, Грузия попадет в "русский мир", говорит Васадзе.
Цель власти – закрутить гайки
Грузинские власти изо дня в день ведут себя более агрессивно против участников акций, подчеркивает Гецадзе. Вместо этого все больше людей присоединяются к протестам. Ситуация зашла в тупик – стремясь разогнать протесты силой, их только раздувают.
"Бастует вся страна. Чиновники, бизнес, дипломаты переходят на сторону народа. Акции проходят даже среди аполитичных, которые никогда не голосовали. И даже в маленьких городках, чего раньше не было", – говорит Гецадзе.
По мнению Васадзе, Грузинская мечта с самого начала пытается спровоцировать гражданский конфликт, чтобы закрутить гайки, уничтожить гражданское общество и оппозицию. Это сознательно началось с заявления Кобахидзе об отказе от ЕС и силовых разгонов протестов.
"Стратегия власти – распалить протесты через насилия, а затем жестко подавить. Но силовых ресурсов, несколько тысяч полиции, для этого недостаточно. Сама спираль насилия может спровоцировать непредсказуемое развитие событий", – считает Васадзе.
Полиция ведет себя жестоко и прицельно избивает журналистов, потому что пользуется российскими методами, говорит Гецадзе: "После узурпации власти Грузинская мечта присвоила себе украденную победу, чего не приняло общество. Власти пытаются превратить Грузию в Беларусь, но у них не получится".
"Вешать на фонарных столбах". Фактор России
"Раньше за такое вешали на фонарных столбах", – заявил заместитель председателя совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев.
В ответ на начало протестов Россия угрожает чуть ли не вводом войск, говорит Васадзе. Но у них нет достаточно солдат для такой операции. Если же введут в Грузию небольшие силы, то будут уничтожены грузинской армией, которая подчинена не Грузинской мечте, а главнокомандующему – президенту.
По мнению Гецадзе, грузинские власти из-за насилия против граждан и при содействии России могут попытаться раздуть гражданский конфликт, как 30 лет назад. В 1990-х Москве удалось поджечь Абхазию и Южную Осетию, ныне эти регионы оккупированы РФ.
"Это тогда назвали гражданской войной, хочет на самом деле была агрессия российских окупантов. Но мне кажется, что сейчас россияне не смогут повторить что-то похожее, у нас другая реальность. Это большая заслуга украинского народа не только перед ЕС, но и перед Грузией и Молдовой, что оттащил все силы Москвы. Россияне хотели бы, но не смогут активно вмешаться в грузинские дела", – считает Гецадзе.
Для Грузии ключевую роль играют позиции США и ЕС, говорит Васадзе. Америка ясно сказала, что не поддерживает действия Мечты и приостанавливает действие стратегического партнерства.
Многие в Грузии ожидают, что ЕС наложит персональные санкции на членов Грузинской мечты, ответственных за приказы подавлять протесты, говорит Васадзе. На это намекнула новая высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
"Этого мало. Нужно приостановить безвиз для грузин, чтобы народ хорошо понял, что за свободу следует бороться до конца", – убежден Васадзе.
Дежавю начала Евромадьяна
Протесты очень массовые, люди самоорганизуются, не дожидаясь призывов оппозиционных политиков, констатирует Гецадзе. Грузины поняли, что будущее страны – их дело. Они настроены решительно – выходить, пока не назначат новые выборы.
Лидеры четырех оппозиционных партий не возглавляют протест, объясняет Васадзе. Это не Оранжевая революция, а Майдан, если проводить параллели.
"У меня дежавю, когда смотрю на события в Тбилиси. Когда в Киеве начались протесты, я жил в Грузии, но приезжал в Украину, и видел своими глазами, стоял на Майдане. Сейчас вижу похожие грузинские протесты. В 2013-м все началось с отказа власти Януковича от соглашения об ассоциации и движении в ЕС – в Грузии то же самое", – говорит Гецедзе.
Грузинское общество требует от лидеров оппозиции, чтобы они объединились и принимали скоординированные решения, говорит Гецадзе. Общество идет в фарватере требований.