Грузию охватили масштабные акции протестов. На улицы городов, несмотря на разгоны, стычки с силовиками и многочисленные задержания, ежедневно выходит все больше людей. От власти открещиваются послы и чиновники, банкиры и предприниматели. Это народное восстание, – убеждает LIGA.net бывший заместитель министров внутренних дел и юстиции Грузии, старший партнер юридической компании Rasons Legal Гия Гецадзе.

Никто не знает, что будет с грузинским сопротивлением – победа или подавление. Если смотреть на похожие события на Майдане, там было много моментов, когда протесты шли на спад, и казалось, их вот-вот разгонят, а затем взрывались с новой силой, обясняет LIGA.net грузинский политолог Гела Васадзе (Тбилиси).

"Мы еще даже до своей "елки" не дошли. У нас все впереди. Надеюсь, не дойдет до Небесной сотни, а власть изменится без кровопролития. Сценарий не будет уже цивилизованным, но хотя бы надеюсь на относительно мирный", – говорит Васадзе.

LIGA.net разбиралась, что происходит в Грузии и какие сценарии протестов.

Два центра власти и три сценария для Грузии

Оппозиция не признает результаты парламентских выборов, – власть нарисовала себе победу, говорит Гецадзе. Никакая цивилизованная страна их не признала, только тоталитарные режимы вроде России и Ирана. Сейчас нужно юридическую реальность оформить фактически, поэтому президент Саломе Зурабишвили и представители четырех партий оппозиции собрались вместе, чтобы создать координационный совет.

Протесты будут продолжаться, пока власти не пойдут на уступки, считает он.

Ситуация каждый вечер эскалируется: участники акций забрасывают полицию петардами и даже коктейлями Молотова, их отгоняют перечным газом и поливают водой из водометов. За решеткой 224 человека, пострадали 44 человека.

Правозащитники из Transparency International Georgia сообщают, что полиция применяет насилие к участникам протестов. Большинство задержанных 2 декабря жестоко избили. Некоторые – в больницах с травмами лиц, переломами носов, челюстей, сотрясениями мозга, многочисленными гематомами. По их словам, офицеры спецназа безжалостно избивают в микроавтобусах и даже угрожают изнасилованием.





Грузинская оппозиция объявила Массовые протесты в Грузии начались вечером 28 ноября, когда премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что власти отказываются от переговоров о вступлению в ЕС до 2028 года. По его словам, тогда страна будет экономически готова начать переговоры по вступлению в 2030 году. Власть, по словам Кобахидзе, разгневало давление ЕС на Грузию после сомнительных парламентских выборов 26 октября, и призывы Европарламента провести новые выборы.Грузинская оппозиция объявила бойкот новому парламенту, и в нем нет 100 мандатов, чтобы он легитимно работал. Однако 14 декабря парламент и местные органы власти впервые в истории Грузии должны избрать президента. Следовательно, в стране образуются два центра власти – президент Зурабишвили не признает легитимность парламента и не собирается уходить в отставку, а Грузинская мечта после 14 декабря не будет признавать ее полномочий.

С юридической точки зрения, парламент нелегитимен, говорит Гецадзе. Согласно Конституции, первое заседание должно назначаться указом президент – а этого не произошло.

Парламент имеет право работать, когда там есть хотя бы 100 депутатов, а у Грузинской мечты – 88 мандатов, так что ей не хватает 12 депутатов (их могут перетащить из оппозиции).

Конституция также предусматривает, что власти должны делать все возможное для вступления в ЕС и НАТО – после отказа Кобахидзе от интеграции в Евросоюз эта статья тоже нарушена.

Относительно развития политической ситуации – возможны три сценария, объясняет Васадзе.

Первый – в пределах конституционного поля. Как предлагает президент Зурабишвили – поскольку доверия к результатам выборов нет, следует собрать старый парламент и объявить новые досрочные выборы. Это максимально правовой, желаемый и почти невозможный вариант, считает Васадзе – из-за природы Грузинской мечты.

Протесты в Тбилиси (Фото: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI)

Второй – вне рамок конституционного поля, революционный. Зурабишвили создает второй центр власти, которому переподчиняется государственный аппарат. В стране формируются два центра влива, которые не признают друг друга, добавляет Гецадзе.

Зурабишвили говорит, поскольку парламент нелегитимен, без досрочных выборов она останется в должности. Так что даже если 14 декабря Грузинская мечта изберет президента, а 29 декабря проведет инаугурацию, то признания не будет. И протесты будут продолжаться.

Представители госаппарата уже переходят на сторону протеста – пока не массово, но это не редкие случаи, говорит Васадзе. Если Зурабишвили сформирует второй центр власти, они начнут делать это массово, потому что "сейчас им некуда идти".

Два крупнейших банка Грузии – Bank of Georgia и TBC Bank, операторы связи Magticom и Silknet, девелопер ORBI Group, крупнейшая автодилерская компания страны Tegeta – выступили против решений правительства об приостановления евроинтеграции и в поддержку протестов.



TBC – крупнейший банк Грузии, его акции торгуются на Лондонской бирже с капитализацией $2,2 млрд. Orbi Group – самый большой девелопер в Европе и на постсоветском пространстве. Насчитывает 3 млн. квадратных метров недвижимости. Имеет более 6000 сотрудников в Грузии.



Также в отставку подали: посол Грузии в США Давид Залкалян и замминистра иностранных дел Грузии Теймураз Джанджалия, и.о. посла Грузии в Италии Ираклий Векуа, посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе, посол Грузии в Чехии Теа Майсурадзе.

"Этот альтернативный центр может выглядеть как временное правительство, которое будет собираться в администрации президентки. Затем, возможно, состоится подчинение этому органу всех министерств и ведомств. Тогда нелегитимный парламент и правительство лишатся реальной власти, и двух центров управления страной не будет", – говорит Васадзе.

Протесты в Тбилиси (Фото: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI)

Третий – контрреволюционный. Если власти подавят протесты, ликвидируют гражданское общество и свободную оппозицию, Грузия попадет в "русский мир", говорит Васадзе.

Цель власти – закрутить гайки

Грузинские власти изо дня в день ведут себя более агрессивно против участников акций, подчеркивает Гецадзе. Вместо этого все больше людей присоединяются к протестам. Ситуация зашла в тупик – стремясь разогнать протесты силой, их только раздувают.

"Бастует вся страна. Чиновники, бизнес, дипломаты переходят на сторону народа. Акции проходят даже среди аполитичных, которые никогда не голосовали. И даже в маленьких городках, чего раньше не было", – говорит Гецадзе.

По мнению Васадзе, Грузинская мечта с самого начала пытается спровоцировать гражданский конфликт, чтобы закрутить гайки, уничтожить гражданское общество и оппозицию. Это сознательно началось с заявления Кобахидзе об отказе от ЕС и силовых разгонов протестов.

"Стратегия власти – распалить протесты через насилия, а затем жестко подавить. Но силовых ресурсов, несколько тысяч полиции, для этого недостаточно. Сама спираль насилия может спровоцировать непредсказуемое развитие событий", – считает Васадзе.

Протесты в Тбилиси (Фото: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI)

Полиция ведет себя жестоко и прицельно избивает журналистов, потому что пользуется российскими методами, говорит Гецадзе: "После узурпации власти Грузинская мечта присвоила себе украденную победу, чего не приняло общество. Власти пытаются превратить Грузию в Беларусь, но у них не получится".

"Вешать на фонарных столбах". Фактор России

"Раньше за такое вешали на фонарных столбах", – заявил заместитель председателя совета нацбезопасности РФ Дмитрий Медведев.

В ответ на начало протестов Россия угрожает чуть ли не вводом войск, говорит Васадзе. Но у них нет достаточно солдат для такой операции. Если же введут в Грузию небольшие силы, то будут уничтожены грузинской армией, которая подчинена не Грузинской мечте, а главнокомандующему – президенту.

По мнению Гецадзе, грузинские власти из-за насилия против граждан и при содействии России могут попытаться раздуть гражданский конфликт, как 30 лет назад. В 1990-х Москве удалось поджечь Абхазию и Южную Осетию, ныне эти регионы оккупированы РФ.

Протесты в Тбилиси (Фото: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI)

"Это тогда назвали гражданской войной, хочет на самом деле была агрессия российских окупантов. Но мне кажется, что сейчас россияне не смогут повторить что-то похожее, у нас другая реальность. Это большая заслуга украинского народа не только перед ЕС, но и перед Грузией и Молдовой, что оттащил все силы Москвы. Россияне хотели бы, но не смогут активно вмешаться в грузинские дела", – считает Гецадзе.

Для Грузии ключевую роль играют позиции США и ЕС, говорит Васадзе. Америка ясно сказала, что не поддерживает действия Мечты и приостанавливает действие стратегического партнерства.

Протесты в Тбилиси (Фото: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI)

Многие в Грузии ожидают, что ЕС наложит персональные санкции на членов Грузинской мечты, ответственных за приказы подавлять протесты, говорит Васадзе. На это намекнула новая высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Этого мало. Нужно приостановить безвиз для грузин, чтобы народ хорошо понял, что за свободу следует бороться до конца", – убежден Васадзе.

Дежавю начала Евромадьяна

Протесты очень массовые, люди самоорганизуются, не дожидаясь призывов оппозиционных политиков, констатирует Гецадзе. Грузины поняли, что будущее страны – их дело. Они настроены решительно – выходить, пока не назначат новые выборы.

Лидеры четырех оппозиционных партий не возглавляют протест, объясняет Васадзе. Это не Оранжевая революция, а Майдан, если проводить параллели.

Протесты в Тбилиси (Фото: EPA-EFE/DAVID MDZINARISHVILI)

"У меня дежавю, когда смотрю на события в Тбилиси. Когда в Киеве начались протесты, я жил в Грузии, но приезжал в Украину, и видел своими глазами, стоял на Майдане. Сейчас вижу похожие грузинские протесты. В 2013-м все началось с отказа власти Януковича от соглашения об ассоциации и движении в ЕС – в Грузии то же самое", – говорит Гецедзе.

Грузинское общество требует от лидеров оппозиции, чтобы они объединились и принимали скоординированные решения, говорит Гецадзе. Общество идет в фарватере требований.