Мы не справились. Климат на Земле станет гораздо хуже. Вот что всех нас ждет

В 21-м веке может показаться, что недоедание и голод – пережитки прошлого, ушедшие в историю благодаря индустриализации и науке. Но это не так. Сегодня в мире недоедают до 811 млн человек, а 41 млн находится на грани голода. И малейшая "турбулентность" толкнет их в пропасть.

Основная причина массового голода – это войны. Он верный спутник вооруженных столкновений: голод является инструментом, следствием, а иногда и причиной конфликта. Но ложиться спать голодными людей вынуждают еще и катаклизмы, деспотичные правительства и даже стиль жизни развитых сообществ.

Голод тесно связан и с климатическим кризисом. Жара убивает людей, но еще больше жизней она уносит опосредованно, вызывая засухи.

И в ближайшее десятилетие станет только хуже, говорит LIGA.net профессор кафедры атмосферных наук Университета штата Иллинойс Дональд Вуэбблс. Он утверждает: наука недооценила масштабы наблюдающихся катаклизмов. Единственный выход для человечества – адаптироваться к тому, что произойдет дальше.

В этой истории LIGA.net совместно с известными западными учеными рассказывает о сценариях, которые ждут нас впереди. И главный из них – голод. Сможем ли мы выжить в экстремальных условиях будущего?

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КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ ГОЛОДА

Голод был всегда – на каждом обитаемом континенте на протяжении всей истории мира. Он упоминается в священных писаниях разных религий, но трактуется по-разному: иногда голод был наказанием за грехи, а бывал проверкой веры. Также голод порождал теории заговора, в которых основным злом были торговцы хлебом и пекари.

Поскольку болезни, грабежи, убийства, суициды и каннибализм сопровождали голод, то это явление стало одним из четырех всадников Апокалипсиса, сеющих хаос и разрушения – "конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в руке своей". Именно всадника на черном коне принято считать голодом, поскольку мера в голодные времена означала способ деления хлеба.

Но как бы люди не объясняли трудности, выпавшие на их судьбы, массовый голод всегда был преимущественно связан с войнами, неурожаями или тираническими правительствами. Если сегодня голод характерен для Азии, Африки или части Латинской Америки, то до XIX века он был частым явлением и для Европы. С 1870-го по 2010 год на Азию и Европу пришлось 87% зарегистрированных смертей от голода.

В средние века голодный год с крайне высокой смертностью случался раз в 10 лет. Например, в 1772 году в Саксонии от голода умерло 150 000 человек, а к половине XIX века в Европу проник фитофтор – болезнь картофеля. Из-за массового заражения посевов в Ирландии от голода умерло до 1,5 млн человек. Во второй половине того же века голод в Европе постепенно начал уходить в прошлое благодаря развитию международной торговли, индустриализации и инфраструктуре. Также по голоду ударили и повысившиеся доходы людей. Частично повезло и европейским колониям. Например, в 1866 году в Индии от голода погибло 7,5 млн человек. А уже в 1873-1874 годах, когда голод разразился в Бенгалии, от него погибло лишь 26 человек. Все потому, что британское правительство сумело организовать торговлю хлебом даже в самых отдаленных местностях региона.

Но несмотря на развитие человечества, побороть голод целиком не представлялось возможным. В XX веке он продолжал возникать все по тем же причинам: в СССР из-за тоталитарной политики и геноцида в первой половине прошлого столетия умерло несколько десятков миллионов человек; в коммунистическом Китае "Большой скачок вперед" обернулся настолько массовыми смертями, что до сих пор считается одной из крупнейших катастроф в истории.

Во время Второй мировой войны от голода пострадали как Восточная, так и Западная Европа, хотя масштабы были разными. В СССР от голода и болезней умерло до 9 млн человек; в то же время в Центральной и Западной Европе цифры были значительно ниже: например, в Греции во время войны от голода погибло 300 000 человек, в Австрии – 100 000, а в Нидерландах – до 30 000 человек.

Голод в Африке из-за засух, войн и бедности продолжал убивать множество людей, несмотря на поставки продовольствия со всего мира. Нестабильность в части африканских стран делала невозможным адекватное реагирование на угрозы, поэтому во второй половине XX века от массового дефицита еды пострадали Эфиопия, Нигер, Нигерия, Малави, Судан и Сомали.

СЕМЬ ПРИЧИН МАССОВОГО ГОЛОДА

1. ВОЙНА. Хотя конфликты жестоки сами по себе, история изобилует примерами, когда войны приносили людям куда больше страданий от сопутствующего голода, чем от пуль. Голод использовали в качестве оружия – для умерщвления вражеских солдат или гражданского населения.

Военные захватывали или уничтожали запасы еды, отрезали мирное население от источников еды или минировали/заражали землю, чтобы вынудить другую сторону подчиниться. Поскольку войны сами по себе разрушительны (снижают человеческий потенциал, а болезни и военные действия разрушают инфраструктуру), то голод растягивается на несколько лет, поэтому от недоедания люди страдают и после конфликта. Многолетняя проблема с продовольственной безопасностью усугубляется в регионах, где антропогенные факторы (войны, политическая и экономическая нестабильность) сочетаются с естественными – засухой или другими катаклизмами.

Сегодня принуждение к голоду в качестве военного метода осуждается международным сообществом. Но так было не всегда. Во время гражданской войны в США правила ведения боя разрешали морить голодом враждебную сторону – как солдат, так и гражданских. Во время Второй мировой войны нацисты устроили блокаду Ленинграда и от голода умерло более полумиллиона человек.

Но примеров хватает и в современности. Южный Судан, Сирия, Йемен – все эти страны объединяют гражданские войны, которые привели к массовым жертвам, миграции, экономической разрухе и голоду. В них голод использовался в качестве метода войны, но наиболее отрицательно ситуация сложилась в Йемене.

В 2014 году в Йемене началась гражданская война. Повстанцы захватили столицу страны и свергли правительство. Саудовская Аравия и ОАЭ решили вмешаться в конфликт. Они бомбили Йемен, разрушив его инфраструктуру и экономику. А через год начали наземную, морскую и воздушную блокаду страны, сделав невозможным поставку гумпомощи. Из-за этого на грани голода в Йемене находится половина населения – 13 млн человек. ООН называет эту ситуацию "самой ужасной катастрофой в современной истории мира".

Хотя уже прошло шесть лет с начала блокады, ситуация в Йемене остается "самым серьезным гуманитарным кризисом": более 16,2 млн человек недоедают; 5 млн находятся в шаге от голода; а 50 000 голодают прямо сейчас. В этом году с голодом в Йемене столкнутся 2,3 млн детей в возрасте до пяти лет, из них 400 000 – скорее всего, умрут, если им не окажут помощь.

Это ад. Абсолютно ужасный. Йемен становится худшим местом на Земле, и он полностью создан руками человека, – говорит исполнительный директор Мировой продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

По его словам, для полноценного исправления ситуации необходимо, чтобы в Йемене закончилась война, а для спасения жизней сегодня – деньги.

При этом голод не всегда является следствием войны. Иногда он также может быть и ее причиной. Точнее, причиной будет несправедливое распределение продовольствия или его труднодоступность. Например, повышение цен на продукты в связи с неурожаями из-за засухи и дефицита пресной воды являлось одной из причин массовых восстаний 2010-2012 годов в арабских странах. А иногда доступ к еде в охваченных конфликтами регионах является средством существования повстанческих движений, наградой для бойцов и мотивацией для потенциальных новобранцев.

2. ЭПИДЕМИИ. Еще одним спутником голода являются эпидемии. В подавляющем большинстве случаев они являются его следствием – у людей ухудшается здоровье, они становятся более восприимчивыми к болезням. Например, в вышеупомянутом Йемене голод, разразившийся в результате войны, спровоцировал вспышку холеры. За несколько лет ею переболело более 2,5 млн человек, из них 4000 – умерло. Эпидемия стала прямым следствием конфликта – недоедание и голод ослабили здоровье людей, сделав их уязвимее, а отсутствие санитарии и доступа к чистой воде привели к холере.

Масштабная смертность во время пандемии бубонной чумы, произошедшей в XIV веке в Европе, также частично являлась результатом Великого голода, бушевавшего там же за несколько десятилетий до этого. Исследования останков людей, умерших от бубонной чумы, показывают, что большинство из них были старыми или имели слабое здоровье, в частности, от недоедания. "Тогда, как и сейчас, недоедание и болезни, вероятно, были более распространены среди людей, находящихся на периферии общества", – пишет корреспондент журнала Science Лиззи Уэйд.

Также и пандемия COVID-19, результатом которой стал экономический спад из-за блокировки и закрытия границ, предприятий и рынков, а также рост безработицы и перебои в производстве продуктов питания привели к мировому росту цен на продовольствие. Это ухудшило положение незащищенных групп населения во всем мире. Голод усилился даже в странах со средним уровнем дохода, например, Индии или Бразилии.

3. ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ. Ранее считалось, что голод и перенаселение связаны. В доиндустриальных обществах перенаселение могло привести к голоду, если прирост людей обгонял темпы производства продовольствия. Такая ситуация называется Мальтузианской ловушкой. Но индустриализация позволила выйти из тупика. Сегодня прямой связи между перенаселением, высокой плотностью населения и голодом нет. Есть государства с высокой плотностью населения, экспортирующие продовольствие (Нидерланды, Южная Корея). И наоборот – далеко не все страны, страдающие от голода, имеют высокую густоту населения (Йемен, Сомали).

Но у голода есть связь с темпом прироста населения. Большая часть голодных людей проживает в Азии, Африке и Южной Америки – регионах, где фиксируются высокие темпы рождаемости. При этом важным фактором возникновения голода все равно является бедность и неравенство – именно они и провоцируют дефицит пищи, который может усугубляться высокой рождаемостью.

"Прирост населения во всем мире неравномерный. В богатых странах прирост населения очень незначителен или вообще отсутствует, тогда как во многих бедных странах рост населения значительный", – говорит LIGA.net профессор Техасского университета в Сан-Антонио Джессика Эйс. Она объясняет, что чем выше уровень образованности общества, тем меньше там рождаемость, и наоборот.

Рост населения повлияет на голод только в определенных регионах мира, – говорит профессор Эйс.

К 2050 году численность населения Земли вырастет до 10 млрд человек, а к 2100-му составит 11-12 млрд. Основной прирост до 2050 года придется на страны, расположенные к югу от Сахары – то есть наиболее нестабильные и страдающие от голода. В ближайшие 30 лет там прогнозируется прирост в 1 млрд человек. Если факторы бедности, нестабильности, конфликтов и катаклизмов там не будут ослаблены, то значительный прирост населения усугубит и без того острый дефицит еды в некоторых из этих стран. По словам Эйс, предотвратить усугубление проблемы голода можно благодаря улучшению доступа к образованию.

Урбанизация – увеличение размера городов и численности их населения – создает проблемы, с которыми столкнутся развитые и развивающиеся государства. Например, бразильский мегаполис – Сан-Паулу. На территории в 1521 км², по разным данным, проживает от 12 до 22 млн человек. В 2014 году город столкнулся с резким падением уровня запасов пресной воды. В 2015 году запасы упали ниже 4%. Главная причина – засуха из-за изменений климата. Но есть и менее очевидный фактор – постоянно растущее население мегаполиса увеличивает потребность в ограниченных запасах воды.

"Все серьезно. Население Сан-Паулу вырастет, а воды останется столько же. И через несколько лет ее перестанет хватать. Нас ждет настоящий кризис, это случится очень скоро", – говорит жительница мегаполиса Мария Токантинс.

Проблема с водой никуда не делась, поэтому горожане взяли инициативу на себя и начали бурить скважины. Сегодня в Сан-Паулу было более 13 000 частных скважин, качающих воду из водоносных горизонтов. При таком уровне потребления, не говоря уже о перспективе увеличения объемов, водоносные горизонты рано или поздно иссякнут. Одна из угроз пересыхания – проседание грунта.

С дефицитом воды столкнулся также самый крупнонаселенный американский штат Калифорния. Сначала в 2014 году, когда уровень воды в водохранилищах приблизился к критически низкой отметке из-за засухи, а теперь в 2021-м – из-за аномальной жары власти Калифорнии рекомендовали жителям и бизнесу начать экономнее расходовать электричество и воду. Сейчас это лишь просьба, но Калифорния уже сталкивалась с принудительными отключениями. В будущем это может стать новой реальностью, поскольку большая часть расходуемой воды в городах уходит на потребление вне помещений, говорит профессор Калифорнийского университета Марк Любелл, – полив лужаек, деревьев и мойку машин.

Вышеупомянутая Бразилия показывает и другую проблему, связанную с продолжающимся ростом населения. Необходимость прокормить растущее количество людей требует увеличения объемов производства пищи, что вынуждает предприятия расширяться.

Одним из главных продуктов экспорта Бразилии является соя. Она идет в качестве корма для животных, которых затем едят люди. Чтобы прокормить скот и удовлетворить растущий спрос на мясо, фермеры расширяются. Часто – за счет вырубки и поджога лесов. От такой деятельности пострадали бразильская Амазония и Серраду – самая биологически разнообразная саванна в мире. Их буквально рубят и поджигают под поля.

Ежегодно Серраду теряет около 700 000 гектаров леса. Из-за этого некоторые корпорации даже предлагали запретить покупку сои, выращенной на месте лесов. А часть банков пообещали перестать поддержку бизнеса, который занимается сельскохозяйственной деятельностью в местах, пострадавших от вырубки или пожаров.

Непосредственная угроза от вырубки леса – исчезновение диких животных, редких растений и сокращение биологического разнообразия планеты – механизма, благодаря которому люди едят, пьют, дышат, поскольку эта система выделяет кислород, очищает воду и опыляет растения. Также продукты дикой природы обеспечивают 90% людей, проживающих в нищете. Например, в Латинской Америке от состояния леса зависит жизнь 8 млн человек.

4. МАЛЫЙ ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. Теперь просто представьте, что в таких условиях рано или поздно Земля снова придет к событию, которое уже случалось в нашей истории. Речь о малом ледниковом периоде (МЛП). Впервые оно произошло незадолго до пандемии бубонной чумы в Европе. Это было по-настоящему смертоносное событие. МЛП не был глобальным и задел лишь некоторые части мира, но его последствия для людей оказались катастрофическими.

Например, голод 1315–1317 годов, унесший множество жизней в Европе, который получил название Великий голод. Все началось с обильных дождей и заморозков. За ними последовали неурожай и повышение цен на продукты. Одновременно с этим в Европе наблюдался демографический пик. Все это вместе означало, что кому-то не достанется еды. Так и произошло.

Люди спасались разными способами – ели кору деревьев, съедобные корни, траву. Но все равно погибла примерно десятая часть населения Европы. Этот период отметился высоким уровнем преступности и болезней, создал условия для распространения бубонной чумы, которая пришла через 30 лет. В итоге эти события оказались взаимосвязаны. Голод вследствие холодов создал благоприятную почву для смертности от чумы, а Черная смерть "помогла климату", запустив процесс лесовосстановления на освободившихся от людей землях.

МЛП наступил в начале XIV века. Стояли самые низкие среднегодовые температуры за последние 2000 лет. Летом по Европе передвигались на санях – в снежных сугробах. Урожай был уничтожен. Но точной причины происхождения этого явления нет. Наиболее вероятным называют вулканическую активность и изменения в циркуляции океана. Также говорят об орбитальном воздействии, уменьшении численности населения и солнечном минимуме. МЛП продолжался долго – до половины XIX века. За это время Европа еще как минимум два раза столкнулась с массовым голодом. Сначала в 1601-1603 годах из-за холодов голод охватил большую часть восточной Европы, а затем повторился в Европе в 1816 году.

Он, безусловно, может повториться и в будущем. А заморозки, как и засухи, до сих пор могут стать причиной неурожаев и голода. Например, аномальные холода в Бразилии и снег в июле уничтожили весь урожай кофе и теперь следует ожидать повышения цен на зерно. Но когда произойдет полноценный МЛП – предсказать не просто трудно, а скорее невозможно. Точно не в ближайшие 10 лет, о которых пишут СМИ, аргументируя предположение прогнозируемым солнечным минимумом.

В NASA говорят, что даже если произойдет Большой солнечный минимум, когда Солнце значительно сократит выработку энергии, возможное охлаждение планеты не сравнится с потеплением из-за климатического кризиса. И в этом даже будет чуть-чуть позитива – солнечный минимум слегка замедлит глобальное потепление. Но точно не повернет его вспять.

5. ЖАРА. В отличие от потенциальных угроз, глобальное потепление создает проблемы уже сегодня. Климатический кризис провоцирует голод. С каждым годом жара становится все более экстремальной и продолжительной, она убивает десятки тысяч человек. Ученые предполагают, что 37% всех смертей от жары являются результатом глобального потепления вследствие человеческой деятельности.

Число жертв разнится от источника к источнику: с 1998 по 2017 год в мире от жары умерло от 166 000 до 300 000 человек; по другим данным, от всех температурных катаклизмов, спровоцированных изменениями климата, ежегодно умирает около 5 млн человек.

И если вы считаете, что речь о событиях где-то на другом конце Земли, то это не так. Вы сами можете столкнуться с голодом в ближайшие два десятилетия.

Климатический кризис уже не где-то далеко, он все более отчетливо ощущается в Украине, где в июне день за днем фиксировались температурные рекорды в разных областях, а июль стал одним из самых жарких месяцев за последние 140 лет. Теперь Минэкологии предупреждает – Украина переходит в зону погодных катаклизмов и в ближайшие 30-40 лет стране грозит опустынивание. А опустынивание – одна из наибольших угроз для экономического развития – приводит к недостатку воды, бедности, миграции и – опять же – голоду.

И нет такого, что где-то на Земле существует страна, которую эти беды не заденут. Например, климатический кризис напомнил о себе в Западной и Южной Европе, которая страдает от экстремальной жары и других катаклизмов: пожаров в Британии и Греции; крупнейшего за последние 100 лет наводнения в Германии, Бельгии, Италии, Румынии и Австрии; торнадо в Чехии.

Экстремальная жара ударила и по Канаде. За неделю, с 25 июня по 1 июля, в Британской Колумбии умерло 719 человек. В три раза больше, чем в тот же период годом ранее. Предполагается, что именно аномальная жара является значительным фактором, способствовавшим смертности. Также необычные погодные катаклизмы наблюдались и в других странах: США, Бангладеш, Китае, Индии, Австралии, Японии и Индонезии. То есть – абсолютно везде по всему земному шару.

Но жара не приходит одна. Она убивает людей и опосредованно, вызывая засухи. Засухи приводят к неурожаям, а те – к голоду. В условиях отсутствия продовольственной безопасности, а также потенциально несправедливого разделения еды и воды, возрастает угроза возникновения политической нестабильности: протестов, революций, войн. А вооруженные столкновения являются еще одним фактором, ведущим – да, мы снова упираемся в этот термин – к голоду.

Главная причина засухи – недостаточное количество осадков. Но она может быть результатом человеческой активности – глобального потепления, чрезмерного земледелия и орошения (откачка воды для полива полей может привести к исчерпанию запасов). Засухи являются причиной голода в странах третьего мира, но такие же проблемы могут ждать и развивающиеся государства. Засухи приводят к увеличению числа пожаров, ухудшению здоровья растений, снижению объемов производства пищи и росту цен на еду, дефициту и ограничению водоснабжения, снижению темпов экономического развития.

6. ДРУГИЕ КАТАКЛИЗМЫ. Помимо жары, голод может стать причиной других природных бедствий: например, сильных дождей и наводнений или извержения вулканов.

При извержении вулканы выбрасывают в атмосферу много пепла и аэрозолей, которые долго оседают. Они легко разносятся ветром и висят в атмосфере на протяжении нескольких месяцев-года, не пропуская солнечные лучи, что приводит к похолоданию. Такое уже случалось: в конце XVIII века извержение вулкана в Исландии длилось больше года. Это закончилось для Европы неурожаями, бедностью и голодом. Но похолодание еще не конец, ведь в атмосферу также выбрасывается углекислый газ, оказывающий парниковый эффект. Поэтому после похолодания может наступить потепление и засухи.

Человечество сталкивалось с катаклизмами и ранее, но изменения климата сделали их более частыми, продолжительными, масштабными. Их воздействию ежегодно подвергаются сотни миллионов человек. Например, наводнения. Их итогом также становится неурожай и голод. Такое, например, произошло весной 2019 года в Северной Корее – паводки и жара привели к рекордному неурожаю. А в связи со слабой экономикой и поведением диктаторского режима, это закончилось недоеданием и голодом (уменьшением суточной продовольственной нормы почти в два раза).

В июле 2021 года наводнение в китайской провинции Хэнань унесло жизни почти 80 человек, более 1 млн животных и уничтожило почти 1 млн гектаров посевов пшеницы – теперь даже в развитом государстве поднимается вопрос продовольственной безопасности, пускай даже временно.

К паводкам приводят мощные ливни – они заставляют реки выходить из берегов, что заканчивается разрушениями. Такие катаклизмы случались и ранее, приблизительно раз в 20 лет. Но климатический кризис все сильнее влияет на нашу жизнь – паводки будут происходить все чаще и чаще, считают ученые. На наших глазах сценарий фильма "Послезавтра" становится реальным, когда драматическое изменение климата ускоряется из года в год.

"Ливни, которые мы наблюдали в Европе, — это экстремальные погодные условия. Их интенсивность усилилась вследствие изменений климата. И эта интенсивность будет продолжать усиливаться с дальнейшим потеплением", – говорит DW Фридерике Отто из Инсттута изменений окружающей среды Оксфордского университета.

Все наблюдаемые сегодня катаклизмы, несомненно, являются следствием глобального изменения климата, говорит LIGA.net ведущий ученый Национального центра атмосферных исследований США Кевин Тренберт.

Погода и естественное изменения климата играют важную роль в этих событиях, но глобальное потепление значительно усугубляет все их аспекты, – говорит Тренберт.

Он объясняет, что дополнительное тепло нагревает океан, повышая температуру воздуха и уровень влажности: "При потеплении на один градус Цельсия, водоудерживающая способность воздуха увеличивается на 7%. А в океанских регионах увеличение может колебаться от 5 до 15%". По его словам, это приводит к тому, что в засушливых регионах накапливается тепло, а во влажных – идут более интенсивные дожди. До 30% возросшей интенсивности катаклизмов является результатом глобального потепления, вызванного деятельностью человека.

В совмещении с бедностью такие катаклизмы, как землетрясения и цунами, также могут заканчиваться массовым голодом. Это отчетливо было видно на примере Гаити – одной из беднейших стран мира. Раз в несколько лет эту страну поражают разные катаклизмы, которые ведут не только к массовым разрушениями, но высокой смертности и голоду.

7. ДЕСПОТИЧНЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА. Мировая история изобилует примерами, когда власть тиранов приводила к массовому голоду.

Наиболее красноречивый пример в истории человечества, возникший в результате госполитики, произошел в Китае. Три года великого голода (1959, 1960 и 1961), одна из величайших антропогенных катастроф в истории, стала итогом политики "Большого скачка вперед" – неэффективного распределения пищи из-за плановой экономики, сокращения популяции птиц и нарушения экосистемы, а также приказа фермерам заняться производством чугуна и стали. Число погибших от голода, по разным данным, составляет чудовищные цифры – от 15 до 55 млн человек.

Такую катастрофу пережила и Украина. В 1932-1933 годах советская власть преднамеренно и спланировано конфисковывала урожай и еду у сельского населения, что привело к голодной гибели (как минимум) более 4 млн человек. При этом голодные области закрывали, что лишало людей возможности бежать в соседние села и города в поисках еды. Это был геноцид, получивший название Голодомор – спланированный и преднамеренный Москвой.

Советская власть запрещала миграцию, отказывалась принимать иностранную помощь. Целью геноцида украинцев было придушить национально-освободительное движение и не допустить создания независимого государства.

Голод из-за госполитики также переживали разные азиатские, африканские и ближневосточные государства. Например, КНДР, которая пережила массовый голод в 90-х (до 3 млн погибших), продолжает периодически сталкиваться с дефицитом еды. Это происходит, в частности, из-за международных санкций, введенных против диктаторского режима страны. В итоге любые катаклизмы в состоянии расшатать и без того нестабильную ситуацию с продовольственной безопасностью.

В конце ХХ века индийский экономист Амартия Сен в своей книге "Развитие как свобода" отметил, что в функционирующей многопартийной демократии никогда не было голода. Демократические власти лучше реагируют на кризисы с едой, а свободные СМИ быстро привлекают внимание к проблеме. Хотя в его утверждении есть исключения, поскольку в действующих демократиях случались голодные смерти из-за засух, их масштаб и частота были значительно ниже, чем в недемократических странах.

ЖДЕТ ЛИ НАС ГОЛОДНОЕ БУДУЩЕЕ

В 2015 году страны-члены ООН приняли 17 целей для преобразования мира. Документ должен способствовать достижению лучшего будущего. План разработали на 15 лет, до 2030 года. Его вторая цель – нулевой голод.

Разрабатывать этот план начали в 2012-м. Тогда преодоление голода казалось достижимой задачей, ведь число голодающих в мире сокращалось. Но все изменилось буквально спустя год после принятия документа. Войны, экономический спад и климатический кризис переломили положительный тренд – голод вновь начал захватывать мир. Ежегодный прирост был относительно умеренным, пока не пришел COVID-19. Коронавирус резко ухудшил положение дел.

Мартин Караэр. Коронавирус усугубил то, что уже было проблемой, и привел к ухудшению продовольственной безопасности множества людей, – говорит LIGA.net профессор политики в области пищевых продуктов и здравоохранения Центра продовольственной политики Лондонского университета

Пострадали и люди, которые живут в развивающихся и развитых странах. "Они израсходовали свои сбережения в первые пару недель кризиса, и затем им было не на что опереться", – рассказывает профессор Караэр.

В 2020 году в Северной Америке и Европе уровень отсутствия продовольственной безопасности вырос впервые с 2014 года. 8,8% населения этих регионов испытывали умеренное или серьезное отсутствие продовольственной безопасности по сравнению с 7,7% в 2019-м. В 2019-м в мире недоедали 650 млн человек. А уже в 2020 году с голодом столкнулись от 720 до 811 млн человек. Фактически человечество вернулось к показателям 2005 года.

Об этом же говорит и профессор Эйс: "COVID-19 оказал огромное давление на продовольственную безопасность. Мы наблюдали значительный рост числа людей, страдающих от недоедания и отсутствия продовольственной безопасности".

По ее словам, пандемия вскрыла "линии разлома" в глобальной продовольственной системе: больше всего пострадали бедные страны, граждане которых не могут позволить себе еду из-за утраты работы.

COVID-19 не только серьезно повлиял на продовольственную безопасность, теперь нам понадобится время на восстановление, но и показал, что все кризисы имеют различные последствия. Отсюда можно извлечь уроки и понять, как лучше защитить всех в мире, – говорит Эйс.

Теперь ООН менее оптимистична: достичь нулевого голода к 2030 году невозможно. А если нынешние тенденции сохранятся, то к 2030-му с дефицитом продовольствия столкнется более 840 млн человек.

Основными причинами голода остаются войны, бедность и изменения климата. К ним прибавился коронавирус. Больше всего недоедающих живут в Азии (418 млн), Африке (282 млн) и Латинской Америке (60 млн).

Но если COVID-19 преодолим благодаря вакцинации, а войны создают локальные угрозы, то нагревание Земли ведет к системным вызовам. И уже не только для стран третьего мира.

"Важно признать, что изменения климата сейчас настолько значительны, что влияют на все погодные катаклизмы", – говорит Вуэбллс. Он объясняет, что экстремальные погодные явления, например, тепловые волны или наводнения, связаны с определенными погодными условиями: "Но дальнейшие исследования показывают, что степень серьезности того или иного явления – это результат изменений климата, в противном случае такого не произошло бы ранее".

Мир действительно нагревается. Рост среднегодовой температуры благодаря человеческой активности начался во времена промышленной революции. Вместе с естественными процессами средняя глобальная температура с 1880 года увеличилась на более чем 1 градус по Цельсию (по другим данным, на 1,3 градуса). Основной рост случился за последние 50 лет. А последние семь лет показывают четкую тенденцию – они были самыми теплыми в истории человечества.

Участившиеся экстремальные погодные явления, повышение уровня мирового океана и таяние арктических ледников – это последствия, вызванные потеплением на градус. При нынешних темпах уже в течение следующих 15-30 лет средняя глобальная температура вырастет еще на 0,5-1 градус.

Последствия для человечества будут еще более разрушительными, – говорят в ООН.

Полградуса потепления, которое уже почти неизбежно, подвергнет десятки млн человек нехватке воды, все более интенсивной жаре и наводнениям. А дополнительный градус способен сделать пустыней около 25-30% суши. Больше всего это угрожает Латинской Америке, Африке, северу Австралии и Юго-Восточной Азии.

А поскольку экологическая среда обитания человека – это области со среднегодовой температурой от 11 до 15 градусов, – то потепление в них хотя бы до 20 градусов приведет к миграциям. Во-первых, из-за чрезмерной жары, а во-вторых, из-за деградации почвы и засухи. И чем страна беднее, тем динамичнее будут процессы переселения, поскольку отсутствие денег не позволит адекватно адаптироваться к изменениям.

Связь между голодом и климатическими изменениями сложная и присутствует на всех уровнях – от производства до потребления пищи, объясняет Караэр.

Климат меняет то, что мы выращиваем. А меняющиеся погодные условия увеличивают риск повреждения сельскохозяйственных культур из-за слишком сильных дождей, засухи, заморозков и прочего, – говорит Караэр.

В качестве примера можно привести историю сицилийского фермера Андреа Пассаниси. Его дедушка когда-то выращивал виноград, но из-за глобального потепления для этой ягоды там уже нет места. Зато теперь там растут тропические фрукты. Виноград – это "канарейка в угольной шахте", но в сфере изменений климата. "Он является одним из самых фенологически чувствительных культур", – говорит в комментарии Financial Times доцент Университета Британской Колумбии Элизабет Волкович. Согласно ее исследованиям, из-за глобального потепления на 2 градуса более 50% мировых винодельческих территорий станут непригодными.

Эйс объясняет сложность взаимосвязи голода и климатических изменений: речь идет не только о повреждении посевов, из-за катаклизмов нарушается инфраструктура и затрудняется транспортировка еды. А жаркая погода делает очень опасным или вовсе невозможным выход фермеров на поля, сбор урожая и уход за ним.

Хотя в 2021 году цены на продовольствие уже близки к максимальным за последние 10 лет, уничтожение посевов катаклизмами грозит дальнейшим ростом цен. На посевы, запасы продуктов и как результат цену негативно повлияли сильные морозы в Бразилии, наводнения в Китае и жаркая погода в Северной Америке. Дожди в Европе также вызвали опасность грибковых заболеваний у зерновых и остановили сбор урожая.

Караэр говорит, что голод – это уже проблема не только стран третьего мира, но и развитых государств.

Новый голод – это ожирение, – утверждает профессор Караэр.

Ученый объясняет, что при недоступности здоровой еды избежать голода можно лишь покупкой вредной пищи, поэтому ожирение и недоедание связаны и представляют собой новый голод.

Также и Вуэбблс утверждает, что продовольственная безопасность становится все более серьезной проблемой. "Продовольственные шоки" все реальнее, поскольку многие районы мира, производящие еду, могут быть затронуты катаклизмами по несколько раз в год. "Человечество всегда было свидетелем стихийных бедствий, но сейчас мы наблюдаем возрастающую интенсивность таких явлений. То, что когда-то было очень редким, теперь становится все более распространенным", – говорит он.

Вуэбблс объясняет, что "ученые изучают изменения климата и их связь с экстремальными явлениями, а также факторы, вызывающие эти изменения". Результаты показывают – человеческая деятельность способствовала изменению климата и в ближайшее время лучше не будет.

Изменение климата, вызванное деятельностью человека, влияет почти на всю погоду и будет продолжать влиять на нее в течение многих десятилетий, – говорит Вуэбблс.

Простыми словами, от жары пострадают все, но каждый раз по-разному. "Там, где сухо, будет становиться суше, а во влажных регионах будет больше дождей", – считает Вуэбблс.

Например, ученые прогнозируют, что к 2050 году 44% всей сельскохозяйственной продукции, которую импортирует ЕС (соя, кофе, подсолнечник, кукуруза, оливки, какао, пальмовое масло и сахарный тростник), станут очень уязвимы к засухе в странах-производителях. А любые перебои в поставках сои, основного источника корма для животных, создают риск для экономики – мясной и молочной промышленности.

"В 2050-х ожидается удвоение доиндустриальных уровней углекислого газа. В это время нехватка продовольствия и воды, вероятно, станет настолько серьезно, что будет реальной угрозой для существования", – прогнозирует Тренберт.

Растения больше не будут расти там, где они растут сейчас, деревья не вырастут снова после пожаров, урожай должен измениться, чтобы быть жизнеспособным, и есть вероятность, что появится много экологических беженцев... Также учащаются и региональные конфликты, – говорит Тренберт.

По словам Тренберта, все это уже происходит, но пока в локальных или региональных масштабах.

К голоду может привести не только климатический кризис, но и стиль жизни. Человечество заняло под свою деятельность уже 70% свободной ото льда суши. Рост населения, а затем и увеличение спроса на пищу, главным образом на мясо и переработанные продукты, привели к беспрецедентным темпам использования земли и пресной воды. Расширение площадей под сельское хозяйство и повышение его продуктивности поддержали растущее потребление, сделав еду доступной и предотвратив голод.

Но может возникнуть парадокс, ведь это создало неочевидные угрозы, которые в будущем могут привести к голоду. Увеличение выброса парниковых газов, утрата экосистем, деградация земель и нехватка воды в засушливых районах, а также сокращение биоразнообразия, необходимого для нормального функционирования человека, – все это усугубляет климатический кризис и его отрицательные последствия, ставит под угрозу продовольственную безопасность и ведет к голоду.

Риском является не только численность населения, но и урбанизация, которая приводит к увеличению потребления мяса, объясняет Караэр: "Китай сейчас потребляет столько же мяса, сколько мир потреблял в 1980-х. По мере урбанизации привычки людей меняются, они начинают употреблять больше переработанных продуктов и товаров быстрого приготовления, а меньше фруктов и овощей".

Рост потребления мяса в таких странах, как Индия и Китай, подвергают опасности всех нас, – говорит Караэр.

"Мы производим достаточно калорий, чтобы накормить весь мир, но слишком много из них идет на корм для животных. Это крайне неэффективно и ведет к неравенству", – объясняет он. В качестве примера ученый приводит коэффициенты конверсии корма: например, для производства 1 кг говядины требуется около 2,3 кг корма.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС ВЫЖИТЬ

Сегодня борьба с изменениями климата идет вяло, из-за чего проблема голода становится актуальнее. Главная причина – протест ряда государств, которые аргументирует свое поведение потенциальным вредом экономике. Но из-за катаклизмов, прокатившихся по всему миру, становится очевидно – откладывать климатический кризис в дальний ящик не получится.

Одним из самых известных современных документов, который призван улучшить положение дел с экологией, является Парижское соглашение по климату, подписанное в 2015 году. Его основные цели: не допустить роста средней температуры выше 2 градусов, а желательно удержать ее на уровне 1,5 градусов; ограничить выброс парниковых газов до уровня, который может быть переработан природным путем; выделять средства на помощь бедным государствам для борьбы с последствиями климатических изменений и переходу к возобновляемой энергетике.

Его принятие пока ни к чему не привело. Даже наоборот – стало чуть хуже. С 2015 по 2019 год выбросы углекислого газа и его концентрация ежегодно росли на 20% быстрее, чем в период с 2010 по 2015-й. Темпы исчезновения лесов в бразильской Амазонии увеличились как в 2019, так и в 2020 году; концентрация парниковых газов в 2020-2021 году установила новые рекорды; закисление океана близко к рекордному уровню и в сочетании с более высокими температурами оно угрожает коралловым рифам, от которых в плане продовольствия, туризма и защиты от штормов зависимы более 500 млн человек.

Из-за пандемии климат отошел на второй план. Все внимание получил вопрос эпидемиологической безопасности. Сейчас, когда мир постепенно выходит из карантина, тема глобального потепления вновь актуализировалась. В частности, все вспомнили о Парижском соглашении. Но в этом не много смысла, поскольку его цели устарели.

Сегодня в мире нет ни одного правительства, которое прилагает достаточно усилий для борьбы с изменением климата, говорит Тренберт. Принятие Парижских соглашений он называет "запоздалым хорошим прогрессом", но администрация Трампа и правительства других стран значительно его затормозили: "Усилия администрации Байдена выглядят очень хорошо, но республиканцы им не помогают, и прогресс идет медленно".

Если мы собираемся значительно замедлить темпы изменений, нам нужно будет предпринять гораздо более масштабные действия по сокращению выбросов и изменений в землепользовании. Действующее Парижское соглашение не приведет нас к этому, – объясняет Вуэбблс.

"Многие страны работают над сокращением своих выбросов, и я ценю эти усилия, но сегодня изменения происходят очень медленно", – говорит Вуэбблс.

Climate Action Tracker, организация, занимающаяся оценкой климатической политики, посчитала, что текущие обязательства Парижского соглашения ограничат глобальное отопление до около 3 градусов. Это в два раза превышает цель стран-членов Соглашения. В самом оптимистичном прогнозе потепление удастся удержать в пределах 1,6-2 градусов.

В июле Еврокомиссия представила концепцию плана по борьбе с изменением климата, в рамках которого предлагается снижение выброса парниковых газов; введение "зеленого" сбора на импортные товары; ужесточение стандартов выбросов для автомобилей, вплоть до фактического запрета на продажу таких машин; введение налога для авиации и судоходства на загрязнение окружающей среды; включение новых отраслей экономики в систему торговли квотами на выбросы углекислого газа. Его еще должны одобрить, что может занять два года. Менее богатые европейские страны выступят или против плана в целом, или потребуют изменения его некоторых пунктов, чтобы избежать вероятных финансовых издержек.

В европейском офисе Greenpeace считают, что радоваться нечему. "Весь этот пакет основан на слишком низкой цели, которая не остановит разрушение систем жизнеобеспечения нашей планеты", – говорит директор Greenpeace в ЕС Йорго Рис. Там считают, что цель по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году до уровня 55% от значения 1990 года – "намного меньше требуемого наукой" для ограничения глобального потепление до 1,5 градуса, "предотвращения коллапса природы, экономики и общества в целом".

Больше, чем что-либо другое, должна расти цена на углероды, – считает Тренберт.

Тренберт говорит, что квотирование выбросов углекислого газа – один из самых эффективных инструментов, способных противодействовать климатическому кризису. "Это может быть реализовано несколькими способами, такими как сборы или налоги". Но поскольку страны учитывают торговый интерес, то "все усложняется". При этом он уточняет, что "если Китай, США и Европа возглавят это движение", то другим странам придется "стыдливо следовать за ними".

Но тут все действительно непросто. На недавней встрече министров энергетики стран-G20 в Неаполе крупные государства не смогли договориться по вопросам борьбы с изменениями климата и декарбонизации. Против ускорения экоинициатив выступили Китай, Индия, Россия и еще две страны. Их позиция ясна – несколько лет назад МВФ показал, что часть этих государств пострадают в случае снижения потребления ископаемого топлива.

Голод однозначно может стать проблемой не только бедных, но также развивающихся и богатых стран, если изменение климата продолжится. Никто не будет защищен от его ударов. Неважно, насколько богата страна, она не может контролировать погоду и климат при помощи денег, – говорит профессор Эйс.

По ее словам, человечеству необходимо озаботиться климатическим кризисом или улучшить систему международных отношений, в которой рассматривать себя в качестве "единой системы, пытающейся выжить": "В некоторых регионах будут засухи или катаклизмы, им придется торговать продовольствием на международном уровне с другими регионами. В следующем году у них может быть хорошая погода, а в других регионах – нет. Мы можем защитить друг друга, работая над смягчением последствий изменения климата. Мы будем нужны друг другу".

По мнению Вуэбблса, в ближайшее десятилетие все, что остается человечеству – это адаптироваться к изменениям: "Нам нужно быть более устойчивыми к происходящим изменениям и которые, как ожидается, произойдут в ближайшие десятилетия. Каждый сектор нашего общества должен смотреть на то, как меняющийся климат может повлиять на него... Наука недооценила масштабы экстремальных погодных явлений, которые мы сейчас наблюдаем, поэтому при планировании необходимо учитывать еще и потенциальную интенсивность будущих изменений".

Об этом же говорит и Караэр. Ключевая идея – каждый может помочь себе сам и тем самым помочь миру. Для этого, говорит он, достаточно снизить потребление мяса и увеличить в рационе содержание сезонных и местных продуктов.

Ешьте меньше мяса, ешьте местные и сезонные продукты, а также покупайте меньше еды, подвергнутой ультраобработке, — вот три ключевых месседжа, которые помогут придерживаться здоровой и экологически безопасной диеты, – советует Караэр.

Голод можно победить, уверена Эйс: "Сегодня еды хватит на всех… Почему не предпринимаются действия по предотвращению конфликтов, улучшению инфраструктуры и искоренению неравенства – причин голода – вопрос глубоко философский. Хорошие люди бездействуют, люди у власти бездействуют. Хорошие люди не хотят думать о проблеме, а "маленькому парню" очень утомительно пытаться что-то изменить, даже если он может. Находящиеся у власти люди во многих случаях слишком отвлекаются на саму власть... Если мы хотим победить голод – а это возможно – мы должны перестать воспринимать друг друга как "иного" и должны начать видеть всех в мире как кого-то, кто очень легко может быть нами".

По ее мнению, людям, находящимся у власти, необходимо осознать, что родиться в США, а не в Йемене – это всего лишь лотерея: "Иметь здоровое население планеты – это хорошо для всех, ведь мир становится безопаснее, продуктивнее и доверчивее".

Нам нужно перестать смотреть на мир как на мир дефицита. Мы можем видеть его как мир, в котором всего хватит для всех. Это вопрос выбора. У всех нас есть гораздо больше возможностей, чем мы думаем, чтобы влиять на наши сообщества, – считает профессор Эйс.

Победа над голодом реальна, говорят в ООН. Но это одновременно простая и сложная задача. Сегодня в большинстве случаев не составляет труда доставить продовольствие к голодающим. Но куда труднее организовать устойчивое и постоянное обеспечение едой, а также найти правильное решение для каждого отдельного, по-своему уникального, случая.

Чтобы противостоять голоду уже сегодня, в первую очередь необходимо финансирование. Например, на выполнение программы ООН по обеспечению продовольственной безопасности в 2021 году необходимо $12,5 млрд. Но по состоянию на июль, программа профинансирована лишь на $3,1 млрд.

А для создания устойчивой продовольственной безопасности необходимо вкладываться не только в поставки еды, но в ее производство там, где она нужна. Предотвращение голода должно начинаться в сельских районах, где живут люди, сталкивающиеся с высоким уровнем отсутствия продовольственной безопасности, считает нигерийский обозреватель Даниэль Игхакпе: "Это может помочь стабилизировать и увеличить местное производство продуктов питания и предотвратить вспышку голода".

Земля дает достаточно для всех человеческих нужд, кроме жадности, – Махатма Ганди.

Сегодня основные ожидания по борьбе с изменением климата возлагаются на приближающийся саммит COP26, который состоится осенью в Глазго. Очевидно, что игнорировать проблему уже не удастся. Основная цель COP26 для стран-членов Соглашения - пересмотреть собственную зеленую политику, учитывая новейшие научные данные об изменениях климата, и укрепить приверженность существующим и новым планам. Но пока тенденция неутешительная. Странам-участникам предварительно не удалось договориться о планах по отказу от угля. А без этого избежать худших разрушительных последствий климатических изменений будет "чрезвычайно сложно".

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