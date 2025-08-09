"Последние полгода чувствую давление немецких властей, чтобы украинцы быстрее находили работу, не сидели на пособии", – говорит LIGA.net украинка Карина Дрозд-Драган. Она из Киевской области, в апреле 2022-го не выдержала обстрелов и переехала в баварский город Аугсбург. Здесь живут до 300 000 человек, из которых 25 000 – украинские беженцы.

Два года Карина получает пособие по безработице bürgergeld – около €500. В Украине преподавала английский, но в Германии не имеет права работать, пока не получит образование и хорошо не выучит немецкий. "Хочу уже на работу, потому что не хватает денег", – говорит она.

Германия планирует сократить помощь для украинцев, но это коснется только прибывших после 1 апреля 2025-го: они будут получать не bürgergeld (до €563), а меньшую сумму – такую же, как и другие беженцы (до €460). Эту идею продвигает премьер Баварии Маркус Зёдер, объясняя экономией бюджета и тем, что большинство украинцев не работают.

LIGA.net пообщалась с украинцами в Германии. Из этого текста вы узнаете:

кто и почему предлагает сократить помощь украинским беженцам;

какие наибольшие трудности бывают у украинцев, желающих работать;

как изменяется отношение немцев к украинцам, и какие конфликты есть среди беженцев.