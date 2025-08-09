"Останні пів року відчуваю тиск німецької влади, щоб українці швидше знаходили роботу, не сиділи на допомозі", – каже LIGA.net українка Каріна Дрозд-Драган. Вона з Київщини, у квітні 2022-го не витримала обстрілів і переїхала в баварське місто Аугсбург. Тут живуть до 300 000 людей, з яких 25 000 – українські біженці.

Два роки Каріна отримує допомогу з безробіття bürgergeld – близько €500. В Україні викладала англійську, та в Німеччині не має права працювати, поки не здобуде освіту і добре не вивчить німецьку. "Хочу вже на роботу, бо бракує грошей", – каже вона.

Німеччина планує скоротити допомогу для українців, але це торкнеться лише тих, хто прибув після 1 квітня 2025-го: вони отримуватимуть не bürgergeld (до €563), а меншу суму – таку саму, як і інші біженці (до €460). Цю ідею просуває прем'єр Баварії Маркус Зьодер, пояснюючи економією бюджету й тим, що більшість українців не працюють.

LIGA.net поспілкувалася з українцями в Німеччині. З цього тексту ви дізнаєтесь:

хто і чому пропонує скоротити допомогу українським біженцям;

які найбільші труднощі бувають в українців, які хочуть працювати;

як змінюється ставлення німців до українців та які конфлікти є серед біженців.