Паника Трампа, Дырявый зонтик США, Подпольные салоны Афганистана. Лучшие истории мира
Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами, щоб бути в курсі. Тепер спеціально для вас команда LIGA.net добере і відфільтрує тільки найважливіші та найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекаже, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі – українською мовою.
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- Шпарини до Росії. Країни, що допомагають Путіну обходити санкції – та ще й заробляють на цьому (The Economist)
- Непохитна невпевненість. Українське вторгнення до Курської області розвіює базовий російський наратив про війну (The Conversation)
- Кинути політичні кості. Чому ринки прогнозувань краще за опитування передбачають результати виборів (Business Insider)
- Криза жанру. Дональд Трамп намагається вигадати хоч якусь нову образу, яка б спрацювала проти Камали Гарріс (Politico)
- Дірява парасолька. Все більше південних корейців виступають за власну ядерну зброю, а не захист США (The New York Times)
- Післяпологова депресія. Травмовані політикою "однієї дитини" китайські жінки відмовляються народжувати дітей (CNN)
- Відповідь на ненависть. Салман Рушді видав першу книгу після замаху, який майже забрав його життя (Foreign Policy)
- Острівці свободи. Таємні салони краси, що підтримують дух жінок Афганістану (Al Jazeera)
- Кохання нового формату. Люди закохуються та стають залежними від штучного інтелекту завдяки згенерованим голосам (VOX)
- Вибухова пропозиція. Швейцарія заплатить $58 000 тому, хто знайде спосіб знешкодити бомби в озерах (The New York Times).