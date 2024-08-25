Вам більше не потрібно читати десятки світових медіа різними мовами, щоб бути в курсі. Тепер спеціально для вас команда LIGA.net добере і відфільтрує тільки найважливіші та найцікавіші тексти з усієї земної кулі. І перекаже, про що пишуть найкращі медіа, у стислій версії щонеділі – українською мовою.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Хочете читати історії, які обговорює весь світ? Приєднуйтеся до тисяч українців, які вже підтримали якісну журналістику. Ставайте донатором на суму від 100 грн/місяць або підпишіться на BuyMeACoffe на будь-яку суму. І зустрічайте переказ кращих історій щонеділі (ми також вимкнемо для вас показ реклами та додамо до чату з нашою редакцією).

- Шпарини до Росії. Країни, що допомагають Путіну обходити санкції – та ще й заробляють на цьому (The Economist)

- Непохитна невпевненість. Українське вторгнення до Курської області розвіює базовий російський наратив про війну (The Conversation)

- Кинути політичні кості. Чому ринки прогнозувань краще за опитування передбачають результати виборів (Business Insider)

- Криза жанру. Дональд Трамп намагається вигадати хоч якусь нову образу, яка б спрацювала проти Камали Гарріс (Politico)

- Дірява парасолька. Все більше південних корейців виступають за власну ядерну зброю, а не захист США (The New York Times)

- Післяпологова депресія. Травмовані політикою "однієї дитини" китайські жінки відмовляються народжувати дітей (CNN)

- Відповідь на ненависть. Салман Рушді видав першу книгу після замаху, який майже забрав його життя (Foreign Policy)

- Острівці свободи. Таємні салони краси, що підтримують дух жінок Афганістану (Al Jazeera)

- Кохання нового формату. Люди закохуються та стають залежними від штучного інтелекту завдяки згенерованим голосам (VOX)

- Вибухова пропозиція. Швейцарія заплатить $58 000 тому, хто знайде спосіб знешкодити бомби в озерах (The New York Times).

ЧИТАТИ ІСТОРІЇ ЦЬОГО ТИЖНЯ