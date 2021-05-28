В Мали произошел второй военный переворот за год. Солдаты свергли переходное правительство из-за недовольства кадровыми перестановками. В истории нестабильности этой страны не обошлось и без участия России, которой происходящее выгодно не только с экономической, но и политической точек зрения – уменьшения влияния Франции в регионе. Теперь в Бамако проходят митинги с призывами к Путину ввести войска. Как и зачем Кремль дестабилизирует Мали и отразятся ли маневры Путина на его отношениях с Макроном – рассказывает LIGA.net.

ДВА ПЕРЕВОРОТА ЗА ГОД

Первый военный переворот в Мали произошел в августе 2020 года – в резиденцию к президенту Ибрагиму Бубакаре Кейте вторглись солдаты и отстранили его и премьера от власти. Среди главных лиц переворота трое военные: Малик Диау, Садио Камара и Ассими Гойта.

Был сформирован военный совет (его возглавил Гойта), проведены переговоры с политлидерами страны, создан план переходного периода (главой переходного совета стал Диау) и назначена новая дата президентских и парламентских выборов – февраль 2022 года. Временным президентом стал Баха Ндау, премьер-министром – Моктар Уана.

Поскольку проблемы в стране никуда не делись, там вновь начала расти напряженность. В начале мая 2021-го на этом фоне временное правительство провело переговоры с оппозицией и согласилось на перестановки в Кабмине. Но власти не посоветовались с Гойтой и в итоге двое близких к нему политиков потеряли места в правительстве. 24 мая, сразу после известия о результатах перестановки, Гойта арестовал президента и премьера. Их вынудили отказаться от должностей в обмен на свободу. Теперь вся власть снова находится в руках у Гойты.

Среди недовольных перестановками была и коалиция оппозиционных партий M5 RFP, с которыми Ндау вел переговоры. Им также ничего не досталось. Теперь они заявляют, что их попросили выдвинуть кандидата в премьеры.

КАК И ЗАЧЕМ РОССИЯ ПОМОГАЕТ ХУНТЕ

РФ начала проявлять активность в Мали еще до первого переворота. В ходе антиправительственных протестов в Бамако летом 2020-го появились флаги России и плакаты с благодарностью за "солидарность" со стороны РФ. А двое заговорщиков, Малик Диау и Садио Камара, вернулись в страну за неделю до путча – почти год они находились в Москве на тренировках.

"Именно эти, связанные с Россией, офицеры-заговорщики окружают Гойту, который во второй раз возглавил страну в результате "путча в рамках переворота". Они имеют выраженные антифранцузские взгляды и ориентируются на Москву", – рассказывает LIGA.net кандидат политических наук, преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченка Александр Мишин.

США также проводили обучение малийских военных, в частности принявших участие в перевороте. Например, Гойта тренировался с американцами. Но разница есть: США отказались от сотрудничества с Мали и открестились от путчистов после первого переворота; Россия поступила иначе, оказав хунте поддержку. Например, посол РФ почти сразу встретился с заговорщиками.

Сейчас поддержка малийской хунты со стороны России носит в основном политический характер, считает Мишин: "РФ отправила в Бамако спецпосланника с целью урегулирования кризиса, представив себя в качестве миротворца". Также РФ может повлиять и на позицию Совбеза ООН – там осудили повторный переворот, но вместо санкций обошлись посредничеством Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

Россия будет блокировать попытки Совбеза ООН ввести санкции против страны, где произошел очередной рецидив антидемократических проявлений, – говорит кандидат политических наук Александр Мишин

При этом у России есть друзья на политарене и среди гражданских. Например, лидер коммунистической партии Африканское единство за демократию и независимость Умар Марико (член оппозиционной коалиции M5 FRP, которая сейчас должна выдвинуть своего кандидата на должность премьера). В 2018 году он посещал оккупированную Россией часть Донбасса и обещал открыть в Мали представительство пророссийских боевиков, если станет президентом (на тот момент он был кандидатом на должность главы государства).

РФ преследует две цели в этой стране: экономическую и политическую. "Российские экономические интересы имеют глубокие корни и связаны с советскими временами, когда там реализовывался ряд инфраструктурных проектов", – говорит Мишин, добавляя, что сейчас российский бизнес работает в сфере добычи золота, но самой главной частью двусторонних отношений остается военно-промышленный комплекс. – "На вооружении ВС Мали находятся в основном советское и российское стрелковое оружие, бронетехника, артиллерия и авиация". Например, Минобороны РФ заключило с малийскими военными соглашение о сотрудничестве еще в 2019 году.

Поскольку военная хунта сейчас при власти, она зависит от поставок оружия из РФ, – говорит Мишин

Политическая цель России при дестабилизации Мали – влияние на другие страны, имеющие там интересы (Турция, Китай, Франция). А в более широком контексте – продолжение прокси-конфликта с Францией за Африку. "Россия пытается закрепиться в проблемных странах африканского Сахеля, традиционно входившего во французскую зону влияния", – заявляет Мишин, приводя в пример активность Кремля в ЦАР, Ливии, Чаде и Судане. – Под прицелом РФ также находятся Нигер, Буркина-Фасо и Мавритания – это очень беспокоит Францию".

Наиболее отрицательно хаотизация Мали влияет именно на Францию, говорит эксперт, поскольку она проводит там контртеррористическую операцию против джихадистов: "Нарушение управляемости страной приводит к активизации сил исламских фундаменталистов".

До августа 2020 года Париж имел влияние на страну благодаря ключевому союзнику – президенту Ибрагиму Бубакаре Кейте. Его свержение стало для Франции "дипломатическим кошмаром". А свергнутый в мае 2021-го президент Ндау представил обновленный состав Кабмина сразу после возвращения из Парижа. Россияне и антифранцузские политики могли воспринять это в качестве сигнала о попытках Парижа восстановить дипломатические позиции в стране. Поэтому нынешний переворот может нести как локальное (военные хотели удержать власть), так и геополитическое измерение (теперь правительство может сформировать премьер, поставленный антифранцузской политсилой).

Mali : Manifestation pour le moins animée d'une centaine de personnes ce matin à Bamako, qui souhaite l'intervention de la Russie et demande le départ de Barkhane.



Le regroupement a eu lieu devant l'ambassade de Russie. pic.twitter.com/gCDQEN4YxC — Paul Lorgerie (@PLorger) May 27, 2021

Также под посольством России в Бамако уже два дня подряд проходят митинги, на которых демонстранты с флагами РФ в руках требуют "российского военного вмешательства", окончания французской операции и заявления Кремля о поддержке переворота. В посольстве РФ в Бамако пока что ограничились лишь заявлением, что после ареста высшего руководства страны в столице все спокойно.

Тут есть и существенный аспект актуализации малийского кризиса на фоне инцидента с самолетом Ryanair в Беларуси, против которой растет санкционное давление, – считает Мишин

"Нельзя исключать, что россиянам Мали нужна для ведения торгов с французами по беларусскому вопросу", – говорит он. Переворот в Мали в августе 2020 года также совпал по времени с началом протестов в Беларуси из-за фальсификации выборов режимом Лукашенко.

При этом Мишин уточняет, что на прямые отношения между Путиным и Макроном влияет не только геополитика, но и экономика. А французские компании "предпочитают закрывать глаза на политические аспекты ради прибыли на российском рынке".

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