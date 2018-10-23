План "Ганнерсайд". Как норвежцы сорвали ядерную программу Рейха

Группа норвежцев полетела из Лондона на родину, прошла по снегам сотни км и взорвала завод тяжелой воды - форпост ядерной программы нацистов

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В Норвегии на 99-м году жизни скончался Йоахим Реннеберг – руководитель операции "Ганнерсайд", в ходе которой был уничтожен завод по производству тяжелой воды, одного из компонентов создания ядерной бомбы, Norsk Hydro. Тем самым группа из Движения сопротивления Норвегии оттянула на несколько лет создание самого смертоносного в истории человечества оружия и предотвратила победу нацисткой Германии во Второй мировой. Как это было – вспоминает LIGA.net.

В шаге от ядерной бомбы

1942 год. Оккупированная нацистами Норвегия. Небольшая восточная губерния Телемарк на побережье Атлантики. Тут находится самый крупный завод по производству так называемой тяжелой водой – оксида дейтерия, который вместо двух атомов легкого изотопа водорода, как у обычной воды, содержит атомы тяжелого изотопа. Внешне это бесцветная жидкость без вкуса и запаха. Но именно это вещество заинтересовало Рейх в ходе разработок атомной бомбы.

После оккупации немцы решили, что на заводе Norsk Hydro в Телемарке пора переходить от теории к практике. Расчеты велись в Берлине.

В 1965-м Великобритания сняла фильм "Герои Телемарка", посвященный "мужчинам и женщинам Норвегии, чья храбрость помешала нацистской Германии создать атомную бомбу". Кадр из фильма – с завода по производству тяжелой воды

Британцы и американцы понимали: если немцы создадут атомную бомбу, они окажутся впереди и выиграют войну. Было принято решение уничтожить завод, приобщив к операции силы Движения норвежского сопротивления.

Первая попытка

В 1942-м британцы получили из Берлина и Скандинавии информацию, что нацисты активно продвигают план создания атомной бомбы. Используя данные разведки, Лондон разработал операцию "Незнакомец" – это была первая попытка уничтожить Norsk Hydro.

Идею воздушного налета отбросили во избежание жертв следи мирного населения. Атаковать должна была диверсионная группа, состоявшая из 41 хорошо подготовленного британского десантника.

19 ноября они улетели на двух планерах "Хорса", которые должны были быть доставлены на место бомбардировщиками "Галифакс". Через час после взлета пропала связь между самолетами и планерами. Один бомбардировщик полетел в Норвегию на высоте примерно тысяча метров. Когда горючее заканчивалось, командир "Галифакса" решил вместе с планером поворачивать обратно в Британию. У побережья буксировочный канат оторвался и планер упал в море.

Вторая связка бомбардировщика с планером летела над Северным морем на низкой высоте, ниже облаков. Экипаж надеялся набрать высоту над Норвегией, где, согласно прогнозу, должно было быть ясное небо. Но когда они вылетели на побережье - врезались в скалу. В живых остались только 14 человек. Их захватили, а позже расстреляли немцы.

Операция "Ганнерсайд"

Весной 1940-го Йоахим Реннеберг с друзьями бежал из оккупированной немцами Норвегии на лодке в Шотландию. Оттуда он собирался продолжить борьбу за освобождение страны.

Осенью 1942-го Лондон решил провести новую операцию по уничтожению Norsk Hydro. Возглавил ее подготовку и проведение Реннеберг. В новую диверсионную группу вошли норвежские военные: лейтенанты Кнут Хаугланд и Каспер Идланд, сержанты Фредрик Кайзер, Ханс Стурхауг, Арне Хьельструп и Биргер Стремсхейм. На случай плена, всем выдали по ампуле цианистого калия.

14 января 1943 года шестеро мужчин взлетели на бомбардировщике "Галифакс" и успешно высадились с парашютами на покрытое льдом озеро Скрикен за пределами губернии Телемарк. Следующие три дня они шли на юго-запад навстречу передовой группе, дислоцировавшейся уже там. Вместе они прибыли на базу Сандвати.

Кадр из норвежского мини-сериала "Сражение за тяжелою воду", снятого в 2015 году об операции "Ганнерсайд"

Диверсантам предстояло решить две проблемы: заснеженные вершины и пути отхода после уничтожения завода.

27 февраля вся группа на лыжах направилась к месту операции. Они перешли вброд речку на дне ущелья и поднялись по склону холма высотой 150 м, на выступе которого был построен завод. В 00:30 началась установка зарядов - четыре подрывника проползли по туннелю в цех с живой водой и заложили взрывчатку на цистернах. Остальные заняли круговую оборону у входа в туннель. Через полчаса, едва группа успела отбежать, раздались взрывы – цех был уничтожен, а немцы - отброшены на месяцы, если не годы, в разработках бомбы.

Часть группы начала 400-километровый отход в Швецию; некоторые остались в Рьюкане губернии Телемарк для продолжения работы. В этой операции потерь не было.

"Чем же нам наградить этих героев?" – писал премьер Британии Уинстон Черчилль в докладе о диверсии.

Британское управление признало "Ганнерсайд" одной из лучших спецопераций за всю Вторую мировую.

Немцы восстанавливали завод полгода, но американцы решили добить остатки производства: 16 ноября 1943-го 155 "Летающих крепостей" (американские тяжелые четырехмоторные бомбардировщики) атаковали четырьма волнами. Всего было сброшено почти двести тонн бомб. Важное звено для создания нацистами атомной бомбы было полностью уничтожено.

Реннеберг позже командовал многими операциями против немцев. Его военная служба в составе Движения сопротивления окончилась в 1945 году - с освобождением Норвегии.

Йоахим Реннеберг (скриншот видео)

В историю своей страны он вошел героем и самым известным бойцом Движения сопротивления.

В интервью BBC пять лет назад он вспоминал: "Мы часто думали, что это было путешествие в одну сторону". Важность проделанного он понял, как сам признался, только в 1945-м - после сброшенных бомб на Хиросиму и Нагасаки.

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