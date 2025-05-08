История редко бывает чистоплотной. Мы живем в мире, образовавшемся после Второй мировой войны. Но разные взгляды на самую страшную бойню в истории человечества и эксплуатацию "победы" для оправдания новых преступлений раздаются как эхо и 80 лет спустя.

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Единственной признанной даты начала Второй мировой до сих пор нет: их как минимум пять для разных стран мира. Ужасные цифры о жертвах сознательно преуменьшены – для СССР почти втрое, чтобы звучало героически, но не убийственно.

Однако российский диктатор Владимир Путин не хочет признавать ужасы сталинской эпохи. Он на них и сам опирается.

Что Сталин якобы заявил Уинстону Черчиллю в октябре 1944 года и почему мир действительно "все еще воюет во Второй мировой", в статье для Foreign Affair пишет британский военный историк Энтони Бивер. LIGA.net пересказывает коротко.