Історія рідко буває охайною. Ми живемо у світі, що утворився після Другої світової війни. Але різні погляди на найстрашнішу бійню в історії людства та експлуатація "перемоги" для виправдання нових злочинів відлунюють і 80 років потому.

Єдиної визнаної дати початку Другої світової досі немає: їх щонайменше п'ять для різних країн світу. Жахливі цифри щодо жертв свідомо применшені – для СРСР майже втричі, щоб звучало героїчно, але не вбивчо. Та російський диктатор Володимир Путін не хоче визнавати жахи сталінської епохи. Адже він на них і сам спирається.

Що Сталін нібито заявив Вінстону Черчиллю у жовтні 1944 року та чому світ насправді "все ще воює у Другій світовій", у статті для Foreign Affair пише британський військовий історик Ентоні Бівер. LIGA.net переповідає коротко.

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