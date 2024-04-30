Содержание:
  1. Первобытный мир. Пещерные комплексы
  2. Средневековье. 20 этажей под землей
  3. От холодной войны. Тоннель Зонненберг, бункер Сталина
  4. Будущее

Украинцам несложно представить Апокалипсис, когда все гражданское население скрывается под землей. С февраля 2022 года, вероятно, не было украинца, который хоть раз не искал бы безопасности в укрытии.

Однако часто укрытиями становились сырые подвалы домов или погреба с мышами, где спать приходилось на сырой земле в куртках.

Совершенно другая картина – в Финляндии, которая имеет 1200 км общей границы с Россией и ожидает повторного российского вторжения с 60-х годов. За это время в стране было построено более 50 000 бетонных бункеров. Полтысячи из них расположены в самой столице – Хельсинки, соединенные сетью подземных тоннелей, простирающихся на 200 миль.

Одно из самых масштабных укрытий Швейцарии – туннель Зонненберг, семь этажей под землей. Он расположен прямо под Альпами на трассе протяженностью 1,5 км и проектировался под 20 000 человек.

Но есть одна проблема. Ни одно из этих укрытий не пригодно для того, чтобы жить там недели и месяцы, а тем более пережить ядерную зиму. Так или иначе, но придется открыть дверь и выйти наружу.

Но что, если бы можно было жить под землей и 100 лет? Возможно ли это? Какие для этого нужны технологии?

Маленький спойлер – архитекторы не стоят на месте. Бетонные укрытия прошлых веков можно смело назвать не защитой, а бетонными гробами. Сейчас уже существуют концепции, позволяющие жить под землей десятки лет. Технологически это вполне реально.

Редакция LIGA.net разобралась подробнее в этих технологиях вместе с ведущими специалистами из архитектурных бюро MVRDV и de Architekten Cie. (Нидерланды), Туринского политехнического университета, правительства Токио, Стокгольмского института по исследованию проблем мира (SIPRI), Федерального бюро обороны и гражданской защиты Швейцарии, Харьковской академии дизайна и искусств, Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного, Украинского Католического Университета и NASA.

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