Украинцам несложно представить Апокалипсис, когда все гражданское население скрывается под землей. С февраля 2022 года, вероятно, не было украинца, который хоть раз не искал бы безопасности в укрытии.

Однако часто укрытиями становились сырые подвалы домов или погреба с мышами, где спать приходилось на сырой земле в куртках.

Совершенно другая картина – в Финляндии, которая имеет 1200 км общей границы с Россией и ожидает повторного российского вторжения с 60-х годов. За это время в стране было построено более 50 000 бетонных бункеров. Полтысячи из них расположены в самой столице – Хельсинки, соединенные сетью подземных тоннелей, простирающихся на 200 миль.

Одно из самых масштабных укрытий Швейцарии – туннель Зонненберг, семь этажей под землей. Он расположен прямо под Альпами на трассе протяженностью 1,5 км и проектировался под 20 000 человек.

Но есть одна проблема. Ни одно из этих укрытий не пригодно для того, чтобы жить там недели и месяцы, а тем более пережить ядерную зиму. Так или иначе, но придется открыть дверь и выйти наружу.

Но что, если бы можно было жить под землей и 100 лет? Возможно ли это? Какие для этого нужны технологии?

Маленький спойлер – архитекторы не стоят на месте. Бетонные укрытия прошлых веков можно смело назвать не защитой, а бетонными гробами. Сейчас уже существуют концепции, позволяющие жить под землей десятки лет. Технологически это вполне реально.

Редакция LIGA.net разобралась подробнее в этих технологиях вместе с ведущими специалистами из архитектурных бюро MVRDV и de Architekten Cie. (Нидерланды), Туринского политехнического университета, правительства Токио, Стокгольмского института по исследованию проблем мира (SIPRI), Федерального бюро обороны и гражданской защиты Швейцарии, Харьковской академии дизайна и искусств, Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного, Украинского Католического Университета и NASA.