Українцям нескладно уявити Апокаліпсис, коли все цивільне населення переховується під землею. Від лютого 2022 року, певно, не було українця, який хоч раз не шукав би безпеки в укритті.

Проте часто-густо укриттями ставали вогкі підвали будинків чи погреби з мишами, де спати доводилось на сирій землі в куртках.

Зовсім інша картина – у Фінляндії, яка має 1200 км спільного кордону з Росією та чекає на повторне російське вторгнення з 60-х років. За цей час у країні побудували понад 50 000 бетонних бункерів. Пів тисячі з них розміщені в самій столиці – Гельсінкі, з’єднані мережею підземних тунелів, що простягаються на 200 миль.

Одне з наймасштабніших укриттів Швейцарії – тунель Зонненберг, сім поверхів під землею. Він розташований прямо під Альпами на трасі довжиною 1,5 км і проєктувався під 20 000 людей.

Та є одна проблема. Жодне з цих укриттів не придатне для того, щоб жити там тижні і місяці, а тим більше пережити ядерну зиму. Так чи інакше, але доведеться відкрити двері і вийти назовні.

Проте що, якби можна було жити під землею і 100 років? Чи це взагалі можливо? Які для цього потрібні були б технології?

Маленький спойлер – архітектори не стоять на місці. Бетонні укриття минулих століть можна сміливо назвати не захистом, а бетонними домовинами. Зараз вже існують концепції, які дозволяють жити під землею десятки років. Технологічно це цілком реально.

Редакція LIGA.net детальніше розібралася у цих технологіях разом із провідними спеціалістами з архітектурних бюро MVRDV та de Architekten Cie. (Нідерланди), Туринського політехнічного університету, уряду Токіо, Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Федерального бюро оборони і цивільного захисту Швейцарії, Харківської академії дизайну та мистецтв, Національної академії сухопутних військ ім. Сагайдачного, Українського Католицького Університету та NASA.