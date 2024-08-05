"Полиция постучит в дверь каждому". Почему начались бунты и погромы в Британии
В английском городе Саутпорт 29 июля 17-летний парень с ножом напал на студию, где проходил урок по танцам и йоге для детей. Три девочки 6, 7 и 9 лет погибли. Еще 11 детей и двое взрослых получили ножевые ранения, большинство в тяжелом состоянии.
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Мотивы нападающего Акселя Рудакубана неизвестны. Он родился в Кардиффе, Уэльсе, в семье христиан из Руанды. Но в соцсетях распространились фейки, что это мусульманин или ищущий убежища, прибывший в Великобританию на лодке.
После этого ультраправые через соцсети организовывали акции по городам, переросшим в бунты и погромы. И это самые масштабные бунты в Великобритании за 13 лет.
LIGA.net собрала коротко, что пишут о них западные медиа.
Bloomberg: Первое большое испытание для правительства лейбористов
Премьер Кир Стармер созвал чрезвычайное совещание, чтобы подавить протесты. Беспорядки подогревает кампания по дезинформации, пишет Bloomberg.
В Ротерхеме протестующие в воскресенье 4 августа напали на гостиницу, где жили ищущие убежища, и подожгли ее, ранив десяток полицейских. Министр внутренних дел Иветт Купер сообщила о сотнях арестованных.
Стармер готовит чрезвычайные судебные заседания, хочет заставить прокуроров работать дольше и в выходные для рассмотрения дел, и обещает дополнительные силы полиции при необходимости.
Власти не указали на конкретные группы – нет единой структуры, которая стояла бы за насилиями. Различные группы ультраправых мобилизовались через соцсети.
Волна насилия – самая масштабная с лета 2011 года, когда беспорядки бушевали пять дней из-за убийства чернокожего полицией в Лондоне. Это привело к судебному преследованию тысяч людей и длительным тюремным срокам. Стармер тогда возглавлял гособвинение, и планирует применить такой же жесткий подход сегодня.
The Guardian: Пусть мятежники ожидают, что в дверь постучится полиция
Глава МВД Иветт Купер пообещала, что все мятежники получат расплату, и "в дверь головорезов постучит полиция", пишет о протестах The Guardian. Полиция, по ее словам, применит "полный спектр судебных преследований и наказаний", включая заключение.
"Все причастные к бунтам заплатят за преступления – от мародерства, поджогов, беспорядков до подстрекательств в соцсетях. Мы видели ужасное насилие и бандитизм в наших городах и селах – позор. Эти люди не говорят от имени Британии", – заявила она.
По словам Купер, соцсети ускорили развитие событий и есть доказательства поощрения и пропаганды насилия, которые полиция будет расследовать. Уже проведены сотни арестов.
"Нельзя быть в ситуации, когда люди могут подстрекать и организовывать насилие, и не сталкиваться с последствиями", – предупредила глава МВД.
The Times: Судить будут даже по ночам
Судьи готовятся заседать ночью и в выходные, чтобы суды не были переполнены наплывом подозреваемых, обвиняемых в беспорядках, пишет The Times.
Эти планы сродни шагам во время демонстраций и мародерства 2011 года.
В Ливерпуле сгорела библиотека. Мятежники пытались помешать пожарным добраться до места возгорания, чтобы потушить его. Участники также бросали фейерверки и жгли урны с мусором. Грабили и поджигали магазины по разным городам.
The Economist: Как реагировать на беспорядки на британских улицах
Трудно придумать худший способ почтить память трех убитых девочек, чем бунты. После трагедии по Англии вспыхнули протесты против миграции. Подверглись нападениям мечети. В Ротерхеме пытались поджечь гостиницу с искателями убежища, пишет The Economist.
Многие нарушители – молодежь, которую привлекает бессмысленное насилие. И здесь три проблемы.
Первая – состояние британской системы уголовного правосудия. В последние годы недоверие к полиции выросло. Меньше половины британцев считают, что правоохранители выполняют работу хорошо или отлично по сравнению с 63% 10 лет назад.
Британские тюрьмы переполнены, не справляются с наплывом новых заключенных. Система, не имеющая доверия общественности, работает плохо.
Вторая – распространенность дезинформации: искрой для бунтов стала ложь в соцсетях.
Последняя проблема – иммиграция, которая превратилась в острую боль британской политики. Это ядовитая смесь реальных проблем и популизма.
Система предоставления убежища действительно беспорядочна. У политиков нет легкого способа справиться с нелегальной миграцией. В то же время обещания "остановить лодки" заканчиваются разочарованием, что питает убеждение, будто миграция вышла из-под контроля.
Глупо относиться к беспорядкам как к одноразовому событию, которое скоро утихнет.
Премьер Стармер прав, осуждая насилие, но также перед ним возник вызов – эрозия возможности государства контролировать и наказывать правонарушителей.
Угроза дезинформации требует более быстрой и честной реакции полиции и технических платформ. Полиция еще не привыкла к скорости, с которой посты в интернете могут мгновенно обернуться бедой на улицах. Сами платформы в дальнейшем не выполняют обещания прекратить распространение фейков во время чрезвычайных ситуаций.
Иммиграция требует от премьера поиска баланса. Вместо того чтобы демонизировать всех, кто участвует в протестах, он должен отделить ультраправых агитаторов и жестоких головорезов от тех, кто открыт к диалогу, и кого не устраивают проблемы.
В чем бы не убеждали британцев организаторы беспорядков, страна более успешно интегрирует мигрантов, чем любая другая в Европе. С тех пор как в 1991 году началась перепись населения, каждая этническая группа стала менее сегрегированной.
У иммигрантов почти такой же уровень занятости, что и у британцев. История, которую рассказывают ультраправые, лживая. И правительство должно это четко объяснить.