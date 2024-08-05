В английском городе Саутпорт 29 июля 17-летний парень с ножом напал на студию, где проходил урок по танцам и йоге для детей. Три девочки 6, 7 и 9 лет погибли. Еще 11 детей и двое взрослых получили ножевые ранения, большинство в тяжелом состоянии.

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Мотивы нападающего Акселя Рудакубана неизвестны. Он родился в Кардиффе, Уэльсе, в семье христиан из Руанды. Но в соцсетях распространились фейки, что это мусульманин или ищущий убежища, прибывший в Великобританию на лодке.

После этого ультраправые через соцсети организовывали акции по городам, переросшим в бунты и погромы. И это самые масштабные бунты в Великобритании за 13 лет.

LIGA.net собрала коротко, что пишут о них западные медиа.

Bloomberg: Первое большое испытание для правительства лейбористов

Премьер Кир Стармер созвал чрезвычайное совещание, чтобы подавить протесты. Беспорядки подогревает кампания по дезинформации, пишет Bloomberg.

В Ротерхеме протестующие в воскресенье 4 августа напали на гостиницу, где жили ищущие убежища, и подожгли ее, ранив десяток полицейских. Министр внутренних дел Иветт Купер сообщила о сотнях арестованных.

Протест в Манчестере (Фото: EPA-EFE/STR)

Стармер готовит чрезвычайные судебные заседания, хочет заставить прокуроров работать дольше и в выходные для рассмотрения дел, и обещает дополнительные силы полиции при необходимости.

Власти не указали на конкретные группы – нет единой структуры, которая стояла бы за насилиями. Различные группы ультраправых мобилизовались через соцсети.

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Волна насилия – самая масштабная с лета 2011 года, когда беспорядки бушевали пять дней из-за убийства чернокожего полицией в Лондоне. Это привело к судебному преследованию тысяч людей и длительным тюремным срокам. Стармер тогда возглавлял гособвинение, и планирует применить такой же жесткий подход сегодня.

The Guardian: Пусть мятежники ожидают, что в дверь постучится полиция

Глава МВД Иветт Купер пообещала, что все мятежники получат расплату, и "в дверь головорезов постучит полиция", пишет о протестах The Guardian. Полиция, по ее словам, применит "полный спектр судебных преследований и наказаний", включая заключение.

"Все причастные к бунтам заплатят за преступления – от мародерства, поджогов, беспорядков до подстрекательств в соцсетях. Мы видели ужасное насилие и бандитизм в наших городах и селах – позор. Эти люди не говорят от имени Британии", – заявила она.

Премьер Кир Стармер обещает жестко наказать мятежников. Это первый вызов для его правительства за первый месяц работы (Фото: EPA-EFE/BETTY LAURA ZAPATA/POOL)

По словам Купер, соцсети ускорили развитие событий и есть доказательства поощрения и пропаганды насилия, которые полиция будет расследовать. Уже проведены сотни арестов.

"Нельзя быть в ситуации, когда люди могут подстрекать и организовывать насилие, и не сталкиваться с последствиями", – предупредила глава МВД.

The Times: Судить будут даже по ночам

Судьи готовятся заседать ночью и в выходные, чтобы суды не были переполнены наплывом подозреваемых, обвиняемых в беспорядках, пишет The Times.

Эти планы сродни шагам во время демонстраций и мародерства 2011 года.

Протест в Манчестере (Фото: EPA-EFE/STR)

В Ливерпуле сгорела библиотека. Мятежники пытались помешать пожарным добраться до места возгорания, чтобы потушить его. Участники также бросали фейерверки и жгли урны с мусором. Грабили и поджигали магазины по разным городам.

The Economist: Как реагировать на беспорядки на британских улицах

Трудно придумать худший способ почтить память трех убитых девочек, чем бунты. После трагедии по Англии вспыхнули протесты против миграции. Подверглись нападениям мечети. В Ротерхеме пытались поджечь гостиницу с искателями убежища, пишет The Economist.

Многие нарушители – молодежь, которую привлекает бессмысленное насилие. И здесь три проблемы.

Протест в Манчестере (Фото: EPA-EFE/STR)

Первая – состояние британской системы уголовного правосудия. В последние годы недоверие к полиции выросло. Меньше половины британцев считают, что правоохранители выполняют работу хорошо или отлично по сравнению с 63% 10 лет назад.

Британские тюрьмы переполнены, не справляются с наплывом новых заключенных. Система, не имеющая доверия общественности, работает плохо.

Протест в Манчестере (Фото: EPA-EFE/STR)

Вторая – распространенность дезинформации: искрой для бунтов стала ложь в соцсетях.

Последняя проблема – иммиграция, которая превратилась в острую боль британской политики. Это ядовитая смесь реальных проблем и популизма.

Система предоставления убежища действительно беспорядочна. У политиков нет легкого способа справиться с нелегальной миграцией. В то же время обещания "остановить лодки" заканчиваются разочарованием, что питает убеждение, будто миграция вышла из-под контроля.

Глупо относиться к беспорядкам как к одноразовому событию, которое скоро утихнет.

Участники акции в защиту мечети в Ливерпуле (Фото: EPA-EFE/ADAM VAUGHAN)

Премьер Стармер прав, осуждая насилие, но также перед ним возник вызов – эрозия возможности государства контролировать и наказывать правонарушителей.

Угроза дезинформации требует более быстрой и честной реакции полиции и технических платформ. Полиция еще не привыкла к скорости, с которой посты в интернете могут мгновенно обернуться бедой на улицах. Сами платформы в дальнейшем не выполняют обещания прекратить распространение фейков во время чрезвычайных ситуаций.

Иммиграция требует от премьера поиска баланса. Вместо того чтобы демонизировать всех, кто участвует в протестах, он должен отделить ультраправых агитаторов и жестоких головорезов от тех, кто открыт к диалогу, и кого не устраивают проблемы.

В чем бы не убеждали британцев организаторы беспорядков, страна более успешно интегрирует мигрантов, чем любая другая в Европе. С тех пор как в 1991 году началась перепись населения, каждая этническая группа стала менее сегрегированной.

У иммигрантов почти такой же уровень занятости, что и у британцев. История, которую рассказывают ультраправые, лживая. И правительство должно это четко объяснить.