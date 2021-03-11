На суде над гондурасским наркоторговцем американский прокурор обвинил президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в причастности к торговле наркотиками, заявив, что тот брал взятки, приказывая военным защищать лаборатории по производству кокаина и каналы поставок в США. При этом Вашингтон долгое время поддерживал Эрнандеса, оказывая Гондурасу обильную экономическую помощь. Теперь будущее такой политики под вопросом, а борьба с наркокартелями может стать только актуальнее. Перестанут ли США помогать Гондурасу, к чему это приведет и может ли закончиться объявлением "полномасштабной войны" наркотикам – рассказывает LIGA.net.

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"ЗАТОПИТЬ США КОКАИНОМ"

Отношения США и Гондураса активно развиваются с 1980-х. Вашингтон использовал территорию этого государства для распространения влияния на всю Центральную Америку и борьбу с левыми силами. "С территории Гондураса, при поддержке США, велась борьба с режимом Ортеги в Никарагуа: там были тренировочные базы "контрас", активно шла продажа оружия и военной техники. При Рейгане там открыли американскую военную базу", – рассказывает LIGA.net преподаватель Института международных отношений КНУ им. Шевченко Инна Волошенко.

И, несмотря на политические кризисы и геополитические переориентировки, США продолжали развивать отношения с Гондурасом. Преградой не стала даже неоднозначная фигура нынешнего президента Эрнандеса. В 2009 году, будучи конгрессменом, он поддержал военный переворот в стране, который осудил Вашингтон. Четыре года спустя, когда он стал президентом, против него было начато расследование американским Управлением по борьбе с наркотиками. Проводится ли оно до сих пор, неизвестно. В 2017-м независимые наблюдатели обвинили его в явных фальсификациях на президентских выборах, но Эрнандеса все равно объявили победителем. Из-за сомнительного исхода избирательной гонки в стране начались массовые протесты, которые тот решил подавить, что обернулось десятками убитых и сотнями раненых протестующих.

При этом 45-й президент США Дональд Трамп не только приветствовал его переизбрание, но и похвалил "прогресс страны в защите прав человека и борьбе с коррупцией", продолжив выделять финансовую помощь Гондурасу, де-факто спасая власть нынешнего президента. Некоторые западные СМИ и вовсе называют его одним из ключевых союзников Трампа. Вероятно, благосклонность США к Эрнандесу основывалась на его приверженности американской миграционной политике. В 2019 году в Вашингтоне отметили резкое снижение числа арестов гондурасцев на своих границах.

Еще одним фактором симпатии Трампа к Эрнандесу являлась война с наркотиками в Гондурасе. Хотя в Тегусигальпе якобы активно боролись с наркоторговлей, Гондурас, по данным Госдепа США, остается ключевой страной транзита для "груженных кокаином самолетов" из Южной Америки, которые затем летят в Соединенные Штаты. Это связано с ограниченной инфраструктурой и де-факто отсутствием властей в некоторых регионах страны, а также слабыми правоохранительными органами.

В 2019 году брата президента Гондураса, Тони Эрнандеса, признали виновным в США в организации "санкционированной государством" сети наркоторговли, отправлявшей тонны кокаина в Штаты. Прокуроры и свидетели связывали Хуана Эрнандеса с этой сетью, поскольку в наркоторговле, кроме его брата, был замешан и тогдашний начальник местной полиции, якобы действовавший от имени президента. Эрнандес отрицал все обвинения, ему так и не объявили подозрение. "Отсутствие расследования стало моментом торга в миграционном вопросе, который был ключевым для Трампа", – объясняет Волошина, уточняя, что с приходом Трампа к власти "США сильно давили на Гондурас, угрожая отказом в помощи стране, если Эрнандес не сдержит волны мигрантов".

Теперь Трамп уже не президент, но история с Эрнандесом продолжается. 9 марта на суде в США над гондурасским торговцем наркотиками Джованни Фуэнтесом Рамиресом в федеральной прокуратуре Нью-Йорка заявили, что у них есть свидетель, который присутствовал на встрече Эрнандеса и Рамиреса, когда те планировали контрабанду кокаина в США. В ходе одной из встреч, происходивших в 2013 и 2014 годах, президент Гондураса якобы сказал, что "хотел бы засунуть наркотики прямо в носы гринго, затопив США кокаином". Также его обвинили в защите лабораторий по производству наркотиков и путей контрабанды в США. И эта история может закончиться для Эрнандеса менее благоприятно из-за президентства Джо Байдена, миграционная политика которого отличается от подходов Трампа.

КАКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЖДУТ ГОНДУРАС

Сейчас новая американская администрация только начинает формировать внешнеполитическую повестку, в частности, и по Центральной Америке. Ранее Байден предлагал выделить $4 млрд помощи этому региону (в том числе Гондурасу), чтобы создать условия для развития экономики и уменьшения миграции в США. Теперь его планы могут усложнить не только обвинения в адрес Эрнандеса, но и недавний призыв ряда демократов к прекращению оказания финансовой помощи и продажи боеприпасов Гондурасу, а также к введению санкций против президента этой страны за наркоторговлю и коррупцию.

Ухудшение отношений между США и Гондурасом вполне возможно, говорит LIGA.net кандидат политических наук, аналитик Центра глобалистики Стратегия XXI и эксперт по странам Латинской Америки Александра Ковалева. Однако такой сценарий возможен только по воле Вашингтона, заявляет эксперт, ведь Гондурас "настолько плотно привязан к США, что вряд ли решится на это, поскольку разрыв связей будет иметь разрушительные последствия для ее экономики". По словам Ковалевой, суровость американских мер против Гондураса будет определяться реакцией политических элит этой страны, например, в случае, если США потребуют экстрадиции Эрнандеса.

Обвинения Эрнандесу – это удар по отношениям, которые могут принести в жертву войне с торговлей наркотиками, – заявляет эксперт-международник Денис Москалик

"Основные последствия ухудшения отношений с США для Гондураса будут, прежде всего, экономическими. Есть вероятность внедрения санкций против отдельных лиц и правящей партии, связь которой с наркокартелями расследуется. Для Гондураса США являются главным экономическим партнером, поэтому санкции могут больно ударить по стране", – говорит Ковалева.

Похожего мнения придерживается и эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик, утверждая LIGA.net, что нынешние обвинения в адрес Эрнандеса негативно скажутся на связях между странами: "Это удар по отношениям, которые могут принести в жертву войне с торговлей наркотиками". При этом отрицательные последствия может ощутить не только Гондурас, но и США ввиду потенциального роста нелегальной миграции.

Несколько другого взгляда придерживается Волошина, заявляя, что о качестве изменений отношений между странами говорить еще рано, но при этом отход Байдена от миграционной политики Трампа, "безусловно, меняет тональность диалога между ними": "Жесткая позиция о недопущении злоупотреблений и незаконной деятельности представителей высшей власти Гондураса свидетельствуют о прекращении лояльности США к Эрнандесу в обмен на его поддержку американской миграционной политики".

БУДЕТ ЛИ ВОЙНА С НАРКОКАРТЕЛЯМИ

Нынешняя ситуация с обвинениями президента Гондураса в причастности к наркотрафику в США напоминает историю конца 1980-х, когда Вашингтон вторгся в Панаму, в частности, под предлогом войны с наркосетью, организованной некогда американским союзником, экс-командующим вооруженными силами Панамы Мануэлем Норьегой.

Схожесть этих ситуаций видит и преподаватель кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова Екатерина Вакарчук. При этом она говорит LIGA.net, что если вторжение в Гондурас и произойдет, то это будет "локальная работа американской агентуры", поскольку даже по Венесуэле "Байден придерживается дипломатического подхода". При этом основной темой заинтересованности Байдена в Центральной Америке станет возобновление влияния в регионе.

Финансовая помощь, присутствие правоохранителей США на территории Гондураса и формирование новой власти продолжат оставаться основами антинаркотической политики США в этой стране, – заявляет Инна Волошина

Ковалева считает, что ситуация с Гондурасом отличается от истории с Панамой ввиду разного уровня стратегической заинтересованности Вашингтона – Панама нужна была США для контроля над каналом, являющимся ключевым для безопасности и экономики. Гондурас такого интереса не представляет, а потому и перспективы прямого вторжения нет. По ее словам, ближе всего к такому сценарию была Мексика, когда Трамп подумывал объявить наркокартели террористическими организациями, создав основания для вооруженного вмешательства.

В частности, во вторжении в Гондурас нет смысла, поскольку у США есть более цивилизованные механизмы борьбы с наркоторговлей, заявляет Волошина: "США достигли значительных успехов в борьбе с наркотрафиком из центральноамериканских государств. Это борьба с крупнейшими наркокартелями Мексики и Колумбии, связь с которыми инкриминируют президенту Гондураса. Финансовая помощь, присутствие правоохранителей США на территории Гондураса и формирование новой эффективной власти в этой стране продолжат оставаться основами американской антинаркотической политики".

Гондурас может стать одной из площадок демонстрации решимости США положить конец проблеме нелегальной наркоторговли, – заявляет аналитик Центра глобалистики Стратегия XXI Александра Ковалева

При этом вопрос войны США с наркотиками уже активизировался и сейчас новая администрация пытается определить собственную линию борьбы, говорит Ковалева. По ее словам, у Байдена заинтересованы не только в борьбе с наркопотоками в США, но и с нелегальными поставками американского оружия наркокартелям: "Гондурас может стать одной из площадок демонстрации решимости США положить конец проблеме нелегальной наркоторговли путем углубления сотрудничества с латиноамериканскими союзниками, что также поспособствует укреплению лидерских позиций супердержавы в регионе".

Об этом же говорит и Москалик, заявляя, что ситуация с Эрнандесом является продолжением ранее активизировавшейся американской борьбы с мексиканскими наркокартелями, и "Гондурас в этой войне – периферия". "Это не та ситуация, когда необходима прямая интервенция. Вероятные последствия – охлаждение отношений, санкции, политический кризис в Гондурасе и судебное преследование отдельных лиц, которые причастны к этому делу".

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