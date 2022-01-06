"Продукты на исходе, денег нет". Что происходит в Казахстане и зачем Путин ввел войска

В Казахстан вошли войска подконтрольного России военного блока Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Заявленный контингент – около 3000 человек. Прислать солдат попросил лично президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев под предлогом "террористической угрозы" и "внешнего вмешательства" в протесты.

"Столкновение российских войск с митингующими неизбежно, – говорит LIGA.net казахстанский оппозиционер Ермек Нарымбай. В 2016 году он был вынужден бежать из Казахстана и сейчас живет в Киеве. – Будет партизанская война, которая может перейти в чеченский вариант. Это воспринимается как российская интервенция".

В Алматы царит "полное безвластие", рассказывает LIGA.net житель города, политолог Виктор Ковтуновский: "После погромов улицы пустые. Не видно ни погромщиков, ни полиции. Магазины закрыты. Работают только мелкие, а они уже опустошены. Нет основных продуктов питания: молока, муки, хлеба, круп. У многих людей нет денег. Банки не работают".

"Кроме обращений президента в пустоту, мы вообще ничего не слышим и не видим. На улицах какие-то редкие люди требуют от властей прекратить стрелять. Вот что мы наблюдаем в нашем городе, где центральные улицы заполнены сожженной техникой", – добавляет бывший главред журнала ABAM bol Аян Шарипбаев, живущий в Алматы.

Что сейчас происходит в Казахстане, почему это важно и чем закончится военная интервенция России – рассказывает LIGA.net.

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МАРОДЕРЫ И ПОГРОМЫ В АЛМАТЫ

5 января вечером Токаев обратился к ОДКБ с призывом помочь в борьбе с "террористами". Он заявил, что Казахстан подвергся "внешней угрозе", а также "нападению, разрушению и вандализму" со стороны "террористических банд", а жители стали "жертвами нападения бандитов".

За несколько часов до этого в Telegram-каналах появились видео, на которых толпы неизвестных грабили магазины, жгли технику и разоружали силовиков. Правоохранители им почти не препятствовали.

"Мародерства нигде нет, кроме Алматы. Во многих городах были митинги, но все интеллигентно. А в Алматы интересно: мародеры действуют при полном отсутствии патрулей, будто специально создается такая обстановка. Мародеры используются как приманка для иностранных войск", – считает Нарымбай.

Нарымбай уверен: власти намеренно не мешали мародерам.

БАНКИ НЕ РАБОТАЮТ, ПРОДУКТЫ НА ИСХОДЕ

"В городе – полное безвластие", – утверждает Ковтуновский, живущий возле центра Алматы. Все еще отключен интернет, связь работает с перебоями, рассказывает он. Все хорошо только с аналоговым ТВ, дающим "крайне скудную и противоречивую информацию".

Ночью, говорит Ковтуновский, на улицах слышались звуки стрельбы, имели место столкновения. После этого правоохранители отчитались о "ликвидации" десятков зачинщиков и погибших силовиках.

Сейчас же улицы пустые, говорит Ковтуновский. Нет ни погромщиков, ни силовиков. Крупные магазины закрыты, мелкие опустошены. Банки и банкоматы не работают, у людей заканчиваются наличные.

Админздания в центре "просто догорают", многие магазины разграблены: "Мы выходим за продуктами, подышать воздухом. В том районе, где я живу, в целом спокойно. В других районах родственники видели, что по улицам ходили какие-то толпы. Бронетранспортеры ездили".

"Нам объявили, что в Алматы идет контртеррористическая операция, но нигде никаких признаков я не вижу реальных. Нет никаких патрулей, полиции. Сегодня совершенно пусто... Просто нас призывают оставаться в квартирах, не выходить на улицы, вот и все", – говорит Ковтуновский.

В стране полная неразбериха, рассказывает LIGA.net бывший главред журнала ABAM bol Аян Шарипбаев, который живет в Алматы: "С продуктами ситуация аховая. Все крупные супермаркеты закрыты, придворовые магазины работают на свой страх и риск. Транспорт не ходит. Ситуация серьезная и с каждым часом становится хуже".

Жители Алматы боятся, что останутся совсем без продуктов, добавляет он: "Наш рынок практически на 60% зависит от экспорта из РФ".

Банки обещали завтра наладить связь для обмена данными и деньгами. Но смогут ли они это сделать – неизвестно: прямо сейчас, утверждает Шарипбаев, стрельба на площади Алматы возобновилась (это сообщение мы получили в 17:25 по киевскому времени).

В Алматы застряла группа украинцев: не могут вылететь в Киев из-за остановки работы казахстанского аэропорта. Им пытаются помочь, заверили LIGA.net в МИД Украины. В министерство обратились 43 украинца, угрозы их безопасности нет. Они обеспечены временным жильем, на связи с дипломатами. Планируется, что аэропорт заработает завтра. МИД хочет вывезти их оттуда при первой же возможности.

"ПУТИН, ВВЕДИ ВОЙСКА"

Вчера поздно вечером, всего через пару часов после просьбы Токаева, военный блок РФ принял решение направить войска в Казахстан для "охраны важных государственных и военных объектов, содействия силам правопорядка". В РФ утверждают, что интервенция может продолжаться месяц - или пока власти страны не попросят их уйти.

Конкретно из РФ туда приехали подразделения ВДВ. По данным InformNapalm, переброшены росвоенные, которые участвовали в операции по захвату Крыма и агрессии против Украины.

Формально они действуют под эгидой ОДКБ. Но только формально: в ОДКБ – своеобразном противовесе НАТО – все решается Россией.

В прошлом году, когда Армения нуждалась в помощи "союзника" из-за войны в Карабахе, контролируемая Россией ОДКБ даже не вмешалась в конфликт. Ей было выгодно ослабление Еревана. В случае с Казахстаном решение об интервенции было принято моментально, и это тоже в интересах Кремля. Год назад в РФ территорию Казахстана прямо назвали "большим подарком со стороны России".

ОДКБ в Казахстане используется как прикрытие – чтобы "размазать" присутствие России, не исключает Нарымбай: "Нельзя же просто сказать, что российские войска входят. А ОДКБ звучит немножко цивилизованно".

Для Путина, считает оппозиционер, это "лакомый кусок" и возможность для "мягкой аннексии", – главным образом Северного Казахстана.

Решение Токаева о привлечении ОДКБ он объясняет "истерикой и страхом режима, которое вызвано неуверенностью в своих силовых структурах". Нарымбай называет его "глупым" и считает, что привлечение ОДКБ "похоронит весь авторитет Токаева в глазах людей".

"Само по себе наличие иностранных солдат взвинтит обстановку, особенно среди молодежи. А какой будет обстановка, если русские будут стрелять в митингующих? Пойдут коктейли Молотова, будет натуральная партизанская война, чеченский вариант", – считает Нарымбай.

У Ковтунского "сложное отношение" к интервенции ОДКБ: "Как житель города, который стоит на грани гуманитарной катастрофы, я приветствовал бы наведение порядка любыми способами. С другой стороны, я понимаю, что присутствие российских войск может спровоцировать... Возможны боестолкновения на улицах".

Как минимум в ближайший месяц в Казахстане будут находиться войска ОДКБ.

Изначально говорилось, что они будут охранять стратегические объекты и правопорядок, но в РФ уже предполагают, что сначала – "нейтрализация зачинщиков", лишь затем охрана.

В Евросоюзе надеются, что присутствие ОДКБ не будет подрывать независимость Казахстана. Брюссель наблюдает за наличием иностранных войск "с предосторожностью", сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель на встрече с представителями медиа в Киеве, на которой был и журналист LIGA.net.

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