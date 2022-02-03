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Судный день | Прости, Азимов: правил больше нет. Новая история LIGA.net с разработчиками ИИ (анонс)

Цей матеріал також доступний українською
Прости, Азимов: правил больше нет. Новая история LIGA.net с разработчиками ИИ (анонс) - Фото
Умное оружие. Колаж – Зарянова Таисия/LIGA.net
03.02.2022, 15:23

LIGA.net вместе с разработчиками автономных боевых систем и экспертами выяснила, готов ли мир к эпохе войны машин против людей

Писатель-фантаст Айзек Азимов еще в 1942 году оставил человечеству три правила, которые следовало учесть при создании искусственного интеллекта. Первое и главное: робот не может причинить вред человеку. Спустя 80 лет человечество отказалось от этих правил. Теперь искусственный интеллект может самостоятельно принять решение об убийстве человека.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан подписчикам LIGA.net в субботу, 5 февраля. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер". Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будем присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа, отключим показ рекламы и откроем доступ к чату с редакцией.

"Автономное принятие решения, открывать огонь или нет, – действительно революция. Если  человека убрать из уравнения, вся привычная мораль, этика и международное гуманитарное законодательство остаются за бортом", – рассказал LIGA.net Пол Шарр, автор книги "Армия без людей: автономное оружие и будущее войны", вице-директор Center for a New American Security.

Прости, Азимов: правил больше нет. Новая история LIGA.net с разработчиками ИИ (анонс)

"Искусственный интеллект способен обрабатывать огромный массив данных в реальном времени, управлять одновременно десятками, а то и сотнями машин, совершать маневры, которые человек-пилот не способен пережить, – добавляет Джордж О'Нил, специалист по системам искусственного интеллекта компании Northrop Grumman Corporation в разговоре с LIGA.net. – С другой стороны, там, где для человека не возникает малейших трудностей, искусственный интеллект может оказаться неимоверно слепым".

Классический сюжет "Терминатора" о судном дне: действительно ли умные боевые машины угрожают человечеству? Об этом новый спецтекст LIGA.net с конструкторами, изобретателями и специалистами в области искусственного интеллекта.

Это анонс материала. Полный текст будет разослан подписчикам LIGA.net в субботу, 5 февраля. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер". Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будем присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа, отключим показ рекламы и откроем доступ к чату с редакцией.

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Прости, Азимов: правил больше нет. Новая история LIGA.net с разработчиками ИИ (анонс)

Специальный корреспондент LIGA.net
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Искуственный интеллект война оружие технологии
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