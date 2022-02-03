Прости, Азимов: правил больше нет. Новая история LIGA.net с разработчиками ИИ (анонс)

Писатель-фантаст Айзек Азимов еще в 1942 году оставил человечеству три правила, которые следовало учесть при создании искусственного интеллекта. Первое и главное: робот не может причинить вред человеку. Спустя 80 лет человечество отказалось от этих правил. Теперь искусственный интеллект может самостоятельно принять решение об убийстве человека.

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"Автономное принятие решения, открывать огонь или нет, – действительно революция. Если человека убрать из уравнения, вся привычная мораль, этика и международное гуманитарное законодательство остаются за бортом", – рассказал LIGA.net Пол Шарр, автор книги "Армия без людей: автономное оружие и будущее войны", вице-директор Center for a New American Security.

"Искусственный интеллект способен обрабатывать огромный массив данных в реальном времени, управлять одновременно десятками, а то и сотнями машин, совершать маневры, которые человек-пилот не способен пережить, – добавляет Джордж О'Нил, специалист по системам искусственного интеллекта компании Northrop Grumman Corporation в разговоре с LIGA.net. – С другой стороны, там, где для человека не возникает малейших трудностей, искусственный интеллект может оказаться неимоверно слепым".

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Это анонс материала. Полный текст будет разослан подписчикам LIGA.net в субботу, 5 февраля. Хотите тоже получить эту историю? Оформите подписку "Партнер". Помимо доступа к спецтекстам, мы также еженедельно в воскресенье будем присылать вам пересказ 10 лучших текстов со всей планеты от лучших медиа, отключим показ рекламы и откроем доступ к чату с редакцией.

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