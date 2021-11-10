"Пусть Путин нас поддержит". На Балканах назревает новый конфликт: Запад опасается войны

Влиятельный пророссийский политик в Боснии расшатывает страну, угрожая расколом. На Западе опасаются, что его риторика может привести к распаду государства, дестабилизации региона и новой войне на Балканах. И в этом есть интерес России, которая поддерживает сербского сепаратиста на международной арене.

Что происходит в Боснии и будет ли новая война – разбиралась LIGA.net.

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"ШАНТАЖИРУЕТ, ЧТО СЕРБЫ ОТДЕЛЯТСЯ"

Мирное соглашение, положившее конец войне на Балканах в 1990-х, под угрозой. Об этом в начале ноября сообщил спецпредставитель ЕС и куратор от Запада в Боснии Кристиан Шмидт. Всему виной – действия одного из членов президиума БиГ (в стране эта должность приравнивается к президентской) – Милорада Додика. Он решил создать независимую армию и суд в регионе боснийских сербов.

Это "отделение без объявления", считает Шмидт: "Перспективы дальнейшего раскола и конфликта вполне реальны". Если Додик пойдет дальше, придется расширить миротворческую миссию в Боснии.

"Додик – главный сербский политик Боснии. Он выступает за возврат мирного соглашения в состояние конца 1990-х. Тогда Республика Сербская, например, имела право на свою армию", – говорит LIGA.net балканист Анатолий Демещук. Босния была единым государством, но регионам давали больше полномочий. В начале 2000-х пункты соглашения подкорректировали, чтобы "больше сшить страну".

В последние три года Додик только обостряет риторику, говорит Демещук: "Он постоянно шантажирует бошняков, что отделится".

Например, в конце октября полиция боснийских сербов провела "антитеррористические учения" на горнолыжном курорте на горе Яхорина. Эти действия Додика боснийцы и боснийские хорваты расценивают как "сепаратистскую провокацию", пишет AP News.

Именно из этого района сербские военные безжалостно обстреливали Сараево на протяжении всей войны 1991-95 годов в Боснии. В результате этих нападений тысячи жителей Сараево были убиты или ранены.

В ноябре Додик угрожал, что окружит казармы объединенной армии в Республике Сербской, чтобы вынудить их уйти. А если Запад помешает ему военным путем, – "помогут друзья". Так он намекает на Россию.

С ЧЕГО НАЧАЛСЯ КОНФЛИКТ И ПРИЧЕМ ТУТ СОГЛАШЕНИЕ

Дейтонское соглашение 1995 года разделило страну на два полуавтономных региона – Республику Сербскую и Федерацию БиГ. У каждого – своя администрация, но общее правительство.

Буферная зона для разделения Республики Сербской – округ Брчко, там проживают все три народа (боснийские сербы, хорваты, а также боснийцы), он находится под внешней администрацией.

Внутренние границы выглядят причудливо, считает Демещук: "В случае распада будут страшно неудобные границы. Возникнет вопрос о жизнеспособности такого организма".

В стране есть центральное правительство. Например, президиум БиГ – коллективный орган, аналогичный посту президента, который состоит из трех человек: представителей от бошняков, сербов и хорватов. В 2006 году там появились и объединенные Вооруженные силы.

"Босния и Герцеговина - искусственно сшитая страна. Соглашение закончило войну, создало страшно тяжелую систему госустройства, но не дало долгосрочных рецептов примирения. Прошло 26 лет, а страна все еще разделена", – объясняет Демещук.

Сербы недовольны, что им не дали создать независимую страну, а интегрировали в Боснию, говорит LIGA.net и эксперт-международник Центра политических студий Доктрина Денис Москалик.

"Босния – искусственно созданное государство из сторон, которые враждовали", – утверждает он. Тогда это сделали для прекращения войны, но она "далеко позади", а недовольство все растет.

Выполнение соглашения в военном плане контролируют миротворцы (с 1995 года командовало НАТО, а с 2004-го силы ЕС), а в гражданском – Офис верховного представителя. Это высший международный орган, имеющий право "навязывать решения правительству и увольнять чиновников, подрывающих усилия по примирению".

"Босния существует целостно и без войны только благодаря внешнему фактору. Если его убрать, то они разойдутся отдельно", – считает балканист Анатолий Демещук.

Формальная причина, которая позволила сателлиту России активизировать угрозы - изменения в Уголовный кодекс страны, которые запретили отрицать геноцид в Сребренице. Их перед уходом в отставку инициировал Верховный представитель по Боснии и Герцеговине Валентин Инцко. Теперь за это сажают на пять лет.

Додик использует это, продвигая идеи сепаратизма. "Сербы не должны соглашаться с этим решением. Это гвоздь в гроб Боснии. После этого страна не может функционировать, – заявил он. - Республика Сербская должна начать процесс роспуска, в БиГ нет диалога".

"Бошняки говорят, что были жертвами сербской агрессии. Сербы – проигравшая сторона, так что на них повесили всех собак, – объясняет Демещук. – Я их не оправдываю, они совершали военные преступления. В глазах Запада сербы вышли "плохими парнями". Поэтому они с радостью идут в объятия российского нарратива: если на Западе к нам относятся предвзято, то Путин нас поддержит".

ПРИЧЕМ ТУТ РОССИЯ

Кремль и Додик вообще говорят на одном языке. Лидер боснийских сербов называет Крым российским и утверждает, что Владимир Путин "бескорыстно помогает" Республике Сербской.

Россия в ответ поддерживает риторику Додика в Совбезе ООН.

Когда 3 ноября Совбез голосовал за продление миротворческой миссии в Боснии и Герцеговине, РФ угрожала наложить вето на миротворцев. В обмен на свой голос она требовала упразднить Офис верховного представителя, который возглавил Шмидт (хотя у Совбеда ООН нет таких полномочий), а также называла доклад о сложной ситуации в стране "предвзятым и антисербским", требуя не заслушивать его.

С аналогичным требованием – убрать куратора от Запада из страны – выступает и Додик. Пока безуспешно.

Все, что удалось России на данном этапе – это исключить упоминание об ОВП из резолюции. Члены Совбеза все равно заслушали доклад, его отправил им генсек ООН Антониу Гутерриш.

Представитель США Линда Томас-Гринфилд заявила, что Босния "переживает критический момент в своей послевоенной истории". Она призывает Додика прекратить "накаленную риторику": его угрозы выходом из Боснии – это опасный путь для всего Балканского региона.

Россия объективно заинтересована в нестабильности и усилении сербского фактора на Балканах, говорит Демещук.

"Интерес России – усиливать присутствие на Балканах и иметь в ЕС и НАТО троянских коней, – объясняет он. – Страны, которые формально являются членами евроатлантического сообщества, но имеют серьезные пророссийские симпатии... Если бы в один день в регионе все стабилизировалось, то РФ потеряла бы рычаг влияния".

При этом Демещук считает, что для РФ Балканы не являются основной точкой интересов, и переоценивать их роль не стоит.

"Россия ведет закулисные игры на Балканах, но пока это не основная зона интересов Москвы", – считает Демещук.

В НАТО отмечают деструктивную деятельность Кремля: "Мы призываем Россию играть конструктивную роль на Западных Балканах. Мы регулярно видим, что Россия делает обратное. Любое вмешательство извне во внутренние демократические процессы недопустимо".

"Россия давно проводит активные информационные операции на Балканах, чтобы расшатать ситуацию", – утверждает Москалик. Кремль заинтересован в реактивации конфликта, поскольку это отвлечет внимание США и ЕС от других направлений и создаст дополнительный предмет торга на международной арене: "Тогда Москва выступит в позиции миротворца, который решает конфликт в Европе".

НАСКОЛЬКО ВСЕ СЕРЬЕЗНО И ЧТО ДАЛЬШЕ

8 ноября Додик встретился с зампомощника госсекретаря США Габриэлем Эскобаром. После этой встречи он объявил, что "никто не призывал к войне как к возможному варианту". Но продолжает настаивать, что сербы могут отделиться от остальной части страны.

Угроза дальнейшей эскалации есть, хотя пока невелика, считает Москалик: "Сценарий начала войны маловероятен. Руководство Республики Сербской привлекает к себе внимание и требует экономических преференций от США и ЕС... Это основной сценарий развития конфликта, который работает десятилетиями – вспышку вражды просто закидывают иностранными деньгами".

Додику не позволят сепарировать Республику Сербскую, уверен Демещук. Именно на такой случай в стране присутствуют западные миротворцы. Еще один рычаг - экономическое принуждение к миру. А Белград хоть и поддерживает Додика, но уважает целостность Боснии и не хотел бы иметь "экономические бремя" в виде Республики Сербской.

"Не исключаю, что давлением и шантажом сербы выбьют больше прав, но начало конфликта в ближайшей перспективе не очень вероятно", – считает Демещук.

Босния и Косово – до сих пор самые проблемные точки на Балканах, напоминает он: "Война прекратилась, достигнуты определенные договоренности, а долгосрочного решения нет… В центре Европы есть проблемная зона, где всякое может случиться".

По его мнению, если в Боснии "что-то начнется, то это прямо повлияет на соседей": такие конфликты обычно взаимосвязаны. "Это может разрушить архитектуру безопасности. Там очень сильный национализм. С этим тяжело что-то сделать", – говорит эксперт по Балканам.

С ним согласен и Москалик: "Если в Боснии начнется война, то мы наверняка увидим эскалацию насилия в других регионах со смешанным населением... Важно купировать этот конфликт на подъеме".

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