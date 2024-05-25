Первый робот Unimate, созданный в 1954 году, был на вакуумных лампах, весил более двух тонн и выполнял ограниченное количество задач, которые хранились у него в памяти на магнитной ленте.

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Сейчас робот-собака Spot уже состоит из пяти камер, тысяч микропроцессоров, имеет по три двигателя в каждой ноге, весит 30 килограммов, ориентируется в пространстве, может управляться вручную или принимать решения самостоятельно. Его можно оснастить различными датчиками и другими полезными нагрузками и настроить для выполнения конкретных задач.

Прошло 70 лет. И рынок робототехники с нуля достигнет отметки в $176 млрд к 2025 году. Для сравнения, годовой ВВП Украины в 2022 году составил $160,5 млрд.

В этом тексте редакция LIGA.net хочет больше рассказать об эволюции робототехники и ее возможностях, а также исследовать вопрос, станем ли мы безработными из-за роботов.

Этот текст мы подготовили вместе со специалистами университетов Карнеги-Меллона, Тафтса, Людвига-Максимилиана (Мюнхен), Scuola Superiore Sant'Anna (Пиза), компаниями Boston Dynamics и Nvidia и специалистами аналитической компании Markets and Markets.