Перший робот Unimate, якого створили у 1954 році, був на вакуумних лампах, важив понад дві тонни та виконував обмежену кількість завдань, які зберігалися у нього в пам’яті на магнітній стрічці.

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Зараз робот-собака Spot вже складається з п’яти камер, тисяч мікропроцесорів, має по три двигуни в кожній нозі, важить 30 кілограмів, орієнтується в просторі, може керуватися вручну чи ухвалювати рішення самостійно. Його можна оснастити різноманітними датчиками та іншим корисним навантаженням і налаштувати для виконання конкретних завдань.

Минуло 70 років. І ринок робототехніки з нуля досягне відмітки у $176 млрд до 2025 року. Для порівняння — річний ВВП України у 2022 році становив $160,5 млрд.

В цьому тексті редакція LIGA.net хоче розповісти більше про еволюцію робототехніки та її можливості, а також дослідити питання, чи станемо ми безробітними через роботів.

Цей текст ми підготували разом зі спеціалістами університетів Карнегі-Меллона, Тафтса, Людвіга-Максиміліана (Мюнхен), Scuola Superiore Sant'Anna (Піза), компаніями Boston Dynamics та Nvidia й спеціалістами аналітичної компанії Markets and Markets.