Впервые за период полномасштабной войны 19 российских дронов залетели на 300 км вглубь территории Польши. Европейские лидеры обсуждают, как укрепить оборону и что делать с подобными инцидентами, которые, кажется, не подпадают под определение "атаки".

Польский евродепутат Роберт Бедрон убежден: стая дронов – не случайность.

"Россия сознательно тестирует реакцию Польши. Это не просто провокация, а создание базы данных о реакции Польши на такие события", – говорит LIGA.net и военный эксперт варшавского аналитического центра Casimir Pulaski Foundation Рубен Джонсон.

Из этого текста вы узнаете:

как НАТО реагировало на инцидент и сработала ли его оборона;

какие конкретно технические и разведывательные данные Россия могла собирать в Польше;

зачем на дронах устанавливать SIM-карты для взлома мобильных сетей;

что российские дроны над Польшей означают для Украины.