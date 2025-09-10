Росія збирає дані про Польщу: стан ППО, час реакції та розвідка – все про атаку дронів
Уперше за період повномасштабної війни 19 російських дронів залетіли на 300 км вглиб території Польщі. Європейські лідери обговорюють, як зміцнити оборону і що робити з подібними інцидентами, які, здається, не підпадають під визначення "атаки".
Польський євродепутат Роберт Бедрон переконаний: стая дронів – не випадковість.
"Росія свідомо тестує реакцію Польщі. Це не просто провокація, а створення бази даних про реакції Польщі на такі події", – каже LIGA.net і військовий експерт варшавського аналітичного центру Casimir Pulaski Foundation Рубен Джонсон.
З цього тексту ви дізнаєтесь:
як НАТО реагувало на інцидент і чи спрацювала його оборона;
які конкретно технічні та розвід- дані Росія могла збирати у Польщі;
навіщо на дронах встановлювати SIM-карти для зламу мобільних мереж;
- що російські дрони над Польщею означають для України.
