Парламент Грузии 15 апреля приступит к рассмотрению в юридическом комитете законопроекта о прозрачности иностранного влияния, копирующего российских "иноагентов". Он уже вызвал волну массовых протестов в Тбилиси неделю назад – не исключено, что они возобновятся.

Грузинские власти хотят закрыть стране путь на Запад, разделить общество и победить осенью на парламентских выборах. У них ничего не получится, потому что большинство грузин – за Европу, говорит LIGA.net оппозиционный депутат грузинского парламента Хатия Деканоидзе.

Власти стремятся дискредитировать проевропейские силы и получить дополнительные голоса к выборам, соглашается с ней в комментарии LIGA.net главный редактор SOVA News Марта Ардашелия (Тбилиси).

Проталкивая закон об "иноагентах", руководство Грузии выполняет волю Москвы, добавляет LIGA.net бывший замминистра юстиции Украины, старший партнер юридической компании Rasons Legal Гия Гецадзе. Но народ не даст этого сделать. Даже если массовые акции перерастут в новую войну России против Грузии.

Что происходит в Грузии и какие могут быть последствия – разбор.

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Закон об иностранных агентах – попытка №2

Протесты из-за законопроекта об "иностранных агентах" начались в Тбилиси 9 апреля. Депутаты должны рассмотреть его 15 апреля. Президент Саломе Зурабишвили обещает применить вето – считает идею с "иноагентами" саботажем европейского будущего Грузии. Но парламент может его преодолеть, как уже бывало.

Правящая партия Грузинская мечта пытается принять закон уже во второй раз. 7 марта 2023 года парламент одобрил его в первом чтении. В Тбилиси начались массовые протесты, дошло до штурма парламента и столкновений с полицией. Тогда власти отозвали законопроект.

3 апреля 2024 года лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе заявил, что его таки рассмотрят. Премьер Ираклий Кобахидзе добавил: примут даже вопреки негативной реакции общества.

Законопроект осудили оппозиция, евродепутаты, правительство Германии, генсек НАТО, Офис верховного комиссара по правам человека ООН, Государственный департамент США. В Кремле – похвалили.

Также Мечта внесла предложение поправок в Конституцию о запрете "ЛГБТ-пропаганды" – еще одна калька из российской реальности.

Марш свободы в Тбилиси 9 апреля (Фото: Диана Шанава/SOVA News)

Грузинская мечта – мечтает закрыть движение в ЕС

Биндина Иванишвили (спонсор и почетный глава Грузинской мечты) хочет забрать у Грузии перспективы движения в ЕС, разделить общество, потому что это поможет его партии снова выиграть выборы, но он ошибается, говорит Деканоидзе. До 90% грузин хотят интеграции в Евросоюз.

В Грузии 26 октября пройдут парламентские выборы. У Грузинской мечты дела не очень, в том числе с экономикой страны – несмотря на некоторые хорошие цифры из-за миграции россиян, говорит LIGA.net Марта Ардашелия. Уровень жизни обычных грузин ухудшается. Статистика указывает на рост эмиграции, в основном молодежи.

"Мечта борется за каждый голос и выбрала путь дискредитации прозападных избирателей. Действуют путинскими методами: часть населения считают хорошими, другую – плохими. Их стравливают и выезжают на этом. Пытаются разыграть такой сценарий", – считает Ардашелия.

Ценности, за которые Грузия могла гордиться собой, пренебрегаются властями, добавляет Ардашелия. Мечта борется за правого консервативного избирателя. И даже конкурирует в этом с пророссийскими силами, являющимися ее сателлитами. 8 апреля запретили прокремлевскую партию Консервативное движение, потому что не хотят делиться даже 3-4% избирателей.

Справка Согласно законопроекту, грузинские медиа и неправительственные организации, получающие более 20% финансирования из-за границы, должны зарегистрироваться в специальном



Отказ от регистрации "иноагентов" карается штрафом до $9 400. Согласно законопроекту, грузинские медиа и неправительственные организации, получающие более 20% финансирования из-за границы, должны зарегистрироваться в специальном реестре "агентов иностранного влияния" . Их деятельность будет контролировать Министерство юстиции.Отказ от регистрации "иноагентов" карается штрафом до $9 400.

Властям хочется закрыть независимые медиа, неправительственные организации, ведущие независимый мониторинг и не зависящие от денег олигарха Биндзины Иванишвили, говорит Ардашелия: чтобы жить в мире, который рисует пропаганда через государственные телеканалы. Несколько лет назад Иванишвили сказал: "Если выключите оппозиционные каналы, жизнь в Грузии станет прекрасной". Его партия этого и добивается.

Марш свободы в Тбилиси 9 апреля (Фото: Диана Шанава/SOVA News)

Российская империя пытается обозначить границы влияния на бывших советских сателлитов и добивается законов, неприемлемых для западных партнеров, говорит LIGA.net Гия Гецадзе.

"Мечта хочет закрыть европерспективы Грузии и проводит политику, сближающую с Россией. Если примем во внимание, что Кыргызстан 2 апреля принял такой же закон об "иногентах", увидим в этом стратегию Москвы", – убежден Гецадзе.

Однако, уверенно добавляет он, партии власти не удастся протолкнуть скандальный закон – грузины, особенно молодежь, этого не допустят. "Партийная принадлежность уже без разницы", – объясняет он.

"Грузины будут сопротивляться"

Когда началось полномасштабное вторжение в феврале 2022 года, большинство грузин не только поддержали Украину, но и считали своей войной за независимость, говорит Гецадзе (85% называли Россию главной угрозой для соседей, свидетельствует опрос NDI за февраль-март 2022 года. – Ред.). Грузины понимают, что у них есть окно возможностей, чтобы вырваться из советской империи.

Протесты сложно прогнозировать. Прозападная часть населения точно не будет мириться, считает Ардашелия. Да и пророссийская часть – не за дружбу с Путиным, хоть и хочет зарабатывать на россиянах, продавать им санкционные товары, имеет просоветские сантименты, считает Россию великой. Но даже она думает, что Запад – лучший выбор Грузии.

"Мечта получит отпор, если дальше будет продавливать закон, отсекая западное будущее. Грузины не хотят в прошлое. Властям вряд ли удастся применить у нас на практике риторику, характерную для российского общества. У грузин другая политическая культура, традиции протестов", – рассказывает Ардашелия.

Так что протесты возобновятся, убеждена Деканоидзе.

"Не знаю, какой будет новая волна протестов. Будут ли идти до конца. Или Грузинская мечта быстро откажется от идеи, чтобы все пошло на спад", – говорит Гецадзе. Сила и активность акций будут зависеть от власти: "Не думаю, что грузины допустят принятие закона".

Может ли Россия воспользоваться нестабильностью и начать новое вторжение в Грузию, если уличные акции перерастут в новую революцию? Деканоидзе считает, что нет.





"РФ ведет постоянную агрессию против нас. Оккупировала 20% территории, продолжает ползучую оккупацию, убивает наших граждан. Россияне хотят, чтобы Иванишвили победил, будут его поддерживать, но вторжение исключаю. Россия ослаблена из-за войны в Украине. Поэтому борьба украинцев за свободу значит также борьбу за нас", – говорит она.

Гецадзе не исключает негативный сценарий для Грузии.



В 2008-м, во время восьмидневной войны, в Тбилиси выступал легендарный польский президент Лех Качиньский, вспоминает он: "Сказал, если сейчас не защитим Грузию, следующей будет Украина, дальше – Польша. Ему не верили – что РФ нападет на Украину. От россиян можно всего ожидать. Но мы все равно будем защищать свои ценности".