Парламент Грузії 15 квітня розпочне розгляд в юридичному комітеті законопроєкту про прозорість іноземного впливу, який копіює російських "іноагентів". Він уже викликав хвилю масових протестів у Тбілісі тиждень тому – не виключено, що вони поновляться.

Грузинська влада хоче закрити країні шлях на Захід, розділити суспільство і перемогти восени на парламентських виборах. В неї нічого не вийде, бо більшість грузин – за Європу, каже LIGA.net опозиційна депутатка грузинського парламенту Хатія Деканоїдзе.

Влада прагне дискредитувати проєвропейські сили й отримати додаткові голоси до виборів, погоджується з нею в коментарі LIGA.net головна редакторка SOVA News Марта Ардашелія (Тбілісі).

Проштовхуючи закон про "іноагентів", керівництво Грузії виконує волю Москви, додає LIGA.net колишній заступник міністра юстиції України, старший партнер юридичної компанії Rasons Legal Гія Гецадзе. Але народ не дасть цього зробити. Навіть якщо масові акції переростуть у нову війну Росії проти Грузії.

Що відбувається в Грузії та які можуть бути наслідки – розбір.

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Закон про іноземних агентів – спроба №2

Протести через законопроєкт про "іноземних агентів" розпочалися у Тбілісі 9 квітня. Депутати мають розглянути його 15 квітня. Президентка Саломе Зурабішвілі обіцяє застосувати вето – вважає ідею з "іноагентами" саботажем європейського майбутнього Грузії. Але парламент може його здолати, як уже бувало.

Правляча партія Грузинська мрія пробує ухвалити закон вже вдруге. 7 березня 2023-го парламент схвалив його у першому читанні. У Тбілісі почалися масові протести, дійшло до штурму парламенту і сутичок із поліцією. Тоді влада відкликала законопроєкт.

3 квітня 2024 лідер парламентської більшості Мамука Мдінарадзе заявив, що його таки розглянуть. Прем’єр Іраклій Кобахідзе додав: ухвалять навіть всупереч негативній реакції суспільства.

Законопроєкт засудили опозиція, євродепутати, уряд Німеччини, генсек НАТО, Офіс верховного комісара з прав людини ООН, Державний департамент США. У Кремлі – похвалили.

Також Мрія внесла пропозицію правок до Конституції про заборону "ЛГБТ-пропаганди"- ще одна калька з російської реальності.

Марш свободи в Тбілісі 9 квітня (Фото: Діана Шанава/SOVA News)

Грузинська мрія – мріє закрити рух до ЄС

Біндзіна Іванішвілі (спонсор і почесний голова Грузинської мрії) хоче забрати в Грузії перспективи руху в ЄС, розділити суспільство, бо це допоможе його партії знову виграти вибори, але він помиляється, каже Деканоїдзе. До 90% грузинів хочуть інтеграції в Євросоюз.

У Грузії 26 жовтня відбудуться парламентські вибори. У Грузинської мрії не надто добрі справи, зокрема з економікою країни – попри певні хороші цифри через міграцію росіян, каже LIGA.net Марта Ардашелія. Рівень життя звичайних грузинів погіршується. Статистика вказує на зростання еміграції, переважно молоді.

"Мрія бореться за кожен голос і вибрала шлях дискредитації прозахідних виборців. Діють путінськими методами: частину населення вважають хорошими, іншу – поганими. Їх нацьковують і виїжджають на цьому. Пробують розіграти такий сценарій", – вважає Ардашелія.

Цінності, за які Грузія могла пишатися собою, зневажаються владою, додає Ардашелія. Мрія бореться за правого консервативного виборця. І навіть конкурує в цьому з проросійськими силами, які є її сателітами. 8 квітня заборонили прокремлівську партію Консервативний рух, бо не хочуть ділитися навіть 3-4% виборців.

Довідка За законопроєктом, грузинські медіа та неурядові організації, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, мають зареєструватися у спеціальному



Відмова від реєстрації "іноагентів" карається штрафом до $9 400. За законопроєктом, грузинські медіа та неурядові організації, які отримують понад 20% фінансування з-за кордону, мають зареєструватися у спеціальному реєстрі "агентів іноземного впливу" . Їх діяльність контролюватиме Міністерство юстиції.Відмова від реєстрації "іноагентів" карається штрафом до $9 400.

Владі хочеться закрити незалежні медіа, неурядові організації, які ведуть незалежний моніторинг і не залежать від грошей олігарха Біндзіни Іванішвілі, каже Ардашелія: щоб жити в світі, який малює пропаганда через державні телеканали. Кілька років тому Іванішвілі сказав: "Якщо вимкнете опозиційні канали, життя в Грузії стане прекрасним". Його партія цього й добивається.

Марш свободи в Тбілісі 9 квітня (Фото: Діана Шанава/SOVA News)

Російська імперія намагається означити межі впливу на колишніх радянських сателітів, тож добивається законів, неприйнятних для західних партнерів, каже LIGA.net Гія Гецадзе.

"Мрія хоче закрити європерспективи Грузії та проводить політику, яка зближує з Росією. Якщо візьмемо до уваги, що Киргизстан 2 квітня ухвалив такий самий закон про "іногентів", побачимо в цьому стратегію Москви", – переконаний Гецадзе.

Однак, упевнено додає він, партії влади не вдасться проштовхнути скандальний закон – грузини, особливо молодь, цього не допустять. "Партійна приналежність вже не має значення", – пояснює він.

"Грузини чинитимуть опір"

Коли розпочалося повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року, більшість грузинів не лише підтримали Україну, але й вважали своєю війною за незалежність, каже Гецадзе (85% називали Росію головною загрозою для сусідів, свідчить опитування NDI за лютий-березень 2022 року. – Ред.). Грузини розуміють, що у них є вікно можливостей, аби вирватися з радянської імперії.

Протести важко прогнозувати. Прозахідна частина населення точно не миритиметься, вважає Ардашелія. Та й проросійська частина – не за дружбу з Путіним, хоч і хоче заробляти на росіянах, продавати їм санкційні товари, має прорадянські сентименти, вважає Росію великою. Але навіть вона думає, що Захід – найкращий вибір для Грузії.

"Мрія отримає відсіч, якщо далі протискатиме закон, відсікаючи західне майбутнє. Грузини не хочуть в минуле. Владі навряд чи вдасться застосувати у нас на практиці риторику, яка характерна для російського суспільства. У грузинів інша політична культура, традиції протестів", – розповідає Ардашелія.

Тож протести поновляться, переконана Деканоїдзе.

"Не знаю, якою буде нова хвиля протестів. Чи йтимуть до кінця. Чи Грузинська мрія швидко відмовиться від ідеї, щоб усе пішло на спад", - каже Гецадзе. Сила й активність акцій залежатимуть від влади: "Не думаю, що грузини допустять ухвалення закону".

Чи може Росія скористатися нестабільністю та розпочати нове вторгнення у Грузію у разі, якщо вуличні акції переростуть у нову революцію? Деканоїдзе вважає, що ні.





"РФ веде постійну агресію проти нас. Окупувала 20% території, продовжує повзучу окупацію, вбиває наших громадян. Росіяни хочуть, щоб Іванішвілі переміг, будуть його підтримувати, але вторгнення виключаю. Росія ослаблена через війну в Україні. Тому боротьба українців за свободу означає теж боротьбу за нас", – каже вона.

Гецадзе не виключає негативного сценарію для Грузії.



2008-го, під час восьмиденної війни, у Тбілісі виступав легендарний польський президент Лех Качинський, пригадує він: "Сказав, якщо нині не захистимо Грузію, наступною буде Україна, далі – Польща. Йому не вірили – що РФ нападе на Україну. Від росіян можна всього очікувати. Але ми все одно захищатимемо свої цінності".