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Фоторепортаж | Самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года и тысячи жертв: хроника событий в фото

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Самое сильное землетрясение в Турции с 1939 года и тысячи жертв: хроника событий в фото - Фото
Последствия землетрясения в Турции и Сирии (Фото: EPA)
06.02.2023, 21:56

Более 2500 погибших, и эти данные не окончательны. Президент Турции Реджеп Эрдоган объявил в стране семидневный траур

6 февраля в Турции и Сирии произошла серия мощных землетрясений магнитудой 7,7 . По словам турецкого президента Реджепа Эрдогана, эти землетрясения стали самыми мощными с 1939 года.

С каждым часом количество жертв растет. По состоянию на данный момент пострадало около 11 000 человек, погибло более 2500 человек. В турецких провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османия, Газиантеп, Шанлиурфа, Адиаман, Малатья и Хатай разрушены 2834 постройки.

LIGA.net собрала фото событий в Турции и Сирии 6 февраля.

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Землетрясение повлекло за собой обрушение зданий и ударные волны над северо-западом Сирии, Кипра и Ливана.

Турецкие спасатели оказывают помощь пострадавшей возле здания, разрушенного в Диярбакыре. После землетрясения в Турции поступило 24 обращения об отсутствии связи с находящимися в зоне стихийного бедствия украинцами, сообщил в Facebook спикер МИД Олег Николенко.

Спасатели работают на месте здания, которое разрушилось после землетрясения в городе Арманаз, провинция Идлиб, Сирия.

Через несколько часов после землетрясения для пострадавших организовали пункты, где можно получить медицинскую помощь, согреться и поесть.

Общественные активисты Пакистана собрались в Исламабаде, чтобы почтить память погибших в результате землетрясений.

В Турцию и Сирию отправились иностранные спасатели из Польши, Румынии, Швеции, Греции и других стран. К поискам людей под завалами привлекут специально обученных служебных собак.

В 1939 году от сверхмощного землетрясения в Турции погибли более 32 000 человек, в 1999 году – более 17 000 человек.

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