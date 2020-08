После президентских выборов в Беларуси прошло 10 дней. Эти дни изменили страну: массовые протесты, жесткие стычки с силовиками, избиения и убийства митингующих, тысячи задержанных, пытки в СИЗО, женский марш, забастовки на крупнейших заводах страны, двухсоттысячный мирный митинг...

Чем закончится революция в Беларуси – станет ясно в ближайшие недели или даже дни. Но уже очевидно, переломный момент наступил. Общество консолидировано и требует перемен.

Особенность беларуского протеста – полная децентрализация, здесь не было оппозиционных партий, движений, сильных общественных организаций, харизматичных лидеров. Светлана Тихановская – единственный реальный оппозиционный кандидат. Но и она "случайный" человек, баллотировалась, чтобы поддержать мужа Сергея, арестованного в мае.

Революция в Беларуси стала возможна благодаря: активистам, журналистам, небезразличным и инициативным гражданам, лидерам сообществ и тысячам людей, которые не побоялись рискнуть свободой, здоровьем и жизнью ради справедливости и перемен. Кто они "невидимые" герои протестов. LIGA.net поговорила с беларускими журналистами, чтобы определить их.

Опасаясь за безопасность людей, мы публикуем имена тех, кто дал на это согласие или о ком уже было известно.

34-летний Александр Тарайковский – первая жертва протестов в Беларуси. Молодой человек погиб на второй день протестов, вечером 10 августа, во время жестокого подавления мирных протестов в Минске.

Гибель Александра Тарайковского беларуские власти признали в ту же ночь, но причину смерти определили, как "взрыв неустановленного устройства". По версии следствия, это устройство в руках держал Тарайковский и якобы собирался бросить в силовиков.

В Беларуси в эту версию не верят. Ранение активиста попало в объективы журналистов Associated Press, на котором видно как мужчина, похожий на Тарайковского, падает на землю после выстрела со стороны ОМОНа. В руках Тарайковского в тот момент ничего не держал.



"В эпицентре протестов он оказался случайно. Я ему звонила в 22.20, он сказал, что на Пушкинской и что там ужас, что творится, что идет домой. Я уточнила: "Ты один?", он сказал, что один. Я его искала два дня, и только к концу второго дня с отцом связался следователь и сообщил", — рассказала изданию TUT.by супруга Александра.



Попрощаться с Александром Тарайсковским собрались тысячи беларусов с цветами и флагами. Когда из ритуального зала вынесли гроб, люди вставали на колени, Александра провожали со словами «Слава герою» и «Жыве Беларусь!», а затем исполнили гимн "Магутны Божа".

У Александра Тарайковского осталась жена и трехлетняя дочь.



Степан Путило – 22-летний беларуский журналист, основатель крупнейшего беларуского Telegram-канала Nexta Live. В разгар протестов Nexta Live стал главным источником информации о происходящем в Беларуси, как в стране, так и за его пределами.

Проект Nexta начался пять лет назад как YouTube-канал. Тогда 17-летний Путило публиковал обзоры новостей в Беларуси, документальные фильмы о политической жизни в стране, ядерной аудиторией канала была молодежь.

"Если ты не интересуешься политикой, то завтра политика заинтересуется тобой, а ты не будешь знать, что с этим делать", — говорил Путило правозащитному сайту Charter97.

Telegram-канал Nexta Live, продолжение YouTube проекта, Путило создал за два года до начала протестов в Беларуси – осенью 2018-го. На тот момент он учился в Польше, в команду вошли еще трое беларусов, тоже эмигрировавших в Польшу.

С самого начала источниками информации были жители Беларуси, которые анонимно присылали новости, нередко на канале появлялись инсайды и "сливы" из МВД Беларуси.

Неудивительно, что Nexta и его основатель попадали в поле зрения властей. В 2018-м на Путило попытались завести уголовное дело по статье "Оскорбление президента" за ролики на YouTube. Через год его документальный "Лукашенко. Уголовные материалы" набрал на YouTube-канале почти 3 млн просмотров и вошел в список экстремистских по решению министерства информации Беларуси.

Но настоящий информационный вес Nexta получил в дни протестов, когда аудитория канала за пару дней выросла с 300 000 до 2 млн.

Пока у беларусов периодически пропадал доступ в интернет, "ломались" мессенджеры, поисковики, команда Путило оперативно информировала о происходящем, находясь в Польше.



На канале сообщают планы на протест: в котором часу и где собираться на митинг, идёт координация действий митингующих, сообщается о передвижениях ОМОНа, все это иллюстрируется яркими видео и фото.

The police are trying to grab the protesters one at a time. The arrest is followed by severe beating.#ЛукашенкоУходи #LukashenkoGoAway#Belarus pic.twitter.com/NqpjYLXtxq