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У новому випуску:

- Шпигунські ігри. Китай та Росія посилили спроби вербування розлючених федеральних чиновників — розвідка США (CNN)

- Ринкова напруга зростає. Наскільки великою є американська біржова бульбашка (Financial Times)

- Попередження здешевінням. Низькі ціни, як попередження про великі економічні проблеми, що стоять перед Китаєм (Associated Press)

- Неочевидний лідер. Людина, яка може змінити Європу (The Atlantic)

- Війни майбутнього. Зміни клімату й глобальне потепління створюють передумови для нових конфліктів за володіння територіями (Foreign Affairs)

- Солодка контрабанда. Як виробники Coca Cola, M&M’s та інші отримують один з основних інгредієнтів своїх виробів зі знищеного війною Судану (Reuters)

- Проблиск надії. Вчені виявили ензим, що сповільнює розвиток ракових клітин (SciTechDaily)

- Перші наслідки антиваксерства. Релігійні громади Західного Техасу, що зіткнувся з епідемією кору, продовжують відмовлятися від щеплень (Associated Press)

- Приховане шпигунство. Як зупинити "тихе" відстеження вашого телефону компанією Google (Forbes)

- Спочатку миша, потім — мамонт. Вчені виростили генномодифіковану волохату мишу, після якої візьмуться за відродження мамонтів (The Guardian).