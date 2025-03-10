Шпигунство Google, Контрабанда від Coca-Cola, Вчені клонують мамонта. Найкращі історії світу
У новому випуску:
- Шпигунські ігри. Китай та Росія посилили спроби вербування розлючених федеральних чиновників — розвідка США (CNN)
- Ринкова напруга зростає. Наскільки великою є американська біржова бульбашка (Financial Times)
- Попередження здешевінням. Низькі ціни, як попередження про великі економічні проблеми, що стоять перед Китаєм (Associated Press)
- Неочевидний лідер. Людина, яка може змінити Європу (The Atlantic)
- Війни майбутнього. Зміни клімату й глобальне потепління створюють передумови для нових конфліктів за володіння територіями (Foreign Affairs)
- Солодка контрабанда. Як виробники Coca Cola, M&M’s та інші отримують один з основних інгредієнтів своїх виробів зі знищеного війною Судану (Reuters)
- Проблиск надії. Вчені виявили ензим, що сповільнює розвиток ракових клітин (SciTechDaily)
- Перші наслідки антиваксерства. Релігійні громади Західного Техасу, що зіткнувся з епідемією кору, продовжують відмовлятися від щеплень (Associated Press)
- Приховане шпигунство. Як зупинити "тихе" відстеження вашого телефону компанією Google (Forbes)
- Спочатку миша, потім — мамонт. Вчені виростили генномодифіковану волохату мишу, після якої візьмуться за відродження мамонтів (The Guardian).