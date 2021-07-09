В конце июня экс-премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров российской компании Зарубежнефть. Его не смутила агрессивная политика Кремля, который систематически нарушает международное право и сеет нестабильность по всему миру, в частности там, где присутствуют непосредственно французские интересы.

Но Фийон не одинок в своем желании работать на Россию. Есть множество бывших европейских политиков и чиновников, которые нашли работу в РФ. И их услуги недешево обходятся Кремлю: например, один иностранный член совета директоров Роснефти получает от $500 000 до $600 000 в год. А годовая зарплата экс-канцлера Шредера в руководстве первого Северного потока, по разным данным, составляла от $300 000 до $1,8 млн. Официально зарегистрированные российские лоббисты в структурах ЕС стоят не менее $3,5 млн в год.

Большинство экс-чиновников в итоге занимаются не только бизнесом, но и продвижением российских политических интересов. Коррупция – это один из ключевых элементов экспорта РФ в страны Европы, объясняет эксперт по информационным технологиям, замминистра информполитики Украины (2017-2019 годов) Дмитрий Золотухин. LIGA.net рассказывает о девяти западных политиках, которые нашли работу под боком у Кремля, а также объясняет, зачем эти люди нужны России и как она использует коррупцию против демократического мира.

1. ФРАНСУА ФИЙОН – КАРЬЕРНЫЙ ПОЛИТИК С "СИНДРОМОМ ДЕПАРДЬЕ"

Франсуа Фийон, пожалуй, один из крупнейших европейских трофеев Путина. Он карьерный политик: в 22 года начал с должности помощника депутата, а закончил постом премьера при Саркози. Срок Фийона во главе правительства совпал с символическим премьерством Путина. Именно тогда они наладили отношения.

Когда весь мир осуждал Россию за агрессию против Грузии, а ЕС занимался пересмотром отношений с Кремлем, Фийон решил полететь к Путину в Сочи. Тогдашний период отношений Брюсселя и Москвы он назвал "разногласиями", заявив о необходимости "плотного диалога настоящих партнеров".

Французские СМИ называют их друзьями, а также говорят, что во Франции нет еще одного человека, который бы настолько хорошо знал Путина. В качестве примера дружеских отношений приводят этот эпизод: в 2014-м у Фийона умерла мать. В знак соболезнования Путин отправил французу бутылку вина урожая 1931-го – года ее рождения.

Фийон отвечал взаимностью, выражая откровенно пророссийские взгляды: в 2013-м выступил на пропагандистском Валдайском форуме, где назвал Путина "дорогим другом", а также раскритиковал роль Франции в Сирии, упрекнул в подражании США и пожелал "снова обрести независимость и свободу". Очевидно, что Фийон знал – во Франции не принято критиковать свое правительство, будучи за границей. Французские политики возмутились поведением экс-премьера, назвав его действия проявлением "синдрома Депардье" – поискам убежища у Путина в надежде заставить о себе говорить.

Позже экс-глава правительства лишь укрепил пророссийские взгляды. В 2016-м изъявил желание идти в президенты и даже выиграл праймериз республиканцев. Роспропагандисты ликовали, называя его "самым пророссийским кандидатом". В том же году он открыто призывал к "возобновлению откровенных и прочных отношений" с Путиным; оккупацию Крыма сравнил с реализацией "права народов на самоопределение"; неоднократно называл санкции против РФ бессмысленными, выступал за их снятие и обещал этому посодействовать, если победит.

Но стать президентом все же не судилось. Фийон оказался в центре двух коррупционных скандалов. Сначала выяснилось, что он за $50 000 организовал встречу ливанского миллиардера с Путиным; а потом, что его жена числилась у него помощницей, пока он работал в парламенте, и получала зарплату, ничего не делая. Суд не только оштрафовал и лишил Фийона свободы, но запретил занимать госдолжности в течение 10 лет. Но на помощь пришел Путин – теперь экс-премьер будет работать в российской Зарубежнефти. У него нет никаких компетенций в этой сфере, кроме одной – плотной дружбы с президентом РФ.

Сумма его гонорара неизвестна, но очевидно, что тот привык к роскошной жизни. С 2012 по 2017 года Фийон потратил более 35 000 евро на деловые костюмы. А в феврале 2017-го, будучи кандидатом в президенты и на фоне гремевших коррупционных скандалов, получил в подарок от некого друга два костюма стоимостью в 13 000 евро. Их пришлось вернуть, но репутацию отмыть так и не судилось.

2. ГЕРХАРД ШРЕДЕР – САМЫЙ ОДИОЗНЫЙ ДРУГ ПУТИНА

Герхард Шредер – один из самых одиозных и скандальных друзей Путина в Европе. Он неустанно гнет линию Кремля во всевозможных сферах – от бизнеса до политики. Он, как и Фийон, – карьерный политик, начавший свой путь в 19 лет. В 1998-м Шредер возглавил правительство Германии и пробыл в должности семь лет. Пророссийские взгляды канцлера проявились в 2004-м: в ЕС осознали, что РФ не имеет права называться демократией; страх и запугивание – инструменты власти Путина; а убийства журналистов в России – привычное дело. Брюссель призывал пересмотреть отношения с Кремлем, но Шредер выступил резко против.

Личные отношения с Путиным у него завязались в 2005-м (к тому моменту они уже были знакомы): они посидели за рулем трактора и дали начало проекту Северный поток. Уже скоро Шредер уступит Меркель, но печалиться не пришлось – Газпром даст экс-канцлеру должность в Nord Stream AG с очень высокой зарплатой. Немецкие политики кинулись критиковать Шредера, посчитав странным, что он, будучи канцлером лоббировал проект, в котором в итоге занял одну из руководящих должностей. Его ежегодная зарплата составляла, по разным данным, от 250 000 до 1,5 млн евро в год.

Но Шредер продолжил защищать интересы России на Западе. Ведь чего не сделаешь ради друга? В качестве подтверждения близких отношений со Шредером, Путин рассказал историю, как они вместе парились в бане. В какой-то момент, по словам президента РФ, здание загорелось: "Я говорю: "Герхард, нам надо отсюда уходить срочно. Мы горим". Но Шредер отказался эвакуироваться, пока не допил пиво. Баня сгорела дотла, а Путин охарактеризовал Шредера "настойчивым мужчиной с характером".

Благодаря его стараниям СП все же запустят в 2011 году, несмотря на претензии экологов и протесты стран Балтии, Польши и Беларуси. Неудивительно, что, оставаясь другом Путина и топ-акционером СП, Шредер был недоволен, когда в 2014 году на Россию наложили санкции за оккупацию Крыма и агрессию против Украины. Экс-канцлер выступил с большой речью на Дне России в Ростоке, где раскритиковал санкции, наносящие "огромный ущерб обеим сторонам"; выступил за ассоциацию с Россией; и выразил мнение, что сближение ЕС и Украины может проходить исключительно параллельно сближению Брюсселя с РФ.

С тех пор пророссийская позиция Шредера стала лишь отчетливее, невзирая на все более токсичную политику Кремля. За такую преданность друг Путина получит должность главы совета директоров Северного потока–2, контракт на строительство которого подписали годом ранее. Там он занимался все тем же: лоббировал проект в Евросоюзе. Позже Шредеру подарят еще одну должность – председателя совета директоров Роснефти, он остается им по сей день. Ежегодный гонорар Шредера в Роснефти составляет $600 000.

Шредер гнет пророссийскую линию не только в бизнесе, но и политике, систематически предлагая снять санкции с России из-за их якобы "неэффективности". Однажды он предположил, что Россия ни при одном президенте не отдаст Крым Украине. В ответ украинский посол Андрей Мельник предложил Шредеру пари: Крым вернется Украине еще при жизни экс-канцлера. Но Шредер не придумал ничего лучше, кроме как перейти на личности и назвал Мельника "каким-то карликом из Украины".

И хотя сейчас он уже не в состоянии скрывать, что оккупация Крыма – явное нарушение международного права, он продолжает защищать Путина и говорит, что "мы не знаем, действительно ли он несет ответственность за все, что связывают с Россией". Тогда же он вновь попробовал оправдать агрессию РФ и повторил мнение, что Крым уже не вернется Украине, а санкции не имеют смысла.

3. КАРИН КНАЙСЛЬ – ПОТЕНЦЕВАЛА С ПУТИНЫМ, ПОПАЛА В РОСНЕФТЬ

Кариан Кнайсль – политик значительно меньшего калибра, если сравнить с Фийоном и Шредером, но при этом не менее известный. Экс-глава МИД Австрии запомнилась миру танцем с Путиным на своей свадьбе летом 2018-го. Она вышла замуж за 65-летнего бизнесмена Вольфганга Мейлингера, церемония прошла в Гамлице.

Путин заехал на свадьбу по пути на встречу с Меркель. Он приехал в сопровождении труппы казачьих певцов, которые выступили для гостей; привез молодоженам букет, картину, старинный пресс для масла и самовар. Также он произнес тост на немецком, в котором упомянул, что для него жених – "не чужой человек", ведь Мейлингер также увлекается дзюдо. А затем Путин станцевал с Кнайсль. Кадры со свадьбы транслировало только одно СМИ – Russia Today.

Танец обернулся для Кнайсль скандалом. Европейские политики раскритиковали ее за подрыв общей позиции ЕС и протягивание руки российскому режиму. В Австрии звучали предложения отправить ее отставку.

Но решение экс-главы МИД Австрии объясняется ее политическими взглядами. Хотя она была де-факто беспартийной, своим назначением обязана евроскептической Партии свободы, политики которой известны пророссийскими взглядами; призывами снять антироссийские санкции; и договором о сотрудничестве с Единой Россией. Также их обвиняли в получении финансирования из Москвы.

Во главе МИД она призывала к диалогу с Кремлем. Весной 2018-го, когда РФ отравила Скрипаля в Британии, Австрия решила не высылать росдипломатов, заявив, что хочет остаться "мостом между Востоком и Западом" и не закрывать "каналы связи с Россией". Но полный нейтралитет сохранить так и не удалось. Уже осенью того же года в Австрии разгорелся шпионский скандал. Кто бы мог подумать, австрийский полковник почти 30 лет шпионил для России. Кнайсль даже пришлось отменить запланированный визит в Россию и пересидеть скандал дома.

Уже в 2019 году она покинула правительство и раскрылась в полный рост: давала интервью и комментарии Russia Today, а также стала их колумнисткой. Пророссийская позиция Кнайсль окупилась в марте 2021 года – власти РФ выдвинули ее в совет директоров Роснефти, а в начале июня ее кандидатуру утвердили. Сейчас ее гонорар не разглашается, однако ежегодно иностранные члены совета директоров Роснефти получают сумму не менее $500 000 в случае выполнения обязанностей.

4. МАТТИАС ВАРНИГ – БЛИЖАЙШИЙ ДРУГ ПУТИНА ИЗ ШТАЗИ

Мысль, что ближайшим другом Путина в Германии является Шредер, является заблуждением. Именно неприметный Маттиас Варниг – один из самых близких европейских друзей президента РФ, отношения с которым завязались задолго до знакомства Путина со Шредером, пишет Die Welt. Варниг, как и Путин, был шпионом. Он поступил на службу в Штази (ГДР) в 1974 году. Хотя к следующему году он уже был обученным разведчиком, Варниг продолжал вести обычную жизнь – учился в экономическом университете в Восточном Берлине, из-за чего получил прозвище "экономист".

После вуза он попал на работу в Минвнешторговли и отправился шпионить из торгового представительства ГДР в на тот момент капиталистическом Дюссельдорфе. Когда Берлинская стена пала, его отозвали домой. Он получил должность в Минэкономики, где работал в переговорной группе по экономическо-валютному союзу между ФРГ и ГДР. Во время одной из командировок он получил предложение о работе в Dresdner Bank.

О знакомстве Путина и Варнига есть две версии: по словам экс-агентов Штази, сослуживцев Варнига, он познакомился с Путиным в 1989-м в Дрездене. И тогда же был им завербован. А, по версии самого Варнига, знакомство состоялось в 1991-м. Dresdner Bank послал немца в Россию, чтобы осмотреться на месте и дать совет по дальнейшим шагам. И Варниг предложил открыть в Санкт-Петербурге представительство.

В октябре того же года Варниг познакомился с тогда еще чиновником горадминистрации – Владимиром Путиным. Встреча увенчалась успехом и представительство открылось спустя два месяца. А между ними завязалась дружба. И когда Путин взял власть, немец оказался в среде самых влиятельных управленцев РФ.

Его карьера получила крайне стремительное развитие: в 2003-м Варниг стал членом набсовета банка Россия ("банк друзей Путина"); в 2006 году получил должность управляющего директора компании Nord-Stream AG, где трудился вместе с Шредером; год спустя вошел в набсовет ВТБ; в 2011-м избран в состав совета директоров Транснефти и Роснефти. Ежегодный гонорар Варнига только в Роснефти составляет $580 000.

Назначения Варнига были связаны не только дружбой с Путиным, но и благодаря множеству контактов немца на Западе. Вероятно, это одна из причин по которой Варниг также попал и на работу над проектом Северного потока – 2, где он является исполнительным директором. Несмотря на то, какие угрозы стояли перед СП-2, трубопровод все же удалось достроить. Судя по всему, Варниг справился со своей задачей лоббиста (его компании и ему самому удалось избежать новой майской пачки американских санкций против трубопровода).

5. КРИСТИАН КЕРН – АВСТРИЙСКИЙ КАНЦЛЕР У РУЛЯ РОССИЙСКОЙ РЖД

Кристиан Керн – опытный австрийский управленец, которому на год удалось возглавить правительство страны, а затем отправиться на работу в Россию. Карьера Керна разнообразна: он был журналистом, пресс-секретарем Социал-демократической партии Австрии (СДПА) и маркетологом в энергетической компании.

В 2010 году он попал на работу в Австрийские федеральные железные дороги (АФЖД), а уже через четыре года возглавил Сообщество европейских железных дорог и инфраструктурных компаний. Высокие рейтинги Керн обрел в 2015-м: Европа переживала миграционный кризис, а он взял на себя организацию транзита беженцев.

В результате весной следующего года он возглавил правительство от СДПА. За год нахождения у руля он успел покритиковать антироссийские санкции ЕС и США за агрессию против Украины. Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Керн сказал, что санкции не принесли достаточного прогресса и Евросоюзу необходимы новые способы оказания давления на Путина, чтобы добиться успеха и не нанести экономический ущерб Европе.

"Санкции действительно пагубны для нашей экономики – затраты в Австрии составляют около 0,3% ВВП, поэтому мы не очень довольны экономическими последствиями", – сказал Керн.

На выборах в 2017-м победил Курц и его партия, а Керн перешел в оппозицию. Но уже через год объявил об уходе из политики в частный сектор. Летом 2019-го он вошел в совет директоров РЖД, где продолжает работать по сей день. Шпионский скандал не стал этому преградой.

6. ВОЛЬФГАНГ ШЮССЕЛЬ – ИЗ КАНЦЛЕРОВ В НАФТОВИКИ

Вольфганг Шюссель – один из крупнейших европейских трофеев российского бизнеса. Всю сознательную жизнь он провел в политике: сначала был секретарем парламентской группы Австрийской народной партии (АНП), а затем генсекретарем одной из ее подорганизаций. В 1989 году Шюссель стал министром экономики Австрии, а спустя шесть лет возглавил партию и занял сразу две должности: вице-канцлера и главы МИД.

Но реальный звездный час наступил годом позже – Шюссель возглавил правительство Австрии. Не обошлось и без скандала. Коалиция АНП с правыми популистами – Партией свободы – привела как к внутри-, так и внешнеполитическому кризису. 13 стран ЕС принципиально свели контакты с правительством Шюсселя к минимуму, что даже было воспринято как введение неформальных санкций против Австрии. Внутри страны прошли протесты. В итоге ситуацию удалось уладить менее чем через год, хотя в политических раскладах в Австрии изменений не произошло. Шюссель оставался канцлером до 2007-го. Годом ранее его партия проиграла выборы, и он возглавлял правительство, пока к присяге не привели новый Кабмин.

После он ушел в частный сектор, при этом начав открыто выступать с пророссийской риторикой. В 2014 году Шюссель выступил против антироссийских санкций на Валдае. По его словам, ограничительные меры – "это всегда признак несостоятельности", поэтому нужно искать "лучшего понимания". В итоге жизненный путь привел Шюсселя на работу в Россию: с 2018 по 2019 год он был членом совета директоров МТС; а в 2019-м вошел в совет директоров нефтяной компании Лукойл, где продолжает работать до сих пор.

7. ВОЛЬФАНГ КЛЕМЕНТ – НЕМЕЦКИЙ МИНИСТР ЭКОНОМИКИ В РОССИИ

На работе в российских компаниях есть и куда менее крупнокалиберные политики. Например, Вольфанг Клемент известен сугубо в Германии, но оказался полезен Кремлю. Он начал карьеру в журналистике, а позже стал политиком. В 1998 году возглавлял правительство Северного Рейн-Вестфалии. Но его будущей работе в России, вероятно, помог этот этап политкарьеры – в 2002-м Клемент попал в правительство Шредера на должность министра экономики и труда. К тому моменту он также был знаком с Путиным.

За время нахождения на госслужбе Клемент успел встрять в ряд скандалов, связанных с коррупцией и конфликтом интересов. Также и Северный поток, вероятно, был реализован при поддержке Клемента.

Когда Шредер уступил кресло Меркель, то Клемент ушел в бизнес. Сначала работал в ряде компаний, а в 2008-м возглавил форум ЕС-Россия в Брюсселе. Годом позже экс-министр пошел по стопам Шредера и попал в российскую консалтинговую компанию Energy Consulting – сразу на должность замглавы совета директоров. В Energy Consulting Клемент занимался "расширением сотрудничества с зарубежными партнерами", простыми словами – лоббизмом. Он оставался членом совета директоров до самой смерти от рака легких в 2020 году.

8. ДЕ СИЛЬГИ ИВ ТИБО – ФРАНЦУЗСКИЙ ДИПЛОМАТ И ПРОРОССИЙСКИЙ ПРОПАГАНДИСТ

Де Сильги Ив Тибо – опытный французский политик и дипломат. Работал во французском МИД, в представительстве при Еврокомиссии и посольстве в Вашингтоне. После этого был советником премьер-министров Жака Ширака и Эдуара Балладюра, а также в Министерстве обороны и иностранных дел.

В политической карьере Де Сильги Ив Тибо были перерывы, во время которых он работал в частном секторе. А иногда он даже совмещал госслужбу и бизнес. Например, будучи советником в Минобороны и МИД, он получил должность члена набсовета ВТБ. Он остается им до сих пор.

Помимо работы на росбизнес, он также высказывался в интересах российской власти. В 2016-м Де Сильги Ив Тибо выступил от имени "деловых кругов Франции", заявив об "заинтересованность укрепления экономических связей с Россией", которая к тому моменту уже находилась под санкциями за нарушение международного права. Но это его не смутило, и он понадеялся на "процесс постепенной отмены санкций". Последний раз Де Сильги Ив Тибо засветился на онлайн-встрече с Путиным в 2021-м, где обсуждались вопросы российско-французского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия.

9. АЛЕН ЖЮЙЕ – ФРАНЦУЗСКИЙ РАЗВЕДЧИК НА СЛУЖБЕ РОСПРОПАГАНДЫ

Ален Жюйе – еще один крупный "улов" Путина. Он всю жизнь провел в разведке и бизнесе, а закончил на службе роспропаганды. Жюйе несколько лет работал в французском секретном военном подразделении, отвечавшим за планирование и проведение тайных операций. Затем ушел в бизнес – занимал разные должности в международных и французских компаниях, отвечая за их развитие за границей. При этом оставаясь в оперативном резерве разведки.

В 2002 году Жюйе поручили возглавить внешнюю разведку Франции (DGSE) для проведения реорганизации. Он пробыл во главе СВР год, а затем продолжал службу в качестве старшего сотрудника, после вновь уйдя в бизнес.

Хотя у Жюйе нет личных отношений с Путиным, о которых было бы известно широкой общественности, он неоднократно высказывал пророссийские взгляды. Например, в 2018-м дал интервью YouTube-каналу Thinkerview, которое пересказало RT France. В нем Жюйе выразил мнение, что РФ не представляет угрозы для Запада; похвалил российский ВПК; а также назвал отравление Скрипаля манипуляцией "англосаксов" (Ален Жюйе – член масонской ложи), которой "не должны поддаваться французы и немцы".

И ему удалось продать свои взгляды. В феврале 2020-го RT France объявило запуск программы о геополитике, ведущим которой стал Жюйе. Его шоу под названием "Источник" выходит два раза в месяц: экс-глава французской разведки рассуждает о событиях из мира дипломатии, конфликтов, терроризма, безопасности и разведки. Продвигая при этом пророссийские нарративы об исторической правде и политкризисе на Западе.

В одном из выпусков Жюйе рассказывал об истории НАТО, а пришел к выводу о якобы кризисе в Альянсе из-за "неспособности урегулировать внутренние конфликты". По его мнению, НАТО "превратилось в политический тормоз европейского единства и закваску бессилия". В других выпусках своего шоу он, например, осудил преуменьшение роли СССР в победе над нацистской Германией, или утверждал о "смерти политического проекта настоящего" ЕС в результате пандемии COVID-19.

ЗАЧЕМ КРЕМЛЮ БЫВШИЕ ЕВРОПОЛИТИКИ

Если мотивация западных экс-чиновников идти на работу в Россию ясна (деньги и присутствие в информпространстве), то возникает вопрос, а зачем такие люди России? Участие бывших западных экспертов и политиков в набсоветах госкомпаний РФ – это один из множества способов коррумпировать Запад, говорит LIGA.net исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк.

Коррупция – основный инструмент влияния РФ на Запад. Благодаря примеру росвлияния на Западе изобрели термин "стратегическая коррупция", – говорит исполнительный директор ЦПК Дарья Каленюк

По ее словам, Россия отточила стратегическую коррупцию на примере Украины, когда из-за слабости внутренних институций сюда запускались агенты Кремля и покупались нужные решения. Но на Западе это работает иначе, объясняет она. Например, российские олигархи финансируют университеты или создают эндаументы (целевые капиталы).

СП-2, говорит Каленюк, также яркий пример стратегической коррупции РФ. Для Кремля это не только способ шантажировать Украину и Европу, но возможность дать окружению Путина заработать на проекте: "Западные компании и юристы тоже получают свою большую финансовую долю. Все это называют бизнес-проектом, но на деле это геополитическая стратегическая коррупция".

Мотивация России нанимать на работу бывших европейских политиков следующая. "Каждый экс-политик имеет связи и выстроенные сети – социальный капитал. Это – доступ к связям, в том числе с действующими политиками. Экс-политик – это очень хороший лоббист. Также каждый политик с хорошей репутацией используется для отбеливания проектов и компаний с плохой репутацией", – объясняет Каленюк.

Приглашаются экс-политики с именем, им платят огромные зарплаты – это позволяет отбелить репутацию компании, которая бы в противном случае ассоциировалась с коррумпированным баблом и разграблением природных ресурсов, – говорит Каленюк

Однако есть и другая причина. Трудоустройство на прибыльные должности европейских экс-политиков – это скорее выполнение обязанностей со стороны российской стороны за уже предоставленные услуги тех, кто трудоустраивается, говорит LIGA.net эксперт по информационным технологиям, замминистра информполитики Украины (2017-2019 годов) Дмитрий Золотухин.

"То есть, по вероятной договоренности, которую мы не можем подтвердить или опровергнуть, сначала европейский политик продвигает интересы Кремля в Евросоюзе. А затем, в форме благодарности, получает должность в набсовете с достаточно значительным чеком", – объясняет Золотухин. В качестве примера можно привести кейс Шредера, который получил работу в Nord Stream практически сразу после окончания службы на посту канцлера, во время которой он и пролоббировал проект.

Также у России есть лобби и среди действующих политиков. В пример можно привести члена Палаты лордов Британии и главы совета директоров En+, принадлежавшей росолигарху Олегу Дерипаске, Грегори Баркера. Он, по данным Bloomberg, получил от компании бонус в размере $4 млн за "мирный план" по снятию американских санкций с En+ (Дерипаска, обвиняемый во вмешательстве в американские выборы, отказался от части акций в обмен на снятие ограничений и перестановок в руководстве компании). По данным DW, в 2017-2018 годах РФ потратила на лоббистскую деятельность в структурах ЕС 3,4 млн евро. И это только официальные цифры, внесенные в реестр.

Использование политиков российскими компаниями Золотухин называет "очень распространенной практикой".

Значительно больше важных действующих и бывших европейских политиков, о которых мы все еще не знаем, очень тесно сотрудничают с Кремлем, - говорит замминистра информполитики Украины (2017-2019 годов) Дмитрий Золотухин

Также экс-министр отмечает, что российские деньги помогают некоторым европейским партиям и политикам получать электоральные успехи, приводя в пример французскую политсилу Национальный фронт, немецкую Альтернативу для Германию, итальянскую Лигу Севера и других: "Как говорят – "бабло побеждает зло".

И угрозу российской коррупции для безопасности на Западе осознают. Поэтому новая стратегия Запада против России ставит борьбу с коррупцией в один ряд с санкциями и кибербезопасностью.

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