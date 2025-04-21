Следующий после Чарльза III, Большой привет Маску, Топ-20 аэропортов. Лучшие истории мира
У новому випуску:
- Знову на завод! "Виробнича ностальгія" Трампа лише зробить Америку біднішою (Financial Times)
- Великий привіт Маску. Хто виграв від падіння продажів Tesla – список переможців (Business Insider)
- Удар у відповідь. Китай знайшов спосіб чинити зустрічний тиск на США. І це не мита (Politico)
- Тероризм по-французьки. У низці в’язниць у Франції сталися підозрілі, добре скоординовані бунти та напади (BBC)
- Не польотами єдиними. Аеропорт Сингапура визнано найкращим у світі. Знову (CNN Travel)
- (Не)досконале суспільство. Завищені очікування, що призводять до "культурного шоку" тих, хто вирішив оселитися у Японії (DMN)
- Наступний після Чарльза ІІІ. Як британська королівська родина готується до можливої зміни монарха (Harper's Bazaar)
- Люди проти машин. Як пережити ШІ-революцію у технологіях і не зіткнутися з новими "луддитами" (The New Yorker)
- Вино з новим громадянством. Через кліматичні зміни британське містечко Галл може стати новим Бордо (The Times)
- Без пломб та імплантів. Вченим уперше вдалося виростити штучні людські зуби в лабораторії (Independent).