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У новому випуску:

- Знову на завод! "Виробнича ностальгія" Трампа лише зробить Америку біднішою (Financial Times)

- Великий привіт Маску. Хто виграв від падіння продажів Tesla – список переможців (Business Insider)

- Удар у відповідь. Китай знайшов спосіб чинити зустрічний тиск на США. І це не мита (Politico)

- Тероризм по-французьки. У низці в’язниць у Франції сталися підозрілі, добре скоординовані бунти та напади (BBC)

- Не польотами єдиними. Аеропорт Сингапура визнано найкращим у світі. Знову (CNN Travel)

- (Не)досконале суспільство. Завищені очікування, що призводять до "культурного шоку" тих, хто вирішив оселитися у Японії (DMN)

- Наступний після Чарльза ІІІ. Як британська королівська родина готується до можливої зміни монарха (Harper's Bazaar)

- Люди проти машин. Як пережити ШІ-революцію у технологіях і не зіткнутися з новими "луддитами" (The New Yorker)

- Вино з новим громадянством. Через кліматичні зміни британське містечко Галл може стати новим Бордо (The Times)

- Без пломб та імплантів. Вченим уперше вдалося виростити штучні людські зуби в лабораторії (Independent).