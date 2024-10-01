В ночь на вторник Израиль начал наземную операцию на юге Ливана против террористов из Хезболлы – прокси-силы Ирана, с которой год ведет взаимные обстрелы через границу. Перед этим израильтяне убили многих политических и военных лидеров террористов.

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Параллельно Израиль ведет операции против других прокси Ирана – ХАМАС в Секторе Газа, хуситов в Йемене. Что это значит и чем закончится? LIGA.net прочла Politico, The Financial Times, The Economist, Foreign Policy, The Wall Street Journal и рассказывает кратко три факта, которые следует знать о новом витке эскалации в регионе.

Сухопутная операция: амбициозные цели, значительные риски

В пятницу, 27 сентября, Израиль убил верховного лидера Ирана и главу Хезболлы Хасана Насраллу. И использовал преимущество в небе, чтобы наносить авиаудары по базам террористов. Теперь Израиль перешел к сухопутной операции в южном Ливане.

В последние дни армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершала малые рейды в регионе, собирая разведданные и целясь в инфраструктуру Хезболлы.

Начало операции Израиля на юге Ливана (Фото: EPA-EFE/ATEF SAFADI)

Операция может длиться дни или недели, в зависимости от успехов в уничтожении Хезболлы. Ее цель – остановить продолжавшиеся последний год атаки на север Израиля.

За это время по Израилю было выпущено более 11 000 снарядов. По Ливану нанесено 8000 ударов с самолетов, дронами, ракетами и артиллерией. Министр обороны Израиля Йоав Галлант говорит, что цель – разрешить 60 000 израильтянам вернуться домой на севере страны. Удары ЦАХАЛа заставили покинуть дома более 110 000 ливанцев.

Итак, первоочередная задача Израиля – разгромить Хезболлу на юге Ливана, заставив отвести силы к северу от реки Литани, в 29 км от израильско-ливанской границы.

"Это шанс сломить Хезболлу, чтобы она никогда уже не смогла восстановиться и обладать тем уровнем власти, которую имеет в Ливане", – говорит анонимно израильский чиновник.

Израиль надеется, что Хезболла согласится вывести боевиков из пограничья, а затем на прекращение огня, что позволит израильтянам вернуться домой.

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Хезболла сильно пострадала и может пойти на уступки, хотя бы временно, предполагают западные медиа. Но заставить ее сдаться тяжело. В прошлом она показала себя решительной в борьбе против Израиля, в том числе с использованием международного терроризма. Хотя в Израиле настроены решительно: Хезболла сейчас настолько ослаблена, что дилемма ЦАХАЛ – как далеко можно зайти в Ливан, говорит бывший высокий чин израильской армии Амир Авиве. Когда и на каких условиях Израиль выйдет – непонятно.

Начало операции Израиля на юге Ливана (Фото: EPA-EFE/ATEF SAFADI)

Бывший советник по нацбезопасности Израиля Яков Амидрор считает, что военная операция на юге Ливана также позволит "остановить поставки оружия из Сирии".

Премьер Биньямин Нетаньяху делает ставку на то, что удержание территории Ливана после прекращения огня даст ему козыри на переговорах по новому статус-кво.

Однако израильские чиновники признают, что наземная операция также несет риски. Ливанское партизанское движение истощило Израиль во время его 18-летней оккупации южного Ливана, завершившейся в 2000 году.

Когда израильтяне временно вернулись в 2006 году, Хезболла заставила их вывести войска. Месячная война граничила с военной катастрофой, когда Хезболла подбивала танки и убила более 121 израильского солдата, напоминают издания.

Еще одна проблема – израильские резервисты устали после года боев на нескольких фронтах, включая Газу, Западный берег реки Иордан и пограничье с Ливаном.

Их могут вовлечь в затяжные бои на территории, которую боевики хорошо знают, и где технологические и разведывательные преимущества имеют меньшее значение.

Израиль стремится уничтожить все прокси-силы Ирана

29 сентября Израиль послал самолеты для бомбардировок объектов других иранских прокси – хуситов в Йемене, за 1800 км, которые запускают дроны и ракеты по израильской территории.

Это был второй столь дальний удар. И это сигнал, что у страны есть возможность начать отдельные антииранские операции на большом расстоянии.

Лидеры Израиля считают, что имеют уникальную возможность изменить Ближний Восток, выходящий далеко за рамки уничтожения ХАМАСа и Хезболлы.

Поисково-спасательные группы пытаются найти пострадавших после ночного удара ЦАХАЛ по палестинскому лагерю в Сидоне, Ливан, 1 октября (Фото: EPA-EFE/STR)

Премьер Нетаньяху дал понять, что его цель – подрыв авторитета клерикальной власти Ирана. Израиль не просто борется с Тегераном, уничтожая его прокси, а показывает преимущество в технологиях и шпионаже на иранской территории.

В апреле, не пострадав от мощных иранских ракетных обстрелов, Израиль ответил ударом, уничтожив радар ПВО возле города Исфахан. В июле лидера ХАМАС Исмаила Ханию убили ракетой, выпущенной по гостевому дому в Тегеране. Высшие иранские командиры погибли от ударов по Дамаску и Бейруту.

Иран проектирует власть на регион, представляя себя военным тяжеловесом, имеющим прокси в Ираке, Сирии, Ливане и Йемене. Сейчас Израиль бросает вызов этому, а убийство Насраллы – самый вопиющий пример, когда Нетаньяху бросил перчатку Тегерану.

Поисково-спасательные группы пытаются найти пострадавших после ночного удара ЦАХАЛ по палестинскому лагерю в Сидоне, Ливан, 1 октября (Фото: EPA-EFE/STR)

После убийства Насраллы плохие рейтинги Нетаньяху растут. У него есть причины продолжать наступление и игнорировать призывы западных союзников.

"Почти все руководство Хезболлы, тысячи членов и командиров среднего уровня убиты, не говоря уже о том, что ЦАХАЛ уничтожил большое количество стратегических боеприпасов. Регион может стать свидетелем начала конца оси сопротивления Ирану", – не исключает аналитик Atlantic Council Ахмед Фуад Альхатиб.

Ответит ли Иран ядерным ударом

Последние израильские удары по базам и террористам ХАМАС, Хезболлы и Хуситам могут побудить Иран активизировать разработку ядерного оружия.

Тегеран расширяет количество и усовершенствует центрифуги, которые использует для очистки урана. Обладает большим запасом материала, пригодного для оружия. Верховный аятолла Али Хаменеи может решить, что единственным способом защитить режим, презираемый иранцами и уязвимый к атакам израильтян, – сделать ядерную бомбу.

Америка и Израиль обещают, что не разрешат это Ирану. У Израиля есть данные разведки о прогрессе ядерной программы. Если он обнаружил признаки, что Тегеран переступает порог, он может атаковать иранские ядерные объекты. Но нет гарантий, что атака удастся.

Начало операции Израиля на юге Ливана (Фото: EPA-EFE/ATEF SAFADI)

Израильтяне знают, что шанс существенно откинуть ядерную программу Ирана авиаударом невелик. Объекты слишком глубоко под землей и рассеяны.

Независимо от того, перешагнул ли Иран ядерный порог, ему придется выбрать, сколько бомб сделать и как ударить. Проблема Тегерана в том, что нет уверенности, что Россия вмешается, чтобы спасти его.

Вторым вариантом было бы подражать Индии – сделать больший, хотя все еще скромный, арсенал, который мог бы выдержать первый удар врага, позволяя удар-возмездие.

Иранские генералы могут предпочесть вариант пакистанской модели, по которой создадут значительно больший арсенал – сотни, а не десятки боеголовок, чтобы ударить первыми. Это может означать изготовление небольшого ядерного оружия в большом количестве, чтобы гарантировать его использование, и разрешить удары командирам на местах.