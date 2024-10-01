У ніч на вівторок Ізраїль почав наземну операцію на півдні Лівану проти терористів із Хезболли – проксі-сили Ірану, з якою рік веде взаємні обстріли через кордон. Перед цим ізраїльтяни вбили багатьох політичних та військових лідерів терористів.

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Паралельно Ізраїль веде операції проти інших проксі Ірану – ХАМАС у Секторі Гази, хуситів у Ємені. Що це означає та чим закінчиться? LIGA.net перечитала Politico, The Financial Times, The Economist, Foreign Policy, The Wall Street Journal і переповідає коротко три факти, які варто знати про новий виток ескалації в регіоні.

Сухопутна операція: амбітні цілі, значні ризики

У п'ятницю, 27 вересня, Ізраїль убив верховного лідера Ірану та очільника Хезболли Хасана Насраллу. Та використав перевагу в небі, щоб завдавати авіаударів по базах терористів. Тепер Ізраїль перейшов до сухопутної операції в південному Лівані.

Останніми днями армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснювала малі рейди в регіоні, збираючи розвіддані й цілячись в інфраструктуру Хезболли.

Початок операції Ізраїлю на півдні Лівану (Фото: EPA-EFE/ATEF SAFADI)

Операція може тривати днями чи тижнями, залежно від успіхів у знищенні Хезболли. Її ціль – зупинити атаки на північ Ізраїлю, які тривали останній рік.

За цей час по Ізраїлю випустили понад 11 000 снарядів. По Лівану було завдано 8000 ударів з літаків, дронами, ракетами та артилерією. Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант каже, що ціль – дозволити 60 000 ізраїльтянам повернутися додому на півночі країни. Удари ЦАХАЛу змусили покинути домівки понад 110 000 ліванців.

Отже, першочергове завдання Ізраїлю – розгромити Хезболлу на півдні Лівану, змусивши відвести сили на північ від ріки Літані, за 29 км від ізраїльсько-ліванського кордону.

"Це шанс зламати Хезболлу, щоб вона ніколи вже не змогла відновитися і володіти тим рівнем влади, яку має в Лівані", – каже анонімно ізраїльський чиновник.

Ізраїль сподівається, що Хезболла погодиться вивести бойовиків із прикордоння, а потім на припинення вогню, і це дозволить ізраїльтянам повернутися додому.

Хезболла сильно постраждала і може піти на поступки, хоча б тимчасово, припускають західні медіа. Але змусити її здатися важко. У минулому вона показала себе рішучою у боротьбі проти Ізраїлю, зокрема з використанням міжнародного тероризму. Хоча в Ізраїлі налаштовані рішуче: Хезболла зараз настільки ослаблена, що дилема ЦАХАЛ – як далеко можна зайти в Ліван, каже колишній ізраїльський військовий високопосадовець Амір Авіві. Коли й на яких умовах Ізраїль вийде – незрозуміло.

Початок операції Ізраїлю на півдні Лівану (Фото: EPA-EFE/ATEF SAFADI)

Колишній радник з нацбезпеки Ізраїлю Яков Амідрор вважає, що військова операція на півдні Лівану також дозволить "зупинити постачання зброї з Сирії".

Прем’єр Беньямін Нетаньягу робить ставку на те, що утримання території Лівану після припинення вогню дасть йому козирі на переговорах щодо нового статус-кво.

Однак ізраїльські чиновники визнають, що наземна операція теж має ризики. Ліванський партизанський рух виснажив Ізраїль під час його 18-річної окупації південного Лівану, яка завершилася 2000-го.

Коли ізраїльтяни тимчасово повернулися 2006-го, Хезболла змусила їх вивести війська. Місячна війна межувала з військовою катастрофою, коли Хезболла підбивала танки і вбила понад 121 ізраїльського солдата, нагадують видання.

Ще одна проблема – ізраїльські резервісти втомилися після року боїв на кількох фронтах, включно з Газою, Західним берегом ріки Йордан і прикордонням з Ліваном.

Їх можуть втягнути у затяжні бої на території, яку бойовики добре знають і де технологічні та розвідувальні переваги мають менше значення.

Ізраїль прагне знищити всі проксі-сили Ірану

29 вересня Ізраїль послав літаки для бомбардувань об’єктів інших іранських проксі – хуситів у Ємені, за 1800 км, які запускають дрони й ракети по ізраїльській території.

Це був другий такий далекий удар. І це сигнал, що країна має можливість розпочати окремі антиіранські операції на великій відстані.

Лідери Ізраїлю вважають, що мають унікальну змогу змінити Близький Схід, що виходить далеко за рамки знищення ХАМАСу та Хезболли.

Пошуково-рятувальні групи намагаються знайти постраждалих після нічного удару ЦАХАЛ по палестинському таборі у Сідоні, Ліван, 1 жовтня (Фото: EPA-EFE/STR)

Прем'єр Нетаньягу дав зрозуміти, що його мета – підрив авторитету клерикальної влади Ірану. Ізраїль не просто бореться з Тегераном, знищуючи його проксі, а показує перевагу в технологіях і шпигунстві на іранській території.

У квітні, не постраждавши від потужного іранського ракетного обстрілу, Ізраїль відповів ударом, знищивши радар ППО біля міста Ісфахан. У липні лідера ХАМАС Ісмаїла Ганію вбили ракетою, випущеною в урядовий гостьовий будинок у Тегерані. Вищі іранські командири загинули від ударів по Дамаску і Бейруту.

Іран проєктує владу на регіон, представляючи себе військовим важковаговиком, який має проксі в Іраку, Сирії, Лівані та Ємені. Зараз Ізраїль кидає виклик цьому, а вбивство Насралли – найкричущіший приклад, коли Нетаньягу кинув рукавичку Тегерану.

Пошуково-рятувальні групи намагаються знайти постраждалих після нічного удару ЦАХАЛ по палестинському таборі у Сідоні, Ліван, 1 жовтня (Фото: EPA-EFE/STR)

Після вбивства Насралли рейтинги Нетаньягу, які були поганими, зростають. Тож у нього є причини продовжувати наступ й ігнорувати заклики західних союзників.

"Майже все керівництво Хезболли, тисячі членів і командирів середнього рівня вбиті, не кажучи вже про те, що ЦАХАЛ знищив велику кількість стратегічних боєприпасів. Регіон може стати свідком початку кінця осі опору Ірану", – не виключає аналітик Atlantic Council Ахмед Фуад Альхатіб.

Чи відповість Іран ядерним ударом

Останні ізраїльські удари по базах і терористах ХАМАС, Хезболли та хуситах можуть спонукати Іран активізувати розробку ядерної зброї.

Тегеран розширює кількість і вдосконалює центрифуги, які використовує для очищення урану. Має великий запас матеріалу, придатного для зброї. Верховний аятола Алі Хаменеї може вирішити, що єдиним способом захистити режим, який зневажають іранці та вразливий до атак ізраїльтян, – зробити ядерну бомбу.

Америка та Ізраїль обіцяють, що не дозволять цього Ірану. Ізраїль має дані розвідки щодо прогресу ядерної програми. Якщо він виявив ознаки, що Тегеран переступає поріг, може атакувати іранські ядерні об’єкти. Але немає гарантій, що атака вдасться.

Початок операції Ізраїлю на півдні Лівану (Фото: EPA-EFE/ATEF SAFADI)

Ізраїльтяни знають, що шанс суттєво відкинути ядерну програму Ірану авіаударом невеликий. Об’єкти надто глибоко під землею і розпорошені.

Незалежно від того, чи переступив Іран ядерний поріг, йому доведеться вибрати, скільки бомб зробити та як вдарити. Проблема Тегерану в тому, що не має впевненості, що Росія втрутиться, аби врятувати його.

Другим варіантом було б наслідувати Індію – зробити більший, хоча все ще скромний, арсенал, який міг би витримати перший удар ворога, дозволяючи удар-відплату.

Іранські генерали можуть віддати перевагу варіанту пакистанської моделі, за якою створять значно більший арсенал – сотні, а не десятки боєголовок, щоб ударити першими. Це може означати виготовлення невеликої ядерної зброї у великій кількості, щоб гарантувати її використання, і дозволити удари командирам на місцях.