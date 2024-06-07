В 27 странах ЕС выбирают Европарламент (ЕП) на следующие пять лет. В следующем, похоже, будет больше крайних правых депутатов.

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Выборы в ЕП всегда были бурными для Евросоюза, а сейчас – еще больше, потому что накладывается ряд кризисов, говорит LIGA.net гендиректор Центра европейской политики (Брюссель) Фабиан Цулиг.

Центристские партии, имеющие большинство в нынешнем ЕП, сохранят его в следующем, поддержка Украины останется, убеждает LIGA.net евродепутат от немецких Зеленых Виола фон Крамон-Таубадель.

Риск от усиления правых – в том, что ЕП станет местом, где ЕС будут подрывать изнутри, добавляет LIGA.net директор по внешней политике Центра европейских реформ (Брюссель) Ян Бонд.

Среди главных проблем, волнующих жителей стран ЕС – миграция, зеленое соглашение, заставляющее экономики переходить на дорогостоящие экологические стандарты, трудности из-за инфляции, вызванной, в частности, отказом от российских энергоресурсов. Все это играет правым на руку.

Почему в Европе усиливаются крайне правые силы, как на страны повлияла война и пошатнется ли поддержка Украины после выборов – разбор.

Еще больше правых. Как будет выглядеть Европарламент

6-9 июня 373 млн избирателей ЕС выбирают 720 депутатов ЕП вместо нынешних 705. От выборов к выборам их количество колеблется.

По прогнозу Politico, правоцентристская Европейская народная партия (EPP) сохранит первое место в ЕП – 170 мандатов. Левые центристы – Альянс социалистов и демократов (S&D) рассчитывает на 142 мандата, а Альянс либералов и демократов за Европу (Renew) – на 75. Эти три силы вместе составляют коалицию и, по-видимому, сохранят власть.

Глава Еврокомиссии от EPP Урсула фон дер Ляйен, утверждаемая именно Европарламентом, планирует удержать должность.

Агитация на рынке кандидата в депутаты ЕП от Левого блока в португальском городе Барселос (Фото: EPA-EFE/HUGO DELGADO)

Две основные крайне правые силы – Европейские консерваторы и реформисты (ECR) и Идентичность и демократия (ID) – претендуют на 144 места. Проходят немецкая Альтернатива для Германии – 16, венгерская Фидес Виктора Орбана – 10, французская Реконкиста – пять, польская Конфедерация – шесть, болгарская Возрождение – три.

В общем количество ультраправых в ЕП может составить 184 (из текущих около 130). Но они почти наверняка не смогут объединиться.

Справка Европарламент – один из семи органов управления ЕС. Отвечает за законодательную власть. Количество депутатов зависит от численности населения, но меньшие страны имеют большее представительство относительно населения. Евродепутаты из разных стран со схожими взглядами объединяются в политические группы. ЕП принимает законы с Советом ЕС (министры стран-членов), избирает Еврокомиссию и ее главу (аналог правительства: 27 еврокомиссаров от 27 стран), утверждает бюджет ЕС. Европарламент – один из семи органов управления ЕС. Отвечает за законодательную власть. Количество депутатов зависит от численности населения, но меньшие страны имеют большее представительство относительно населения. Евродепутаты из разных стран со схожими взглядами объединяются в политические группы. ЕП принимает законы с Советом ЕС (министры стран-членов), избирает Еврокомиссию и ее главу (аналог правительства: 27 еврокомиссаров от 27 стран), утверждает бюджет ЕС.

Рост популярности крайне правых – продолжение тенденций в национальных парламентах ЕС. Поляризация в Европе преимущественно вызвана дезинформацией от иностранных и внутренних деятелей.

"Не ожидаю резких изменений во внешней политике ЕП. Но, возможно, будет труднее найти более широкое большинство для надежной поддержки Украины", – говорит LIGA.net евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель.

"Самый большой риск – потеря доверия к демократии. Антиевропейские партии, с популистскими и обманчивыми нарративами, пытаются подорвать демократические процессы в ЕС. Многие радикальные голоса теперь получат трибуну в ЕП для распространения дезинформации и антиевропейской пропаганды", – объясняет Крамон-Таубадель.

Выборы в ЕП всегда были поводом, когда избиратели склонялись к протестным голосованиям или выражению недовольства своим национальным правительством. "На этот раз это будет даже сильнее, потому что ЕС переживает ряд внутренних кризисов", – констатирует Фабиан Цулиг.

Поворот в европейской политике к правым популистам – результат того, что люди в ЕС чувствуют себя недовольными экономической ситуацией, считает Ян Бонд. Хотя реальность такова, что у популистов нет решения проблем, зато красиво говорят. Левые популисты не получат значительное количество мандатов – такое же, как крайне правые.

"Основной риск от появления в ЕП большего количества экстремистских и антиевропейских евродепутатов в том, что вместо места для принятия законов это будет место для попыток подорвать ЕС", – говорит Бонд.

Количество крайне правых в Европарламенте вырастет, но их не будет так много, чтобы они могли влиять на решения. Будут и дальше заправлять центристские силы, успокаивает Крамон-Таубадель.

В перспективе ультраправые могут смягчиться, их позиция станет более приемлемой в обществах, объясняет исследовательница европейских институтов в Центре европейских политических исследований (Брюссель) София Руссак. А могут, напротив, склонить центристские партии в правую сторону, и это радикализует политику.

Мигранты, безопасность, инфляция. Что беспокоит жителей ЕС

В каждом государстве ЕС – свои проблемы, но безопасность – одна из ключевых. Среди них энергетическая безопасность и угрозы независимости. Поэтому борьба с дезинформацией и иностранным вмешательством в ЕС – одно из измерений, требующее большего внимания, говорит Крамон-Таубадель.

Главный вопрос для большинства избирателей в ЕС – экономика. У депутатов ЕП есть ограниченные возможности изменить экономическую траекторию, хотя будут утверждать, что могут это сделать, добавляет Бонд.

Настроения избирателей разные по ЕС, и поддержка крайне правых не одинакова.

Среди объединяющих вещей – миграция. Часть избирателей в Европе ощущают, что их политики теряют контроль над ситуацией.

В меньшей степени – изменения климата. Зеленое соглашение (климатически нейтральный ЕС до 2050-го, что означает пересмотр работы бизнеса и сельского хозяйства, реконструкцию зданий, инновации) зашло в некоторых вещах слишком быстро и слишком далеко, говорит Руссак.

Война в Украине повлекла за собой огромное давление на энергетический рынок, запустила разрушительную инфляцию, повышение цен на энергетику и коммунальные услуги, объясняет брюссельская исследовательница. Жители ЕС сталкиваются со все большим экономическим напряжением.

"Пять лет назад единственными нашими хлопотами был климат. Теперь прошли пандемию, имеем две войны на пороге. Реальность изменилась – говорим о расходах на оборону и экономических проблемах. Популисты имеют на такие вызовы простые и обманчивые решения, и люди их слушают", – объясняет Руссак.

"Найти большинство". Изменится ли поддержка Украины

Обновление состава Европарламента не угрожает масштабным снижением поддержки Украины, убеждает Крамон-Таубадель.

"Центристские партии остаются едины в поддержке Украины. В новом ЕП должна быть возможность найти большинство для поддержки Киева, включая будущее членство в ЕС. Другой проблемой является противодействие отдельных стран ЕС, а не ЕП", – говорит евродепутат.

Более весомым вызовом, чем правые популисты в Европарламенте, станут выборы в США и возможная победа Дональда Трампа. Это вызов для ЕС и Украины, закладывающий много неопределенности и рисков в будущем. Но Украина и ее безопасность еще долго будут на первом месте среди приоритетов ЕС, считает Фабиан Цулиг.

Среди приоритетов следующего ЕП будет оборона стран-членов, экономика и война в Украине, считает и Руссак. Однако ЕП – не ведущий игрок в формировании внешней политики Евросоюза. В военной и экономической помощи ведущую роль играют главы стран-членов и Евросовет, на саммитах которого это решают.

Агитация в хорватской столице Загреба. В большинстве стран выборы пройдут в воскресенье (Фото: EPA-EFE/ANTONIO BAT)

"ЕП имеет только совещательную функцию – резолюции, рекомендации, а Европейский совет может прислушаться или нет, – напоминает она. – Поэтому даже если следующий ЕП больше склонится к крайне правым, это не так важно. Среди ультраправых, кстати, тоже есть проукраинские".

Самая большая и самая пророссийская группа в Европарламенте, по ее словам – ID. У нее не будет голосов, чтобы блокировать решение.

Для Украины, скорее, важны выборы в странах ЕС, в том числе больших.

Сейчас ЕС максимально поддерживает евроинтеграцию Украины, но это не единая структура, а лидеры 27 стран со взглядами, которые отличаются. Им часто трудно прийти к общей позиции. Тем не менее большинство – за Украину.

И даже разработали действенные схемы, как противостоять таким деятелям, как Виктор Орбан, с его попытками ставить палки в колеса Киеву.