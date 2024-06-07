"Смогут подрывать ЕС изнутри". Каким будет новый Европарламент
В 27 странах ЕС выбирают Европарламент (ЕП) на следующие пять лет. В следующем, похоже, будет больше крайних правых депутатов.
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Выборы в ЕП всегда были бурными для Евросоюза, а сейчас – еще больше, потому что накладывается ряд кризисов, говорит LIGA.net гендиректор Центра европейской политики (Брюссель) Фабиан Цулиг.
Центристские партии, имеющие большинство в нынешнем ЕП, сохранят его в следующем, поддержка Украины останется, убеждает LIGA.net евродепутат от немецких Зеленых Виола фон Крамон-Таубадель.
Риск от усиления правых – в том, что ЕП станет местом, где ЕС будут подрывать изнутри, добавляет LIGA.net директор по внешней политике Центра европейских реформ (Брюссель) Ян Бонд.
Среди главных проблем, волнующих жителей стран ЕС – миграция, зеленое соглашение, заставляющее экономики переходить на дорогостоящие экологические стандарты, трудности из-за инфляции, вызванной, в частности, отказом от российских энергоресурсов. Все это играет правым на руку.
Почему в Европе усиливаются крайне правые силы, как на страны повлияла война и пошатнется ли поддержка Украины после выборов – разбор.
Еще больше правых. Как будет выглядеть Европарламент
6-9 июня 373 млн избирателей ЕС выбирают 720 депутатов ЕП вместо нынешних 705. От выборов к выборам их количество колеблется.
По прогнозу Politico, правоцентристская Европейская народная партия (EPP) сохранит первое место в ЕП – 170 мандатов. Левые центристы – Альянс социалистов и демократов (S&D) рассчитывает на 142 мандата, а Альянс либералов и демократов за Европу (Renew) – на 75. Эти три силы вместе составляют коалицию и, по-видимому, сохранят власть.
Глава Еврокомиссии от EPP Урсула фон дер Ляйен, утверждаемая именно Европарламентом, планирует удержать должность.
Две основные крайне правые силы – Европейские консерваторы и реформисты (ECR) и Идентичность и демократия (ID) – претендуют на 144 места. Проходят немецкая Альтернатива для Германии – 16, венгерская Фидес Виктора Орбана – 10, французская Реконкиста – пять, польская Конфедерация – шесть, болгарская Возрождение – три.
В общем количество ультраправых в ЕП может составить 184 (из текущих около 130). Но они почти наверняка не смогут объединиться.
Рост популярности крайне правых – продолжение тенденций в национальных парламентах ЕС. Поляризация в Европе преимущественно вызвана дезинформацией от иностранных и внутренних деятелей.
"Не ожидаю резких изменений во внешней политике ЕП. Но, возможно, будет труднее найти более широкое большинство для надежной поддержки Украины", – говорит LIGA.net евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель.
Выборы в ЕП всегда были поводом, когда избиратели склонялись к протестным голосованиям или выражению недовольства своим национальным правительством. "На этот раз это будет даже сильнее, потому что ЕС переживает ряд внутренних кризисов", – констатирует Фабиан Цулиг.
Поворот в европейской политике к правым популистам – результат того, что люди в ЕС чувствуют себя недовольными экономической ситуацией, считает Ян Бонд. Хотя реальность такова, что у популистов нет решения проблем, зато красиво говорят. Левые популисты не получат значительное количество мандатов – такое же, как крайне правые.
Количество крайне правых в Европарламенте вырастет, но их не будет так много, чтобы они могли влиять на решения. Будут и дальше заправлять центристские силы, успокаивает Крамон-Таубадель.
В перспективе ультраправые могут смягчиться, их позиция станет более приемлемой в обществах, объясняет исследовательница европейских институтов в Центре европейских политических исследований (Брюссель) София Руссак. А могут, напротив, склонить центристские партии в правую сторону, и это радикализует политику.
Мигранты, безопасность, инфляция. Что беспокоит жителей ЕС
В каждом государстве ЕС – свои проблемы, но безопасность – одна из ключевых. Среди них энергетическая безопасность и угрозы независимости. Поэтому борьба с дезинформацией и иностранным вмешательством в ЕС – одно из измерений, требующее большего внимания, говорит Крамон-Таубадель.
Главный вопрос для большинства избирателей в ЕС – экономика. У депутатов ЕП есть ограниченные возможности изменить экономическую траекторию, хотя будут утверждать, что могут это сделать, добавляет Бонд.
Настроения избирателей разные по ЕС, и поддержка крайне правых не одинакова.
Среди объединяющих вещей – миграция. Часть избирателей в Европе ощущают, что их политики теряют контроль над ситуацией.
В меньшей степени – изменения климата. Зеленое соглашение (климатически нейтральный ЕС до 2050-го, что означает пересмотр работы бизнеса и сельского хозяйства, реконструкцию зданий, инновации) зашло в некоторых вещах слишком быстро и слишком далеко, говорит Руссак.
Война в Украине повлекла за собой огромное давление на энергетический рынок, запустила разрушительную инфляцию, повышение цен на энергетику и коммунальные услуги, объясняет брюссельская исследовательница. Жители ЕС сталкиваются со все большим экономическим напряжением.
"Найти большинство". Изменится ли поддержка Украины
Обновление состава Европарламента не угрожает масштабным снижением поддержки Украины, убеждает Крамон-Таубадель.
"Центристские партии остаются едины в поддержке Украины. В новом ЕП должна быть возможность найти большинство для поддержки Киева, включая будущее членство в ЕС. Другой проблемой является противодействие отдельных стран ЕС, а не ЕП", – говорит евродепутат.
Более весомым вызовом, чем правые популисты в Европарламенте, станут выборы в США и возможная победа Дональда Трампа. Это вызов для ЕС и Украины, закладывающий много неопределенности и рисков в будущем. Но Украина и ее безопасность еще долго будут на первом месте среди приоритетов ЕС, считает Фабиан Цулиг.
Среди приоритетов следующего ЕП будет оборона стран-членов, экономика и война в Украине, считает и Руссак. Однако ЕП – не ведущий игрок в формировании внешней политики Евросоюза. В военной и экономической помощи ведущую роль играют главы стран-членов и Евросовет, на саммитах которого это решают.
"ЕП имеет только совещательную функцию – резолюции, рекомендации, а Европейский совет может прислушаться или нет, – напоминает она. – Поэтому даже если следующий ЕП больше склонится к крайне правым, это не так важно. Среди ультраправых, кстати, тоже есть проукраинские".
Самая большая и самая пророссийская группа в Европарламенте, по ее словам – ID. У нее не будет голосов, чтобы блокировать решение.
Для Украины, скорее, важны выборы в странах ЕС, в том числе больших.
Сейчас ЕС максимально поддерживает евроинтеграцию Украины, но это не единая структура, а лидеры 27 стран со взглядами, которые отличаются. Им часто трудно прийти к общей позиции. Тем не менее большинство – за Украину.
И даже разработали действенные схемы, как противостоять таким деятелям, как Виктор Орбан, с его попытками ставить палки в колеса Киеву.