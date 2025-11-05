Нью-Йорк избрал мэром демократа-социалиста Зограна Мамдани. Оппоненты-республиканцы во главе с президентом Дональдом Трампом могут использовать обещанные социалистические эксперименты нового мэра, чтобы запятнать репутацию всех демократов накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся через год.

Нью-йоркские миллиардеры фактически скидывались деньгами, чтобы Мандани не одержал победу – они собрали более $40 млн на кампанию его главного оппонента.

Но ставка на деньги не сработала, и Мамдани получил контроль над городом с бюджетом в $115 млрд. Для сравнения, эта сумма в 2,8 раза больше, чем Украина получила международной бюджетной помощи в 2024 году.

LIGA.net перечитала CNBC, CNN, Политико, The New York Times, Блумберг, The Times, The Telegraph, Die Welt и пересказывает три вывода, которые следует сделать из неожиданной победы, которая стала главной темой всех украинских соцсетей.