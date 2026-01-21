На Всемирном экономическом форуме в Давосе президент США Дональд Трамп может объявить о создании нового международного органа – Совета мира, инициатива которого принадлежит ему самому. Эта инициатива, начавшаяся как один из компонентов мирного плана Трампа в Газе, вызывает все больше опасений.

LIGA.net перечитала The Washington Post, The New York Times, ВВС, Le Monde, The Financial Times и объясняет, почему Рада рискует стать еще одним символом разрушения международного порядка и роста амбиций Трампа.