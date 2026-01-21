На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент США Дональд Трамп може оголосити про початок роботи нового міжнародного органу, який створив він сам – Ради миру. Ця ініціатива, яка починалась як один із компонентів мирного плану Трампа в Газі, викликає дедалі більше занепокоєння.

LIGA.net перечитала The Washington Post, The New York Times, ВВС, Le Monde, The Financial Times і пояснює, чому Рада ризикує стати ще одним символом руйнування міжнародного устрою і росту амбіцій Трампа.