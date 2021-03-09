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Разбор | Спецслужбы Германии взялись за партию "друзей Путина". Что их ждет дальше

09.03.2021, 16:45
Спецслужбы Германии взялись за партию
Один из основателей Альтернативы для Германии Йорг Мойтен (Коллаж - LIGA.net)

Немецким спецслужбам могут разрешить слежку за ультраправой Альтернативой для Германии. Что их ждет дальше – рассказывает LIGA.net

Немецкая контрразведка решила начать слежку за членами ультраправой и пророссийской партии Альтернатива для Германии (АдГ). Разрешение выдали на основании подозрения в экстремизме и попытках подрыва демократии. Сейчас суд временно приостановил возможность слежки для прояснения всех обстоятельств, но у правоохранителей есть 800-страничный доклад с доказательствами. Хотя решение о негласной слежке поддерживает множество немцев, оно вряд ли усложнит жизнь партии "друзей Путина" и, возможно, даже наоборот – позволит им нарастить число новых сторонников, считают эксперты. Кто такие АдГ, почему за ними хотят следить, что их ждет дальше и как это повлияет на отношения Германии с Россией – рассказывает LIGA.net.

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КТО ТАКИЕ АДГ

Альтернатива для Германии возникла в 2013 году в качестве политической силы, резко критикующей Европейский союз. Когда в Германии начался миграционный кризис, партия радикализировалась, заняв сразу антииммигрантскую и пророссийскую ниши (партия финансируется из Москвы). С тех пор члены АдГ систематически посещают РФ и оккупированный ею Крым, настаивают на необходимости улучшения отношений с Москвой и снятия антироссийских санкций. Некоторые ее представители высказываются против членства Украины в НАТО, а также в целом против расширения Альянса на восток, называя это "уважением интересов России".

"АдГ очень часто называют неонацистской партией. Их взгляды радикальны для послевоенной Германии, где есть тотальное табу на пронацистские взгляды", – говорит LIGA.net замдиректора центра Украинская призма Сергей Герасимчук. Он объясняет, что другие партии в Германии "тотально бойкотировали" АдГ не только из-за пророссийской позиции, но и ультраправых взглядов, которые они продолжают эксплуатировать для поддержания рейтингов.

Например, в 2017 году один из лидеров политсилы Александр Гауланд заявил, что они будут бороться со "вторжением иностранцев" в Германию; в 2018-м глава партии в одной из земель Бьорн Хеке (немецкий суд разрешил называть его "фашистом", а спецслужбы страны уже признали его экстремистом) назвал мемориал Холокосту в Берлине "памятником позора", призвав "повернуть на 180 градусов" немецкий подход к истории. Несмотря на эту радикальность, АдГ является третьей по величине политсилой в Бундестаге: занимает 88 мест из 709.

ПОЧЕМУ СПЕЦСЛУЖБЫ ВЗЯЛИСЬ ЗА "ДРУЗЕЙ ПУТИНА"

Правоохранители начали наблюдать за отдельными членами и ячейками АдГ еще в 2017 году из-за правоэкстремистской деятельности. Под слежку попал, в частности, вышеупомянутый Хеке. В 2019-м контрразведка поставила АдГ на "проверку" на федеральном уровне – их деятельность начали расследовать по всей стране.

Решение установить наблюдение за АдГ было связано с их возможностью играть на поляризации немецкого общества в ходе предвыборной кампании, – заявляет эксперт Сергей Герасимчук

В результате двухлетней "проверки" спецслужбы получили 800-страничный доклад, на основании которого в январе 2021-го они решили присвоить АдГ статус "подозреваемых" в экстремизме. АдГ оспорила это решение в суде. Сейчас за партией еще не следят: о таких намерениях стало известно благодаря утечке в СМИ, а суд в Кельне временно запретил начинать наблюдение за АдГ, пока не будет вынесено решение по делу о статусе подозреваемых в экстремизме. По данным соцопроса по заказу Spiegel, более 70% немцев поддержало бы решение контрразведки о слежке за деятельностью АдГ.

"Решение установить наблюдение за АдГ было связано с их возможностью играть на поляризации немецкого общества в ходе избирательной кампании (выборы в Бундестаг состоятся осенью 2021-го. – Ред.), – объясняет Герасимчук. – Но нужно учитывать немецкий контекст: он табуирует любые проявления нацизма и запрещает преследование политических партий, что тоже делали нацисты".

По словам эксперта, представители немецкой элиты попали в "ловушку собственной политкорректности", поскольку они одновременно хотят избежать усиления экстремистских праворадикальных сил и пытаются избежать обвинений в преследовании оппонентов: "Никто не хочет, чтобы их обвинили в политических преследованиях, поэтому они согласились с необходимостью обосновать решение в суде". Сейчас, констатирует эксперт, дело АдГ "подвисло" в суде, и предугадать его исход тяжело. 

"Если к ним будут приходить контрразведчики с обысками, то у них будет хорошая возможность стать в позицию жертвы и показать, как их преследуют. Это сыграет им на руку", – говорит политолог-международник Виктор Савинок

Если суд разрешит наблюдение за АдГ, то это будет означать слежку за ее активными деятелями, мониторингом их связей, также в АдГ могут внедрить сотрудников контрразведки под прикрытием, говорит LIGA.net политолог-международник Виктор Савинок. При этом, по его мнению, отрицательных последствий для рейтингов АдГ пока не случится, а может даже и наоборот: "Если к ним будут приходить контрразведчики с обысками, то у них будет хорошая возможность стать в позицию жертвы и показать, как их преследуют. Это сыграет им на руку, чтобы переманить сомневающийся электорат".

Похожего мнения придерживается и Герасимчук, который говорит, что у политсилы "есть свой ядерный электорат, который продолжит за них голосовать", но при этом "АдГ получила промоушен благодаря попаданию их дела в медиа". 

КАК ЭТО МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ НА ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ

Расследование против АдГ произошло на фоне закрытия счетов в Германии российских пропагандистских агентств Russia Today и Ruptly, а также публикации отчета Европейской службы внешних связей, утверждающего, что Берлин наиболее часто становится целью российских дезинформационных кампаний. С конца 2015 года РФ более 700 раз "атаковала" Германию. Хотя дело против пророссийской АдГ вплетается в общую тенденцию усиления антироссийских настроений в Германии, оно, скорее, связано с внутриполитической борьбой с праворадикалами, считают эксперты. 

При этом российскую угрозу для Германии в Берлине видят и понимают, говорит Савинок: "Среди немцев российского происхождения есть высокий уровень симпатии для АдГ, поскольку она эксплуатирует пророссийскую риторику. Это еще одна угроза для правительства Германии".

Германия начинает медленно разворачиваться от России – это становится трендом даже у социал-демократов, которые всегда лояльно относились к ней, – заявляет Герасимчук

Также, по его словам, в Германии все поняли, что собой представляет российская дезинформация после кейса "девочки Лизы": в 2016 году 13-летняя девочка российского происхождения пропала без вести в Берлине. Когда она вернулась домой, то заявила о похищении и изнасиловании несколькими незнакомцами. Российские чиновники и медиа обвинили Германию в терпимости к иммигрантам и начали дезинформационную кампанию. В итоге оказалось, что она дала ложные показания, и ее побег из дома был добровольным, а изнасилования не было. 

"Германия начинает медленно разворачиваться от России – это становится трендом даже у социал-демократов, которые всегда лояльно относились к ней, – говорит Герасимчук. – В правящих партиях, которых часто обвиняют в поддержке СП-2 и России, тоже звучат голоса против углубления сотрудничества с РФ… Но там пытаются сохранить какие-то рычаги влияния на Россию, поэтому не разрывают отношения в целом".

По мнению эксперта, если дело против АдГ продолжит развиваться, то это скажется на отношениях с РФ, но незначительно: "Будет постепенное замораживание отношений, но к их разрыву мы не придем. По крайней мере, при нынешнем канцлере". Он связывает это с желанием Германии избежать непредсказуемого поведения со стороны российской власти в случае эскалации конфликтов. 

Читайте также: В ЕС рассказали, какая страна главная цель российской пропаганды в Европе

Владислав Сердюк

журналист LIGA.net
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альтернатива для германии контрразведка
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