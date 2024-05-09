Лидеры нескольких стран – Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана, Туркменистана, Кубы, Узбекистaнa, Лаоса, Гвинеи-Бисау – приняли участие в военном параде в Москве 9 мая. Но ограничивается ли список условных "друзей" российского диктатора только этой девяткой?

Ряд подобных авторитарных и диктаторских режимов в мире поддерживают путинский режим, хотя и не приедут в Москву, говорит LIGA.net директор аналитического центра Central Asia Due Diligence Алишер Ильхамов (Лондон). В Центральной Азии и Африке также есть лидеры бедных авторитарных стран, которые зависят от России.

У каждого лидера — свои мотивы, ехать или нет к Путину в Москву, добавляет LIGA.net международный эксперт Центра Разумкова Михаил Пашков. Венгерский премьер Виктор Орбан, например, имеет особые отношения с Путиным, но проявляет это другим способом. В Китай российский диктатор поедет сам в этом месяце. Он поддерживает плодотворные и регулярные контакты и с главами КНДР, Сирии, Ирана.

"Важнее реальные действия "друзей Путина" в экономике, политике, военном сотрудничестве, чем показательные жесты в Москве", – говорит Пашков.

Сателлиты за деньги, союзники в войнах и кровавые диктаторы: LIGA.net составила список лидеров стран, до сих пор поддерживающих Путина.

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Беларусь. Лукашенко – "униженный вассал"

В военном смысле Беларусь – ближайший союзник России. Она позволила использовать свою землю и небо для вторжения в Украину, хотя до сих пор самопровозглашенный президент Александр Лукашенко не отдал приказ своим войскам присоединиться к боевым действиям.

Путин и Лукашенко в Санкт-Петербурге, 28 января 2024 года (Фото: EPA-EFE / PAVEL BEDNYAKOV)

На самом деле Лукашенко никогда не был другом Путина, говорит LIGA.net беларуский политолог в эмиграции (Варшава) Павел Усов.

"Отношения между ними всегда были сложными и напряженными. Все конфликты между Россией и Беларусью происходят от личной неприязни Путина к Лукашенко. Вся новая элита РФ воспринимает беларуского диктатора как необразованного колхозника – резко негативно", – добавляет он.

Сейчас для Путина Лукашенко лишь инструмент для удержания контроля над Беларусью и дополнительный ресурс в войне против Украины.

У самого Лукашенко небольшой выбор, считает Усов. Потому что он до сих пор у власти только потому, что Москва помогла подавить народное восстание после сфальсифицированных выборов 2020 года.

"В 2020 году Лукашенко обратился за помощью к России и унизился для сохранения власти. С тех пор Путин сделал из него вассала, – говорит он. – Кремль воспринимает его как исполнителя своей воли. Это не дружба, хотя Лукашенко хочет показать равенство".

С июня 2023 года Беларусь вроде бы размещает у себя российское тактическое ядерное оружие, но Кремль сохраняет полный контроль над ним.

Венгрия. Орбан ставит на Путина: три причины

Премьер Венгрии Виктор Орбан блокировал санкции ЕС против России, помощь Украине, украинскую интеграцию в ЕС, вступление Швеции в НАТО.

Путин и Орбан в Будапеште, 30 октября 2019 года (Фото: EPA-EFE / ALEXEI NIKOLSKY)

К самому Орбану у ЕС много претензий из-за ограничения свободы СМИ, верховенства права и демократических принципов дома. Брюссель время от времени блокирует деньги для венгров, а Будапешт шантажирует своим вето. Но в Венгрии он до сих пор популярен.

Орбан остается соратником Путина по трем причинам, объясняет LIGA.net аналитик Political Capital Institute (Будапешт) Лорант Гьори.

Первая – венгерский режим узаконен на международном уровне схожими восточными автократиями (российской и китайской), которые дают Будапешту больше рычагов влияния в международных делах.

Вторая – Путин и Орбан заключили несколько важных соглашений о долгосрочных поставках газа и инвестиций Росатома в венгерскую АЭС "Пакш-2", что дает деловым кругам Орбана дополнительные деньги, необходимые для укрепления венгерского режима в длительной перспективе.

И, наконец, третья – Орбан действительно верит, что Россия выиграет войну и западная солидарность по отношению к Украине растает, поэтому пытается сохранить хорошие отношения с Кремлем на этот случай.

"Орбан ошибается. Запад, особенно Центральная и Восточная Европа во главе с Польшей в сотрудничестве с США есть и будут антироссийскими в последующие годы, даже если войну заморозят", – говорит Гьори.

Переход на сторону Кремля может еще больше изолировать Венгрию от евроатлантического сообщества, считает он, — несмотря на то, кто выиграет войну.

Сирия. Спаситель кровавого Асада

Путин спас сирийского диктатора Башара Асада от продолжающегося с 2011 года разгрома в гражданской войне. Причем Aсад все еще полностью зависит от российской военной поддержки.

Путин и Асад в Москве, 13 сентября 2021 года (Фото: EPA-EFE / MIKHAEL KLIMENTYEV)

"У Асада нет выхода, кроме как поддерживать Путина – спасшего его режим вместе с Ираном. После нескольких лет гражданской войны ситуация в Сирии зашла в тупик, и даже иранские войска не могли это изменить. Тогда и появилась российская авиация. Благодаря ей Асад остался у власти", – говорит LIGA.net заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов.

Теперь у России есть в стране несколько баз – военно-морская и воздушная.

Асад назвал вторжение России в Украину "исправлением истории" – это один в один совпадает с заявлениями Путина, и обвинил Запад в "грязных методах поддержки террористов в Сирии и нацистов в Украине".

Сам Aсад – диктатор, который более 100 раз использовал химическое оружие против своих граждан (и это – подсчеты на 2018 год).

"Россия спасла его от неизбежного возмездия за применение химического оружия – тогда Обама обещал решительный ответ, но РФ уладила конфликт, – говорит Данилов. – Асад – один из самых верных союзников Путина. Это дружба на крови".

Иран. Большая игра на разных шахматных досках

Религиозные власти Ирана разделяют недоверие Кремля ко всему западному.

"У режимов Путина и аятоллы Хаменеи взаимные потребности. У них общие интересы в Сирии, где, хоть и не без конфликтов, выступают на одной стороне, – объясняет Данилов. – Общие интересы в Каспийском море. После 2022 года Россия больше заинтересована в Иране. Раньше – наоборот".

Путин и верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, 2017 год (Фото: EPA-EFE / DMITRY AZAROV)

Иранское оружие воюет против Украины, россияне пообещали иранцам свои МиГ-35. Между ними продолжаются разговоры о возможном обмене технологиями в ядерной сфере, говорит аналитик.

"Иранцы очень заинтересованы в российских средствах РЭБ, ПВО, авиации – там, где сами имеют пробелы. Если они и продвинулись в отношении дронов и ракет, то в этих сферах слабые. Россия же заинтересована в иранском опыте обхода санкций", – подчеркивает Данилов.

Иранские дроны Shahed атакуют украинские города. С августа 2023 года Москва может производить их на собственной территории при поддержке иранцев.

Сотрудничество усиливает оба изолированных режима.

"Это одна большая игра на разных шахматных досках. Театры одной войны, – считает он. – Иранцы могут корректировать действия с россиянами, чтобы подрывать ситуацию на Ближнем Востоке. Могут коррелировать между собой эскалацию на разных фронтах".

В декабре 2022 года США сообщили, что отношения между Ираном и Россией предусматривают торговлю вертолетами, истребителями, дронами.

Китай. Сбить лидерство США

Китай никогда и не осуждал, и не одобрял публично полномасштабное российское вторжение. Фактически он поддерживает Россию, формально признавая территориальную целостность Украины.

Путин и Си Цзиньпин в Пекине, 18 октября 2023 года (Фото: EPA-EFE/SERGEY GUNEEV)

Главная причина поддержки Си Цзиньпином путинской России – идеологическая. Оба считают, что их страны не получили достойного места в современном мире, рассказал исследователь Института китайских исследований Меркатора (MERICS) Юрий Пойта.

"Оба лидера чувствуют себя обиженными и униженными главами сверхдержав, которые хотят реванша – изменения международного порядка. Основным врагом обоих является Запад и демократический мир. Объединяются, чтобы изменить его и как можно больше снизить лидерство США", – говорит Пойта.

В течение десятилетий из-за нехватки общих ценностей Западу не удалось построить с Китаем дружеские отношения, несмотря на взаимные инвестиции, экономическую и технологическую зависимость.

Между Путиным и Си – не дружба, а партнерство без доверия, добавляет Пойта. Россия не дает Китаю современного оружия, потому что боится, что его потом могут использовать против нее самой. КНР не дает высоких технологий: "Между сторонами нет союзнического военного договора, как у НАТО".

Китай повторяет линию Кремля, называя войну "специальной военной операцией", и воздерживался от осуждения в ООН.

Россия не раз обращалась за оружием к Китаю, но, насколько известно, Пекин отказывал. Однако поставляет нелетальные вещи – бронежилеты, шлемы, материалы и машины для фортификации, детали для дронов.

В октябре 2023 года министр финансов РФ Антон Силуанов признал, что "преимущественно все гражданские дроны" в России – из КНР.

Справка Китай поддерживает Москву также посредством высоких объемов импорта нефти и газа. Двусторонняя торговля между ними в 2023 году достигла $240 млрд, установив рекорд, свидетельствует китайская таможня. Китай поддерживает Москву также посредством высоких объемов импорта нефти и газа. Двусторонняя торговля между ними в 2023 году достигла $240 млрд, установив рекорд, свидетельствует китайская таможня.

Северная Корея. Оружие и ракеты от товарища Кима

КНДР – едва ли не самая тоталитарная страна мира. Там 20 лет назад свирепствовал голод, но милитаристская коммунистическая диктатура имеет большие запасы оружия, схожие по масштабу с советскими.

Диктатор Ким Чен Ын продает Путину оружие, потому что в России на него значительный спрос, а изолированная Корея, которая под санкциями, нуждается в деньгах. Между Россией и Кореей развита логистическая сеть, и обеспечить поставки легко даже в больших объемах, рассказывает Пойта.

Путин и Ин в российском Благовещенске, 2023 (Фото: EPA-EFE/MIKHAIL METZEL)

"Прежде всего вооружение переправляют через сеть портов обеих стран, – рассказывает Пойта. – Сложно конкретизировать, что это и сколько. Спутники не покажут содержание контейнеров. Стороны постоянно меняют маршруты, чтобы скрыть торговлю тем, что под санкциями ООН. КНДР сложна для иностранных разведок, потому что очень закрыта".

Северная Корея поддерживает антизападные диктатуры и террористические режимы в мире – например, продавала оружие ХАМАС.

"Российский спрос на оружие позволяет Киму удовлетворить потребности в обновлении своей истребительной авиации, спутниковых технологиях, баллистических ракетах с разделительной боеголовкой, подводных лодках с ядерной силовой установкой. Может, Москва что-то из этого продает Киму", – не исключает Пойта.

Китай не препятствует этой торговле. Между Пекином и Пхеньяном действует договор о взаимной защите, так что Си мог бы – если бы хотел.

Усиление КНДР выгодно Китаю, объясняет Пойта. Пекин готовится к войне за Тайвань. Так что китайцам в случае начала агрессии требуется невмешательство союзников Тайбэя – США, Японии, Южной Кореи.

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Кыргызстан и Таджикистан. Сателлиты за деньги

Президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Таджикистана Эмомали Рахмона можно лишь условно назвать "друзьями Путина", хотя оба были 9 мая 2023 года на параде в Москве. Как и лидеры остальных трех стран Центральной Азии – Узбекистана, Туркменистана, Казахстана.

Жапаров (слева), Рахмон (справа) и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев (второй справа) с Путиным на параде в Москве, 2023 год (Фото: EPA-EFE / STRINGER)

Страны Центральной Азии извлекают выгоду от "дружбы" с РФ – покупают нефть, газ и электричество по сниженным ценам, а также имеют доступ на российский рынок для их потребительских товаров, аграрной и текстильной продукции. Сотни тысяч рабочих трудятся в России и высылают деньги домой.

Относительно Центральной Азии, там не совсем работает "черно-белая" дихотомия "друзья-враги". Эти государства-клиенты режима Путина, зависимые во многих смыслах, объясняет LIGA.net Алишер Ильхамов.

"Здесь скорее играет фактор трудовой миграции в РФ, экономическая зависимость этих стран. Таджикистан еще и полагается на военную помощь России в противостоянии талибам", – говорит Ильхамов.

Обе страны публично не поддерживают агрессию против Украины. Просто они – сателлиты Москвы и делают на россиянах деньги, покупая более дешевые ресурсы и продавая дороже подсанкционные товары.