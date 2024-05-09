Лідери кількох країн – Білорусі, Киргизстану, Таджикистану, Казахстану, Туркменістану, Куби, Узбекистaну, Лаосу, Гвінею-Бісау – взяли участь у військовому параді в Москві 9 травня. Aле чи обмежується список "друзів" російського диктатора лише ними?

Низкa схожих авторитарних та диктаторських режимів у світі підтримують путінський режим, хоч і не приїдуть до Москви, каже LIGA.net директор аналітичного центру Central Asia Due Diligence Алішер Ільхамов (Лондон). У Центральній Азії та Африці також є лідери бідних авторитарних країн, які залежні від Росії.

У кожного лідера – свої мотиви, їхати чи не їхати до Путіна в Москву, додає LIGA.net міжнародний експерт Центру Разумкова Михайло Пашков. Угорський прем'єр Віктор Орбан, наприклад, має особливі відносини з Путіним, але проявляє це в інший спосіб. До Китаю російський диктатор поїде сам цього місяця. Він підтримує плідні та регулярні контакти й з главами КНДР, Сирії, Ірану.

"Важливіші реальні дії "друзів Путіна" в економіці, політиці, військовій співпраці, ніж показові жести у Москві", – каже Пашков.

Сателіти за гроші, союзники у війнах і криваві диктатори: LIGA.net склала список лідерів країн, які досі підтримують Путіна.

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Білорусь. Лукашенко – "принижений васал"

У військовому сенсі Білорусь – найближчий союзник Росії. Вона дозволила використати свою землю і небо для вторгнення в Україну, хоча досі самопроголошений президент Олександр Лукашенко не наказував своїм військам приєднатися до бойових дій.

Путін і Лукашенко в Санкт-Петербурзі, 28 січня 2024 року (Фото: EPA-EFE / PAVEL BEDNYAKOV)

Насправді Лукашенко ніколи не був другом Путіна, каже LIGA.net білоруський політолог в еміграції (Варшава) Павел Усов.

"Відносини між ними завжди були нaпружені. Усі конфлікти між Росією і Білоруссю походять від особистої неприязні Путіна до Лукашенка. Уся нова еліта РФ сприймає білоруського диктатора як неосвіченого колгоспника – різко негативно", – додає він.

Зараз для Путіна Лукашенко – лише інструмент для утримання контролю над Білоруссю і додатковий ресурс у війні проти України.

У самого Лукашенка невеликий вибір, вважає Усов. Бо він досі при владі лише тому, що Москва допомогла придушити народне повстання після сфальсифікованих виборів 2020 року.

"У 2020 році Лукашенко звернувся по допомогу до Росії й принизився для збереження влади. Відтоді Путін зробив з нього васала, – каже він. – Кремль сприймає його як виконавця своєї волі. Це не дружба, хоча Лукашенко хоче показати рівність".

Із червня 2023 року Білорусь начебто розміщує у себе російську тактичну ядерну зброю. Кремль зберігає повний контроль над нею.

Угорщина. Орбан ставить на Путіна: три причини

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан блокував санкції ЄС проти Росії, допомогу Україні, українську інтеграцію в ЄС, вступ Швеції в НАТО.

Путін і Орбан в Будапешті, 30 жовтня 2019 року (Фото: EPA-EFE / ALEXEI NIKOLSKY)

До самого Орбана у ЄС багато претензій через обмеження свободи ЗМІ, верховенства права і демократичних принципів вдома. Тож Брюссель час від часу блокує гроші для угорців, а Будапешт шантажує своїм вето. Але в Угорщині він досі популярний.

Орбан залишається соратником Путіна з трьох причин, пояснює LIGA.net аналітик Political Capital Institute (Будапешт) Лорант Ґьорі.

Перша – угорський режим узаконений на міжнародному рівні схожими східними автократіями (російською і китайською), які дають Будапешту більше важелів впливу в міжнародних справах.

Друга – Путін і Орбан уклали кілька важливих угод з довгострокових постачань газу та інвестицій Росатома в угорську АЕС "Пакш-2", що дає діловим колам Орбана додаткові гроші, які потрібні для зміцнення угорського режиму в тривалій перспективі.

І, нарешті, третя – Орбан справді вірить, що Росія виграє війну і західна солідарність щодо України розтане, тому намагається зберегти добрі відносини з Кремлем на цей випадок.

"Орбан помиляється. Захід, а надто Центральна та Східна Європа на чолі з Польщею в співпраці зі США є і будуть антиросійськими у наступні роки, навіть якщо війну заморозять", – каже Ґьорі.

Перехід на сторону Кремля може ще більше ізолювати Угорщину від євроатлантичної спільноти, вважає він, – попри те, хто виграє війну.

Сирія. Рятівник кривавого Асада

Путін врятував сирійського диктатора Башара Асада від розгрому в громадянській війні, що триває з 2011 року. Причому Aсад досі повністю залежить від російської військової підтримки.

Путін і Асад у Москві, 13 вересня 2021 року (Фото: EPA-EFE / MIKHAEL KLIMENTYEV)

"В Асада немає виходу, окрім як підтримувати Путіна – того, хто врятував його режим разом з Іраном. Після кількох років війни ситуація в Сирії зайшла в глухий кут, і навіть іранські війська не могли її змінити. Тоді й з’явилася російська авіація. Завдяки їй Асад залишився при владі", – каже LIGA.net заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

Тепер Росія має в країні кілька баз – військово-морську і повітряну.

Асад назвав вторгнення Росії в Україну "виправленням історії" – один в один із заявами Путіна, і звинуватив Захід у "брудних методах підтримки терористів у Сирії та нацистів в Україні".

Сам Aсад – диктатор, який понад 100 рaзів використав хімічну зброю проти своїх громадян (і це – підрахунки на 2018 рік).

"Росія врятувала його від неминучої відплати за застосування хімічної зброї – тоді Обама обіцяв рішучу відповідь, але РФ залагодила конфлікт, – каже Данилов. – Асад – один із найвірніших союзників Путіна. Це дружба на крові".

Іран. Велика гра на різних шахівницях

Релігійна влада Ірану поділяє недовіру Кремля до всього західного.

"У режимів Путіна та аятоли Хаменеї взаємні потреби. У них спільні інтереси в Сирії, де, хоч і не без конфліктів, виступають на одному боці, – пояснює Данилов. – Спільні інтереси в Каспійському морі. Після 2022 року Росія більше зацікавлена в Ірані. Раніше – навпаки".

Путін і верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, 2017 (Фото: EPA-EFE/DMITRY AZAROV)

Іранська зброя воює проти України, росіяни натомість пообіцяли іранцям свої МіГ-35. Між ними тривають розмови про можливий обмін технологіями в ядерній сфері, каже аналітик.

"Іранці дуже зацікавлені в російських засобах РЕБ, ППО, авіації – там, де самі мають прогалини. Якщо вони й просунулися щодо дронів і ракет, то в цих сферах слабкі. Росія ж зацікавлена в іранському досвіді обходу санкцій", – підкреслює Данилов.

Іранські дрони Shahed атакують українські міста. Із серпня 2023-го Москва може виробляти їх на власній території за підтримки іранців.

Співпраця посилює обидва ізольовані режими.

"Це одна велика гра на різних шахівницях. Театри однієї війни, – вважає він. – Іранці можуть коригувати дії з росіянами, щоб підривати ситуацію на Близькому Сході. Можуть корелювати між собою ескалацію на різних фронтах".

У грудні-2022 США повідомили, що відносини між Іраном і Росією передбачають торгівлю гелікоптерами, винищувачами, дронами.

Китай. Збити лідерство СШA

Китай ніколи і не засуджував, і не схвалював публічно повномасштабне російське вторгнення. Фактично він підтримує Росію, формально визнаючи територіальну цілісність України.

Путін і Сі Цзіньпін у Пекіні, 18 жовтня 2023 року (Фото: EPA-EFE / SERGEY GUNEEV)

Головна причина підтримки Сі Цзіньпіном путінської Росії – ідеологічна. Обидва вважають, що їх країни не отримали достойного місця в сучасному світі, розповів LIGA.net дослідник Інституту китайських досліджень Меркатора (MERICS) Юрій Пойта.

"Обидва лідери відчувають себе ображеними та приниженими главами наддержав, які хочуть реваншу – зміни міжнародного порядку. Основним ворогом обох є Захід і демократичний світ. Об’єднуються, щоб змінити його і якомога більше знизити лідерство США", – каже Пойта.

Протягом десятиліть через брак спільних цінностей Заходу не вдалося збудувати з Китаєм дружніх відносин, попри взаємні інвестиції, економічну й технологічну залежність.

Між Путіним і Сі – не дружба, а партнерство без довіри, додає Пойта. Росія не дає Китаю сучасної зброї, бо боїться, що її потім можуть використати проти неї самої. КНР не дає високих технологій: "Між сторонами немає союзницького військового договору, як у НАТО".

Китай повторював лінію Кремля, називаючи війну "спеціальною військовою операцією", і утримувався від засудження в ООН.

Росія неодноразово зверталася за зброєю до Китаю. Наскільки відомо, Пекін відмовляв. Однак поставляє нелетальні речі – бронежилети, шоломи, матеріали і машини для фортифікації, деталі для дронів.

У жовтні 2023 року міністр фінансів РФ Антон Силуанов визнав, що "переважно всі цивільні дрони" в Росії – з КНР.

Довідка Китай підтримує Москву також через високі обсяги імпорту нафти та газу. Двостороння торгівля між ними у 2023 році досягла $240 млрд, встановивши рекорд, свідчить китайська митниця. Китай підтримує Москву також через високі обсяги імпорту нафти та газу. Двостороння торгівля між ними у 2023 році досягла $240 млрд, встановивши рекорд, свідчить китайська митниця.

Північна Корея. Зброя і ракети від товариша Кіма

КНДР – чи не найбільш тоталітарна країна світу. Там 20 років тому лютував голод, але мілітаристська комуністична диктатура має великі запаси зброї, схожі за масштабом до радянських.

Диктатор Кім Чен Ин продає Путіну зброю, бо в Росії на неї значний попит, а ізольована Корея, яка під санкціями, потребує грошей. Між Росією і Кореєю розвинена логістична мережа, тож забезпечити постачання легко навіть у великих об’ємах, розповідає Пойта.

Путін й Ин у російському Благовєщенську, 2023 рік (Фото: EPA-EFE / MIKHAIL METZEL)

"Передусім озброєння переправляють через мережу портів обох країн, – розповідає Пойта. – Складно конкретизувати, що це і скільки. Супутники не покажуть вміст контейнерів. Сторони постійно змінюють маршрути, щоб приховати торгівлю тим, що під санкціями ООН. КНДР складна для іноземних розвідок, бо дуже закрита".

Північна Корея підтримує антизахідні диктатури та терористичні режими у світі – наприклад, продавала зброю ХАМАС.

"Російський попит на зброю дає Кіму змогу задовольнити потреби в оновленні своєї винищувальної авіації, супутникових технологіях, балістичних ракетах із розділювальною боєголовкою, підводних човнах із ядерною силовою установкою. Може, Москва щось із цього продає Кіму", – не виключає Пойта.

Китай не перешкоджає цій торгівлі. Між Пекіном і Пхеньяном діє договір про взаємний захист, тож Сі міг би – якби хотів.

Посилення КНДР вигідне Китаю, пояснює Пойта. Пекін готується до війни за Тайвань. Тож китайцям у разі почaтку агресії потрібне невтручання союзників Тайбея – США, Японії, Південної Кореї.

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Киргизстан і Таджикистан. Сателіти за гроші

Президентів Киргизстану Садира Жапарова і Таджикистану Емомалі Рахмона можна лише умовно назвати "друзями Путінa", хочa обидва були 9 травня 2023 року на параді в Москві. Як і лідери решти трьох країн Центральної Азії – Узбекистaну, Туркменістaну, Казахстану.

Жапаров (ліворуч), Рахмон (праворуч) і лідер Узбекистану Шавкат Мірзійоєв (другий праворуч) з Путіним на параді в Москві, 2023 рік (Фото: EPA-EFE / STRINGER)

Країни Центральної Азії отримують вигоду від "дружби" з РФ – нафту, газ і електрику за зниженими цінами, а також доступ на російський ринок для їх споживчих товарів, аграрної та текстильної продукції. Сотні тисяч їх робітників працюють в Росії і висилають гроші додому.

Щодо Центральної Азії, там не зовсім працює "чорно-біла" дихотомія "друзі-вороги". Ці держави – клієнти режиму Путіна, залежні у багатьох сенсах, пояснює LIGA.net Алішер Ільхамов.

"Тут радше грає чинник трудової міграції до РФ, економічна залежність цих країн. Таджикистан ще й покладається на військову допомогу Росії у протистоянні талібам", – каже Ільхамов.

Обидві країни публічно не підтримують агресію проти України. Просто вони – сателіти Москви й роблять на росіянах гроші, купуючи дешевші ресурси та продаючи дорожче підсанкційні товари.