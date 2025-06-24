Президент США заявил о перемирии в двухнедельной войне между Ираном и Израилем. Это не остановило взаимные удары между странами. Однако даже это безосновательно оптимистическое заявление Дональда Трампа имело положительное последствие – обвалило цену на нефть.

А именно по нефтегазовым доходам Россия финансирует агрессию против Украины.

Несмотря на странное перемирие между Ираном и Израилем, рынки ожидают, что он скоро наступит. Это действительно возможно, говорят опрошенные аналитики LIGA.net.

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