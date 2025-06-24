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Странное перемирие. Провалилась ли попытка Трампа остановить войну Израиля и Ирана
Президент США заявил о перемирии в двухнедельной войне между Ираном и Израилем. Это не остановило взаимные удары между странами. Однако даже это безосновательно оптимистическое заявление Дональда Трампа имело положительное последствие – обвалило цену на нефть.
А именно по нефтегазовым доходам Россия финансирует агрессию против Украины.
Несмотря на странное перемирие между Ираном и Израилем, рынки ожидают, что он скоро наступит. Это действительно возможно, говорят опрошенные аналитики LIGA.net.
Из этого текста вы узнаете:
- как перемирие между Израилем и Ираном стало фальстартом для Трампа
- зачем президент США поспешил праздновать в Truth Social
- можно ли рассчитывать, что ударом по ядерным объектам Ирана Трамп показал готовность США к решительным действиям – и может также ударить по России.
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